Изменение размера и ориентации меток в Matplotlib#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Визуализация данных
Быстрый ответ
Чтобы изменить размер шрифта делений меток в matplotlib, используйте параметр
labelsize в методе
tick_params. Вот пример кода:
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1, 2, 3, 4], [10, 20, 25, 30])
plt.gca().tick_params(labelsize=14)
plt.show()
Управление метками осей X и Y
Matplotlib предлагает разнообразные инструменты для управления метками. Вы можете работать как с основными, так и дополнительными метками, регулируя их размер независимо:
ax.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=16)
ax.tick_params(axis='both', which='minor', labelsize=12)
Поворот меток делений
Сделайте метки делений на оси X более читабельными, повернув их:
plt.gca().tick_params(axis='x', rotation=45)
Индивидуальная настройка меток
Можно точечно тонко настроить каждую метку для достижения оптимального эффекта визуализации:
for tick in ax.xaxis.get_major_ticks():
tick.label.set_fontsize(14)
tick.label.set_rotation(45)
Управление только осью X
Установка меток и размера шрифта для оси X выглядит следующим образом:
ax.set_xticklabels(['A', 'B', 'C'], fontsize='large')
Стандартный стиль для всех графиков
Для унификации внешнего вида всех графиков задайте глобальные параметры шрифтов с помощью
rcParams:
import matplotlib as mpl
mpl.rcParams['xtick.labelsize'] = 12
mpl.rcParams['ytick.labelsize'] = 12
Применение пользовательских функций
Создайте собственную функцию для более эффективной настройки меток:
def set_ticklabel_style(axes, rotation, size):
axes.tick_params(axis='both', rotation=rotation, labelsize=size)
Визуализация
Представьте метки делений как учащихся, посещающих курсы matplotlib:
🧑🎓 10 🧑🎓 20 🧑🎓 30 🧑🎓 40 🧑🎓 50
Применим новый метод, чтобы сделать их более заметными:
plt.tick_params(axis='both', which='major', labelsize='large')
Теперь метки (студенты) видны с самого заднего ряда!
Расширенные настройки
Заглянем еще глубже в детали, чтобы достичь идеального отображения графиков.
Минимализм в метках делений
Исключите лишние элементы и дополнительные метки для более чистого и ясного отображения:
ax.tick_params(axis='y', which='minor', labelleft=False)
Полный цикл: поворот меток на 360 градусов
Регулируйте угол поворота меток делений:
ax.tick_params(axis='x', rotation=30)
Важно всё делать с умом.
Работаем со свойствами шрифта
Изучите и подстройте свойства шрифта, чтобы добиться идеальной визуализации:
from matplotlib.font_manager import FontProperties
font = FontProperties(weight='bold', style='italic', size=12)
ax.tick_params(axis='x', labelsize=font)
Откройте изменения в настройках по умолчанию для себя
Настройка по умолчанию — это ваш инструментарий для манипулирования визуализацией графиков:
mpl.rcParams.update({'font.size': 12, 'font.family': 'serif', 'xtick.major.size': 7})
