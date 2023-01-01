Измерение времени выполнения ячейки в IPython Notebook#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Оптимизация и профилирование
Быстрый ответ
В IPython-блокнотах для оценки времени выполнения операций используются так называемые магические команды. Если вам необходимо оценить время выполнения определённой операции, используйте
%timeit. Для замера времени работы всех команд в ячейке применяется
%%time.
Замер времени для отдельной операции:
%timeit [ваш_код]
# Или выполняйте свои команды на этом месте
Измерение времени выполнения всех команд в ячейке:
%%time
# Здесь выполняйте нужные вам команды
Для получения среднего времени, основываясь на нескольких запусках кода, используют
%%timeit:
%%timeit
# Здесь тестируйте свой код на уровне итераций
Используйте
%timeit для вычисления среднего времени нескольких запусков и
%%time для определения времени одного общего выполнения.
Подводные камни и детальный обзор
Магические команды и расширения несут в себе большое количество возможностей для мониторинга времени выполнения в IPython. Например, расширение
Execute Time Nbextension предлагает встроенные метки времени, которые незаменимы при работе с операциями, требующими большого времени на выполнение.
Для понимания работы данных механизмов, добавьте операторы вывода данных:
%%time
print("Начало выполнения задания.")
# Здесь место для вашего кода
print("Задание выполнено!")
Когда используете
%%timeit, размещайте переменные вне ячейки, это поможет избежать проблем с областями видимости. Всегда держите под рукой официальную документацию IPython для быстрого доступа к информации.
Чтобы автоматизировать процесс измерения времени, воспользуйтесь расширением ipython-autotime. Просто активируйте его:
%load_ext autotime
# И начинается магия...
Отслеживайте актуальные обсуждения и комментарии на тему измерения времени на форумах, вроде Stackoverflow. Здесь можно получить проверенные сообществом рекомендации и полезные советы.
Если вы планируете использовать
jupyter_contrib_nbextensions, не забудьте установить и активировать соответствующие модули через
pip для доступа ко всему функционалу.
Визуализация
Представьте себе ячейку IPython-блокнота как гоночную трассу, а команду
%%time — как стартовый выстрел, "дающий старт" вашему коду:
🏁 Старт: Процесс выполнения кода начат...
Код, подобно гоночному автомобилю, "мчится" к концу выполнения, и когда он достигает своей "финишной линии", время останавливается, зафиксировав общую длительность исполнения:
🏁🏎️💨 Финиш: Код успешно выполнен!
🕒 Затрачено времени: 2,4 секунды
Итак, вы установили свое личное "рекордное время" выполнения кода от начала до конца.
Подробная экскурсия: Особенности, предупреждения и новые приемы
Побочные эффекты: осмотрительность никогда не помешает
Данные в ячейках не изолированы друг от друга, поэтому будьте внимательны к побочным эффектам при выполнении замера времени — помните об эффекте бабочки.
Nbextensions: ваш союзник в проектах
Расширение ExecuteTime поддерживает постоянный мониторинг, позволяя просто и эффективно интегрировать измерение времени и вывод информации в Jupyter.
Autotime: ваш собственный таймер
Мечтаете о таймере, работающем всегда? Просто настройте
ipython_config.py, чтобы расширения, вроде
autotime, включались автоматически — будто у вас есть свой собственный таймер на гоночной трассе!
Идите в ногу с развитием: обновленная информация – залог успеха
Для обновления информации следите за релизами IPython и Jupyter. Возможно, некоторые новые функции и обновления ждут, когда вы их найдете. Узнавайте об обновлениях инструмента
timeit, следите за свежими расширениями, иногда заглядывайте в репозиторий
ipython-autotime на GitHub.
Екатерина Громова
аналитик данных