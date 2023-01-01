Изменение размера и ориентации меток в Matplotlib

Быстрый ответ

Чтобы изменить размер шрифта делений меток в matplotlib, используйте параметр labelsize в методе tick_params . Вот пример кода:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1, 2, 3, 4], [10, 20, 25, 30]) plt.gca().tick_params(labelsize=14) plt.show()

Управление метками осей X и Y

Matplotlib предлагает разнообразные инструменты для управления метками. Вы можете работать как с основными, так и дополнительными метками, регулируя их размер независимо:

Python Скопировать код ax.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=16) ax.tick_params(axis='both', which='minor', labelsize=12)

Поворот меток делений

Сделайте метки делений на оси X более читабельными, повернув их:

Python Скопировать код plt.gca().tick_params(axis='x', rotation=45)

Индивидуальная настройка меток

Можно точечно тонко настроить каждую метку для достижения оптимального эффекта визуализации:

Python Скопировать код for tick in ax.xaxis.get_major_ticks(): tick.label.set_fontsize(14) tick.label.set_rotation(45)

Управление только осью X

Установка меток и размера шрифта для оси X выглядит следующим образом:

Python Скопировать код ax.set_xticklabels(['A', 'B', 'C'], fontsize='large')

Стандартный стиль для всех графиков

Для унификации внешнего вида всех графиков задайте глобальные параметры шрифтов с помощью rcParams :

Python Скопировать код import matplotlib as mpl mpl.rcParams['xtick.labelsize'] = 12 mpl.rcParams['ytick.labelsize'] = 12

Применение пользовательских функций

Создайте собственную функцию для более эффективной настройки меток:

Python Скопировать код def set_ticklabel_style(axes, rotation, size): axes.tick_params(axis='both', rotation=rotation, labelsize=size)

Расширенные настройки

Заглянем еще глубже в детали, чтобы достичь идеального отображения графиков.

Минимализм в метках делений

Исключите лишние элементы и дополнительные метки для более чистого и ясного отображения:

Python Скопировать код ax.tick_params(axis='y', which='minor', labelleft=False)

Полный цикл: поворот меток на 360 градусов

Регулируйте угол поворота меток делений:

Python Скопировать код ax.tick_params(axis='x', rotation=30)

Важно всё делать с умом.

Работаем со свойствами шрифта

Изучите и подстройте свойства шрифта, чтобы добиться идеальной визуализации:

Python Скопировать код from matplotlib.font_manager import FontProperties font = FontProperties(weight='bold', style='italic', size=12) ax.tick_params(axis='x', labelsize=font)

Откройте изменения в настройках по умолчанию для себя

Настройка по умолчанию — это ваш инструментарий для манипулирования визуализацией графиков:

Python Скопировать код mpl.rcParams.update({'font.size': 12, 'font.family': 'serif', 'xtick.major.size': 7})

