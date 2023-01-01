Изменение размера и ориентации меток в Matplotlib

Быстрый ответ

Чтобы изменить размер шрифта делений меток в matplotlib, используйте параметр labelsize в методе tick_params. Вот пример кода:

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3, 4], [10, 20, 25, 30])
plt.gca().tick_params(labelsize=14)
plt.show()
Управление метками осей X и Y

Matplotlib предлагает разнообразные инструменты для управления метками. Вы можете работать как с основными, так и дополнительными метками, регулируя их размер независимо:

ax.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=16)
ax.tick_params(axis='both', which='minor', labelsize=12)

Поворот меток делений

Сделайте метки делений на оси X более читабельными, повернув их:

plt.gca().tick_params(axis='x', rotation=45)

Индивидуальная настройка меток

Можно точечно тонко настроить каждую метку для достижения оптимального эффекта визуализации:

for tick in ax.xaxis.get_major_ticks():
    tick.label.set_fontsize(14)
    tick.label.set_rotation(45)

Управление только осью X

Установка меток и размера шрифта для оси X выглядит следующим образом:

ax.set_xticklabels(['A', 'B', 'C'], fontsize='large')

Стандартный стиль для всех графиков

Для унификации внешнего вида всех графиков задайте глобальные параметры шрифтов с помощью rcParams:

import matplotlib as mpl
mpl.rcParams['xtick.labelsize'] = 12
mpl.rcParams['ytick.labelsize'] = 12

Применение пользовательских функций

Создайте собственную функцию для более эффективной настройки меток:

def set_ticklabel_style(axes, rotation, size):
    axes.tick_params(axis='both', rotation=rotation, labelsize=size)

Визуализация

Представьте метки делений как учащихся, посещающих курсы matplotlib:

🧑‍🎓 10 🧑‍🎓 20 🧑‍🎓 30 🧑‍🎓 40 🧑‍🎓 50

Применим новый метод, чтобы сделать их более заметными:

plt.tick_params(axis='both', which='major', labelsize='large')

Теперь метки (студенты) видны с самого заднего ряда!

Расширенные настройки

Заглянем еще глубже в детали, чтобы достичь идеального отображения графиков.

Минимализм в метках делений

Исключите лишние элементы и дополнительные метки для более чистого и ясного отображения:

ax.tick_params(axis='y', which='minor', labelleft=False)

Полный цикл: поворот меток на 360 градусов

Регулируйте угол поворота меток делений:

ax.tick_params(axis='x', rotation=30)

Важно всё делать с умом.

Работаем со свойствами шрифта

Изучите и подстройте свойства шрифта, чтобы добиться идеальной визуализации:

from matplotlib.font_manager import FontProperties

font = FontProperties(weight='bold', style='italic', size=12)
ax.tick_params(axis='x', labelsize=font)

Откройте изменения в настройках по умолчанию для себя

Настройка по умолчанию — это ваш инструментарий для манипулирования визуализацией графиков:

mpl.rcParams.update({'font.size': 12, 'font.family': 'serif', 'xtick.major.size': 7})

Полезные материалы

  1. matplotlib.axes.Axes.tick_params — Документация Matplotlib 3.8.2 — инструкция по изменению размера шрифта делений меток.
  2. Как установить размер шрифта заголовка фигуры и меток осей? – Stack Overflow — набор ответов общества программистов на вопросы по теме.
  3. Примеры — Документация Matplotlib 3.8.2 — подробная коллекция примеров настройки меток.
  4. Работа с метками и заголовками в Matplotlib — поэтапное руководство по работе с метками и заголовками.
  5. Руководство по созданию графиков с использованием Matplotlib – Real Python — подробное руководство по созданию качественных графиков (включены шрифты).
  6. Настройка Matplotlib: Конфигурация и стили | Руководство по работе с данными на Python — обширный источник информации об настройках и стилизации в Matplotlib.
  7. Простые способы оптимизации ваших графиков Matplotlib | Автор: Кимберли Фессель, Ph.D. | Towards Data Science — рекомендации по оптимизации графиков, включая настройку размеров шрифта.
