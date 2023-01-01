Изменение размера шрифта легенды в matplotlib.pyplot
Быстрый ответ
Для установки требуемого размера шрифта легенды на графике, используя Matplotlib, следует воспользоваться параметром
fontsize метода
plt.legend(). Вот пример:
import matplotlib.pyplot as plt
# Ваш код, создающий график...
plt.legend(fontsize=10) # Задаем размер шрифта легенды
plt.show()
Чтобы глобально применить размер шрифта для легенды, используйте
rcParams:
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
matplotlib.rcParams.update({'legend.fontsize': 10}) # Определяем размер шрифта для всех легенд
# Ваш код, создающий график...
plt.legend()
plt.show()
Используйте целочисленные значения для размера шрифта, это обеспечит вам точное и качественное управление отображением графика.
Детальная настройка легенды
Matplotlib предоставляет широкие возможности для детальной настройки легенд.
Изменение шрифта для конкретного графика
Чтобы индивидуально настроить размер шрифта в легенде, используйте свойство
prop:
from matplotlib.font_manager import FontProperties
# Ваш код, создающий график...
plt.legend(prop=FontProperties(size=6)) # Задаем размер шрифта для легенды
plt.show()
Стандартизация стиля через файл matplotlibrc
Чтобы стандартизировать стиль ваших графиков, задайте параметры шрифта в файле
matplotlibrc:
# Настройка в файле matplotlibrc
legend.fontsize: 10 # Устанавливаем универсальный размер шрифта легенд
Отличающийся размер шрифта для текста и заголовка легенды
Подчеркните заголовок легенды, задав для него другой размер шрифта:
# Ваш код, создающий график...
plt.legend(fontsize='medium', title_fontsize='large', title="Заголовок легенды") # Акцентируем важность заголовка
plt.show()
Использование именованных размеров шрифта для быстрой работы с графиками
Для более быстрой настройки графиков, вы можете использовать именованные размеры шрифтов:
# Ваш код, создающий график...
plt.legend(fontsize='small') # Устанавливаем размер шрифта
plt.show()
Визуализация
Легенда на графике служит указателем, помогающим разглядеть все смыслы каждого элемента. Если размер шрифта легенды не регулировать, это может выглядеть следующим образом:
# До изменения размера шрифта
plt.legend()
🚩: [🎡: 'ковёр-самолёт', 🎠: 'карусель'] 🕵️♂️ **[пытается разглядеть]**
Увеличим шрифт легенды, сделав её более читаемой:
# После увеличения размера шрифта легенды
plt.legend(fontsize='large')
🔍🚩: [🎡: 'ковёр-самолёт', 🎠: 'карусель'] 😎 **[читает без усилий]**
Такое незначительное изменение может значительно улучшить восприятие вашего графика.
Особенности настройки легенды
Важно отличать глобальные и локальные настройки:
- Глобальные: Применяются ко всем легендам в сессии или в файле
matplotlibrc.
- Локальные: Ограничиваются конкретной легендой.
В случае необходимости настройки в масштабах всего проекта используйте
rcParams:
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rc('legend', fontsize='small') # Задаем размер шрифта для легенд
plt.rc('legend', handlelength=2) # Задаем длину элементов управления легенды
Определенные подводные камни стоит избегать:
- Удостоверьтесь в совместимости вашего кода с текущей версией Matplotlib.
- Найти баланс между читаемостью и эстетикой графики.
- Не перегружайте легенду информацией. Могут оказаться полезными аннотации и дополнительные материалы.
Полезные материалы
- Руководство по созданию легенд — Документация Matplotlib 3.3.3 — подробная информация о настройке легенд в Matplotlib.
- Stack Overflow: Как изменить размер шрифта в легенде Matplotlib — советы и рекомендации от профессионального сообщества разработчиков.
- Свойство font-size в CSS — узнайте больше о задании размеров шрифта.
- Настройка Matplotlib — Документация Matplotlib 3.3.3 — научитесь делать глобальные настройки в Matplotlib.
- Создание графиков с помощью Python и Matplotlib — Real Python — подробное руководство по созданию легенд и аннотаций.
- Примеры использования в галерее Matplotlib 3.8.2 — официальная галерея с примерами использования библиотеки Matplotlib.
Екатерина Громова
аналитик данных