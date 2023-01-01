logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Изменение размера шрифта легенды в matplotlib.pyplot
Перейти

Изменение размера шрифта легенды в matplotlib.pyplot

#Python и Pandas для анализа данных  #Основы Python  #Визуализация данных  
Быстрый ответ

Для установки требуемого размера шрифта легенды на графике, используя Matplotlib, следует воспользоваться параметром fontsize метода plt.legend(). Вот пример:

Python
Скопировать код
import matplotlib.pyplot as plt

# Ваш код, создающий график...

plt.legend(fontsize=10)  # Задаем размер шрифта легенды
plt.show()

Чтобы глобально применить размер шрифта для легенды, используйте rcParams:

Python
Скопировать код
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib

matplotlib.rcParams.update({'legend.fontsize': 10})  # Определяем размер шрифта для всех легенд

# Ваш код, создающий график...

plt.legend()
plt.show()

Используйте целочисленные значения для размера шрифта, это обеспечит вам точное и качественное управление отображением графика.

Детальная настройка легенды

Matplotlib предоставляет широкие возможности для детальной настройки легенд.

Изменение шрифта для конкретного графика

Чтобы индивидуально настроить размер шрифта в легенде, используйте свойство prop:

Python
Скопировать код
from matplotlib.font_manager import FontProperties

# Ваш код, создающий график...

plt.legend(prop=FontProperties(size=6))  # Задаем размер шрифта для легенды
plt.show()

Стандартизация стиля через файл matplotlibrc

Чтобы стандартизировать стиль ваших графиков, задайте параметры шрифта в файле matplotlibrc:

Python
Скопировать код
# Настройка в файле matplotlibrc
legend.fontsize: 10  # Устанавливаем универсальный размер шрифта легенд

Отличающийся размер шрифта для текста и заголовка легенды

Подчеркните заголовок легенды, задав для него другой размер шрифта:

Python
Скопировать код
# Ваш код, создающий график...

plt.legend(fontsize='medium', title_fontsize='large', title="Заголовок легенды")  # Акцентируем важность заголовка
plt.show()

Использование именованных размеров шрифта для быстрой работы с графиками

Для более быстрой настройки графиков, вы можете использовать именованные размеры шрифтов:

Python
Скопировать код
# Ваш код, создающий график...

plt.legend(fontsize='small')  # Устанавливаем размер шрифта
plt.show()

Визуализация

Легенда на графике служит указателем, помогающим разглядеть все смыслы каждого элемента. Если размер шрифта легенды не регулировать, это может выглядеть следующим образом:

Python
Скопировать код
# До изменения размера шрифта
plt.legend()
Markdown
Скопировать код
🚩: [🎡: 'ковёр-самолёт', 🎠: 'карусель'] 🕵️‍♂️ **[пытается разглядеть]**

Увеличим шрифт легенды, сделав её более читаемой:

Python
Скопировать код
# После увеличения размера шрифта легенды
plt.legend(fontsize='large')
Markdown
Скопировать код
🔍🚩: [🎡: 'ковёр-самолёт', 🎠: 'карусель'] 😎 **[читает без усилий]**

Такое незначительное изменение может значительно улучшить восприятие вашего графика.

Особенности настройки легенды

Важно отличать глобальные и локальные настройки:

  • Глобальные: Применяются ко всем легендам в сессии или в файле matplotlibrc.
  • Локальные: Ограничиваются конкретной легендой.

В случае необходимости настройки в масштабах всего проекта используйте rcParams:

Python
Скопировать код
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('legend', fontsize='small')  # Задаем размер шрифта для легенд
plt.rc('legend', handlelength=2)  # Задаем длину элементов управления легенды

Определенные подводные камни стоит избегать:

  • Удостоверьтесь в совместимости вашего кода с текущей версией Matplotlib.
  • Найти баланс между читаемостью и эстетикой графики.
  • Не перегружайте легенду информацией. Могут оказаться полезными аннотации и дополнительные материалы.

Полезные материалы

  1. Руководство по созданию легенд — Документация Matplotlib 3.3.3 — подробная информация о настройке легенд в Matplotlib.
  2. Stack Overflow: Как изменить размер шрифта в легенде Matplotlib — советы и рекомендации от профессионального сообщества разработчиков.
  3. Свойство font-size в CSS — узнайте больше о задании размеров шрифта.
  4. Настройка Matplotlib — Документация Matplotlib 3.3.3 — научитесь делать глобальные настройки в Matplotlib.
  5. Создание графиков с помощью Python и Matplotlib — Real Python — подробное руководство по созданию легенд и аннотаций.
  6. Примеры использования в галерее Matplotlib 3.8.2 — официальная галерея с примерами использования библиотеки Matplotlib.
Свежие материалы
Как использовать API ChatGPT: руководство для начинающих
6 сентября 2024
Обзор популярных курсов по программированию: C, Python, Java и другие
6 сентября 2024
Лучшие каналы для изучения Python
6 сентября 2024

Загрузка...