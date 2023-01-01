Изменение размера шрифта легенды в matplotlib.pyplot

Быстрый ответ

Для установки требуемого размера шрифта легенды на графике, используя Matplotlib, следует воспользоваться параметром fontsize метода plt.legend() . Вот пример:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt # Ваш код, создающий график... plt.legend(fontsize=10) # Задаем размер шрифта легенды plt.show()

Чтобы глобально применить размер шрифта для легенды, используйте rcParams :

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib matplotlib.rcParams.update({'legend.fontsize': 10}) # Определяем размер шрифта для всех легенд # Ваш код, создающий график... plt.legend() plt.show()

Используйте целочисленные значения для размера шрифта, это обеспечит вам точное и качественное управление отображением графика.

Детальная настройка легенды

Matplotlib предоставляет широкие возможности для детальной настройки легенд.

Изменение шрифта для конкретного графика

Чтобы индивидуально настроить размер шрифта в легенде, используйте свойство prop :

Python Скопировать код from matplotlib.font_manager import FontProperties # Ваш код, создающий график... plt.legend(prop=FontProperties(size=6)) # Задаем размер шрифта для легенды plt.show()

Стандартизация стиля через файл matplotlibrc

Чтобы стандартизировать стиль ваших графиков, задайте параметры шрифта в файле matplotlibrc :

Python Скопировать код # Настройка в файле matplotlibrc legend.fontsize: 10 # Устанавливаем универсальный размер шрифта легенд

Отличающийся размер шрифта для текста и заголовка легенды

Подчеркните заголовок легенды, задав для него другой размер шрифта:

Python Скопировать код # Ваш код, создающий график... plt.legend(fontsize='medium', title_fontsize='large', title="Заголовок легенды") # Акцентируем важность заголовка plt.show()

Использование именованных размеров шрифта для быстрой работы с графиками

Для более быстрой настройки графиков, вы можете использовать именованные размеры шрифтов:

Python Скопировать код # Ваш код, создающий график... plt.legend(fontsize='small') # Устанавливаем размер шрифта plt.show()

Визуализация

Легенда на графике служит указателем, помогающим разглядеть все смыслы каждого элемента. Если размер шрифта легенды не регулировать, это может выглядеть следующим образом:

Python Скопировать код # До изменения размера шрифта plt.legend()

Markdown Скопировать код 🚩: [🎡: 'ковёр-самолёт', 🎠: 'карусель'] 🕵️‍♂️ **[пытается разглядеть]**

Увеличим шрифт легенды, сделав её более читаемой:

Python Скопировать код # После увеличения размера шрифта легенды plt.legend(fontsize='large')

Markdown Скопировать код 🔍🚩: [🎡: 'ковёр-самолёт', 🎠: 'карусель'] 😎 **[читает без усилий]**

Такое незначительное изменение может значительно улучшить восприятие вашего графика.

Особенности настройки легенды

Важно отличать глобальные и локальные настройки:

Глобальные : Применяются ко всем легендам в сессии или в файле matplotlibrc .

: Применяются ко всем легендам в сессии или в файле . Локальные: Ограничиваются конкретной легендой.

В случае необходимости настройки в масштабах всего проекта используйте rcParams :

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt plt.rc('legend', fontsize='small') # Задаем размер шрифта для легенд plt.rc('legend', handlelength=2) # Задаем длину элементов управления легенды

Определенные подводные камни стоит избегать:

Удостоверьтесь в совместимости вашего кода с текущей версией Matplotlib.

Найти баланс между читаемостью и эстетикой графики.

Не перегружайте легенду информацией. Могут оказаться полезными аннотации и дополнительные материалы.

