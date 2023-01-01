Изменим размер графика Seaborn под формат А4 в Python

Быстрый ответ

Чтобы изменить размер графика в Seaborn, применяйте plt.figure(figsize=(width, height)) для графиков основного уровня, а для графиков уровня фигур используйте параметры height и aspect .

Рассмотрим пример на основном уровне c использованием sns.barplot :

Python Скопировать код import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt plt.figure(figsize=(10, 6)) # Задаем размер фигуры в дюймах sns.barplot(...)

А вот пример на уровне фигур с sns.catplot :

Python Скопировать код sns.catplot(..., height=5, aspect=2) # Регулируем высоту и пропорции фигуры (отношение ширины к высоте)

Быстрая настройка для графиков, подходящих под размер А4

Для предварительной подготовки графиков Seaborn к печати в формате A4 примените следующие настройки:

Python Скопировать код a4_dims = (11.7, 8.27) # Размеры A4 в дюймах sns.set(rc={'figure.figsize':a4_dims}) # Применяем размер "A4" ко всем графикам

Либо изменяйте размер перед каждым графиком для более детальной настройки:

Python Скопировать код fig, ax = plt.subplots(figsize=a4_dims) # Устанавливаем размер холста sns.barplot(..., ax=ax) # Процесс рисования начинается 🎨

Применение rcParams для установки размеров

Воспользуйтесь rcParams для обеспечения единого размера всех графиков matplotlib:

Python Скопировать код from matplotlib import rcParams rcParams['figure.figsize'] = a4_dims # Теперь все графики будут иметь заданный размер

Создавайте аттрактивные графики без усилий

Создайте график с заранее определенными пропорциями сторон:

Python Скопировать код aspect_ratio = 1.5 height_inches = 8 # Высота в дюймах, которую мы выбираем figsize = (height_inches * aspect_ratio, height_inches) plt.figure(figsize=figsize) # Просто и легко!

Если требуется подкорректировать размер после создания графика:

Python Скопировать код fig = plt.gcf() # Получаем доступ к текущему холсту fig.set_size_inches(11.7, 8.27) # Меняем размеры на оптимальные

Размер "фигурных" графиков

Рассмотрим функции Seaborn, такие как lmplot , catplot и jointplot :

Python Скопировать код sns.catplot(..., size=4, aspect=2) # size – это высота элемента в дюймах, aspect – соотношение ширины к высоте

Для полного контроля над размерами графиков используйте Matplotlib:

Python Скопировать код g = sns.jointplot(...) g.fig.set_size_inches(11.7, 8.27) # Сочетание возможностей Seaborn и Matplotlib в одном 🤝

Последующая настройка

Теперь добавим нашим графикам визуальной привлекательности:

Python Скопировать код sns.despine() # Удалим лишние оси для чистоты и ясности графика

Сохраните ваш график, чтобы он оставался с вами надолго:

Python Скопировать код fig.savefig('plot_a4.png', format='png', dpi=300) # Сохраняем созданный шедевр 🎭

Визуализация

Представьте график Seaborn как холст в художественной мастерской:

Markdown Скопировать код Стандартный размер 🖼️: [8, 6] (Поместится ли творческая идея на таком маленьком пространстве?)

Давайте добавим пространства для творчества:

Python Скопировать код plt.figure(figsize=(12, 8)) # 🖌️ Ваше пространство для творения теперь больше

Теперь у нас больше места для самовыражения:

Markdown Скопировать код Увеличенный размер 🖼️: [12, 8] (Просторно, не правда ли?)

Результат: Каждый "оттенок" (точка данных) теперь заметен явно.

Поддерживайте высокую планку в визуализации ваших графиков

Следуйте нашим советам для создания изящных графиков:

Загрузка данных

Загружайте данные и приступайте к визуализации с помощью Seaborn сразу же:

Python Скопировать код data = custom_load_data('data.csv') # Ваш способ загрузки данных sns.lineplot(x='time', y='value', data=data) plt.show()

Комбинирование типов графиков

Разнообразьте свои графики с помощью различных типов Seaborn:

sns.violinplot() для сравнения распределений.

для сравнения распределений. sns.scatterplot() для исследования корреляций.

для исследования корреляций. sns.heatmap() для наглядного отображения графиков корреляции.

