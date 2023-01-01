Изменение и сохранение словаря Python в файл: использование метода split()

#Словари  #Файлы и пути  #Работа со строками  
Быстрый ответ

Для сериализации словарей в Python наиболее подходящим средством является функция json.dump(). Она преобразует данные в легко читаемый формат:

Python

import json

# Создание словаря фруктов
my_dict = {'apple': 1, 'banana': 2, 'cherry': 3}

with open('my_dict.json', 'w') as f:
    json.dump(my_dict, f) # Сериализуем и записываем словарь в файл

Таким образом, словарь my_dict сохраняется в JSON-файле my_dict.json, который идеально подходит для обмена данными между различными языками программирования.

Инструменты для сериализации словарей

Переход к бинарному формату с помощью pickle

Когда требуется сохранить специфические особенности Python-объектов, следует использовать модуль pickle:

Python

import pickle

with open('my_dict.pkl', 'wb') as f:
    pickle.dump(my_dict, f)  # Запись словаря в бинарный файл

При чтении данных Python-объекты будут восстановлены:

Python

with open('my_dict.pkl', 'rb') as f:
    loaded_dict = pickle.load(f) # Загрузка объектов обратно в память

Однако данные в формате pickle без их десериализации нечитабельны.

Числовые данные с NumPy

Для сохранения числовых данных существует библиотека NumPy:

Python

import numpy as np

np.save('my_dict.npy', my_dict, allow_pickle=True)
loaded_dict = np.load('my_dict.npy', allow_pickle=True).item()

# Для получения словаря из массива NumPy используйте:
item = loaded_dict.item()

При восстановлении данных обязательно используйте метод .item().

Быстрая обработка больших объемов данных с orjson

Чтобы быстро обрабатывать большие объемы данных, выберите orjson:

Python

import orjson

with open('my_dict.json', 'wb') as f:
    f.write(orjson.dumps(my_dict)) # Запись словаря в файл

Учтите, что orjson.dumps() генерирует байтовую последовательность, а не текстовую строку.

Экономия места с помощью bz2

Если требуется сэкономить дисковое пространство, используйте сжатие с bz2:

Python

import bz2
import pickle

with bz2.open('my_dict.pbz2', 'wb') as f:
    pickle.dump(my_dict, f)  # Запись словаря с сжатием данных в файл

Такой подход позволяет существенно сократить размер файла.

Помните о следующем

Безопасность прежде всего

Будьте осторожны при загрузке данных с использованием pickle из ненадежных источников. Воздерживайтесь от использования eval для обработки данных, так как это может быть не безопасно.

Бережное использование ресурсов

Для корректной работы с файлами используйте конструкцию with, которая автоматически закрывает файл после выполнения необходимых действий:

Python

with open("path/to/dictionary/file") as f:
    # Ваш код

Совместимость

Файлы JSON подходят для обмена данными между различными языками программирования и версиями Python.

Пользовательская сериализация

Если вам нужен специальный формат, вы можете создать свою собственную функцию сериализации:

Python

def save_custom_dict(file_name, dictionary):
    # Пользовательская сериализация данных
    pass

Таким образом, вы сможете полностью контролировать процесс сериализации.

Все в ваших руках

Существуют специальные инструменты для работы с .npy файлами и просмотра их содержимого.

Визуализация

Процесс сериализации и десериализации данных можно сравнить с упаковкой и распаковкой коробки:

Markdown

1. Выбираем коробку (файл) 📂: 'data.txt'
2. Укладываем предметы (словарь) 🧾: {'name': 'Alice', 'age': 30, 'city': 'Wonderland'}
3. Закрываем коробку 🔐: Сохраняем и завершаем работу с файлом

И при извлечении:

Markdown

1. Открываем коробку 🗃️: Читаем 'data.txt'
2. Раскладываем предметы 📄→📦: Загружаем словарь
3. Используем предметы 🎩: обращаемся к элементам 'Alice', 'age', 'city'

В принципе, это так же просто, как работа с обычной коробкой.

Полезные материалы

  1. json — JSON encoder and decoder — Python 3.12.2 documentation — Работа с JSON в Python: официальная документация.
  2. pickle — Python object serialization — Python 3.12.2 documentation — Описание модуля pickle в справочнике Python.
  3. Working With JSON Data in Python – Real Python — Обзор работы с JSON в Python.
  4. shelve — Python object persistence — Python 3.12.2 documentation — Модуль Python для удобной работы со сложными структурами данных, аналогично словарю.
  5. csv — CSV File Reading and Writing — Python 3.12.2 documentation — Руководство по работе с табличными данными в Python.
Таисия Ермакова

backend-разработчик

