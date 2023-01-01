Измерение времени выполнения ячейки в IPython Notebook

Быстрый ответ

В IPython-блокнотах для оценки времени выполнения операций используются так называемые магические команды. Если вам необходимо оценить время выполнения определённой операции, используйте %timeit . Для замера времени работы всех команд в ячейке применяется %%time .

Замер времени для отдельной операции:

Python Скопировать код %timeit [ваш_код] # Или выполняйте свои команды на этом месте

Измерение времени выполнения всех команд в ячейке:

Python Скопировать код %%time # Здесь выполняйте нужные вам команды

Для получения среднего времени, основываясь на нескольких запусках кода, используют %%timeit :

Python Скопировать код %%timeit # Здесь тестируйте свой код на уровне итераций

Используйте %timeit для вычисления среднего времени нескольких запусков и %%time для определения времени одного общего выполнения.

Подводные камни и детальный обзор

Магические команды и расширения несут в себе большое количество возможностей для мониторинга времени выполнения в IPython. Например, расширение Execute Time Nbextension предлагает встроенные метки времени, которые незаменимы при работе с операциями, требующими большого времени на выполнение.

Для понимания работы данных механизмов, добавьте операторы вывода данных:

Python Скопировать код %%time print("Начало выполнения задания.") # Здесь место для вашего кода print("Задание выполнено!")

Когда используете %%timeit , размещайте переменные вне ячейки, это поможет избежать проблем с областями видимости. Всегда держите под рукой официальную документацию IPython для быстрого доступа к информации.

Чтобы автоматизировать процесс измерения времени, воспользуйтесь расширением ipython-autotime. Просто активируйте его:

Python Скопировать код %load_ext autotime # И начинается магия...

Отслеживайте актуальные обсуждения и комментарии на тему измерения времени на форумах, вроде Stackoverflow. Здесь можно получить проверенные сообществом рекомендации и полезные советы.

Если вы планируете использовать jupyter_contrib_nbextensions , не забудьте установить и активировать соответствующие модули через pip для доступа ко всему функционалу.

Визуализация

Представьте себе ячейку IPython-блокнота как гоночную трассу, а команду %%time — как стартовый выстрел, "дающий старт" вашему коду:

Markdown Скопировать код 🏁 Старт: Процесс выполнения кода начат...

Код, подобно гоночному автомобилю, "мчится" к концу выполнения, и когда он достигает своей "финишной линии", время останавливается, зафиксировав общую длительность исполнения:

Markdown Скопировать код 🏁🏎️💨 Финиш: Код успешно выполнен! 🕒 Затрачено времени: 2,4 секунды

Итак, вы установили свое личное "рекордное время" выполнения кода от начала до конца.

Подробная экскурсия: Особенности, предупреждения и новые приемы

Побочные эффекты: осмотрительность никогда не помешает

Данные в ячейках не изолированы друг от друга, поэтому будьте внимательны к побочным эффектам при выполнении замера времени — помните об эффекте бабочки.

Nbextensions: ваш союзник в проектах

Расширение ExecuteTime поддерживает постоянный мониторинг, позволяя просто и эффективно интегрировать измерение времени и вывод информации в Jupyter.

Autotime: ваш собственный таймер

Мечтаете о таймере, работающем всегда? Просто настройте ipython_config.py , чтобы расширения, вроде autotime , включались автоматически — будто у вас есть свой собственный таймер на гоночной трассе!

Идите в ногу с развитием: обновленная информация – залог успеха

Для обновления информации следите за релизами IPython и Jupyter. Возможно, некоторые новые функции и обновления ждут, когда вы их найдете. Узнавайте об обновлениях инструмента timeit , следите за свежими расширениями, иногда заглядывайте в репозиторий ipython-autotime на GitHub.

