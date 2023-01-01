Изменение формата миллисекунд в logging Python 2.6

Быстрый ответ

Сочетание %(asctime)s и %(msecs)03d при форматировании логов в Python работает безупречно. Вот пример:

Python Скопировать код import logging # Создаем форматтер с миллисекундами для подсчета времени. formatter = logging.Formatter('%(asctime)s.%(msecs)03d %(message)s', '%Y-%m-%d %H:%M:%S') # Настраиваем логгер, используя созданный форматтер. logger = logging.getLogger('app') console_handler = logging.StreamHandler() console_handler.setFormatter(formatter) logger.addHandler(console_handler) logger.setLevel(logging.INFO) # В логи выводим сообщение с отметкой в миллисекундах для точности времени. logger.info('Сообщение в лог с миллисекундами')

С таким форматтером миллисекунды будут отображаться с точностью до трех десятичных знаков, что обеспечивает прозрачность и консистентность логов.

Создаем пользовательский форматтер для особых случаев

Если потребуется особый формат времени, вы можете создать пользовательский форматтер. Вот пример такого подхода:

Python Скопировать код import logging from datetime import datetime class CustomFormatter(logging.Formatter): """Пользовательский форматтер для индивидуального форматирования логов.""" def formatTime(self, record, datefmt=None): ct = datetime.fromtimestamp(record.created) if datefmt: s = ct.strftime(datefmt) else: s = ct.strftime(self.default_time_format) if self.default_msec_format: s = self.default_msec_format % (s, record.msecs) return s # Создаем форматтер с миллисекундами и индивидуальным форматированием. formatter = CustomFormatter('%(asctime)s %(message)s', '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') # Далее следует обычная процедура, как описано в разделе "Быстрый ответ"

Класс CustomFormatter позволяет форматировать время через метод formatTime , включая отображение микросекунд, если это необходимо, с помощью %f .

Простые настройки с помощью basicConfig

Вы можете настроить логирование в одну строку с помощью logging.basicConfig() . В более новых версиях Python добавлены дополнительные опции форматирования, такие как %f для микросекунд:

Python Скопировать код logging.basicConfig(format='%(asctime)s.%(msecs)03d %(message)s', datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S')

Перед вами идеальный способ для быстрой настройки корневого логгера.

Навигация по версиям Python как эксперт

Та версия Python, которую вы используете, может влиять на вашу работу с логированием. Имейте в виду следующие особенности каждой версии:

Для Python 2.6 используйте default_msec_format в пользовательском форматтере.

в пользовательском форматтере. Для более новых версий (Python 2.7 и далее) воспользуйтесь %f в записи datefmt .

Следуя этим рекомендациям, вы избежите неожиданных проблем при работе в различных средах или после обновлений.

Стандартизированные форматы с ISO 8601 и RFC 3339

Если вам необходим стандартизированный формат времени, рассмотрите ISO 8601 или RFC 3339, которые также поддерживают миллисекунды:

Python Скопировать код logging.basicConfig(format='%(asctime)s.%(msecs)03d %(message)s', datefmt='%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ')

Этот формат временных меток будет универсально понятен.

Визуализация

Используйте миллисекунды для подсветки

Временная шкала может выглядеть примерно так:

Markdown Скопировать код Временной Лоскут: детализированная лента времени — [ЧЧ:мм:сс.fff]

Миллисекунды добавят к вашей истории ярких красок, словно маленькие огоньки:

Markdown Скопировать код Тканевое Время: Подсветка минутных меток — [ЧЧ:мм:сс.fff]

Совместимость – залог эффективной визуализации

Убедитесь, что ваши инструменты визуализации могут корректно обрабатывать добавленные миллисекунды.

Разработка точных решений для уникальных потребностей

Специфические сценарии использования

В некоторых случаях могут потребоваться специализированные форматы времени, например, при:

Интеграции с системами, которые используют свойственные им форматы времени.

Создании логов, предназначенных для прочтения в разных странах.

Соответствии отраслевым стандартам представления времени.

В этих случаях создание пользовательских форматтеров упрощает реализацию подобных требований.

Никаких дополнительных зависимостей

Описанные способы не требуют дополнительных зависимостей. Модули logging и datetime , содержащиеся в стандартной библиотеке Python, эффективно решают задачи продвинутого форматирования времени.

Практические примеры кода: суть без излишеств

Представленные фрагменты кода демонстрируют практическое применение каждого из подходов, содействуя практическому освоению форматирования логов.

