logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Исправляем ошибку в SQLite: неверное количество связок
Перейти

Исправляем ошибку в SQLite: неверное количество связок

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Синтаксис запросов  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Количество местозаполнителей ? в SQL-запросе должно соответствовать числу передаваемых значений. Если вы хотите вставить одно значение, вы можете использовать следующий синтаксис:

Python
Скопировать код
cursor.execute("INSERT INTO table(column) VALUES(?)", (single_value,))

Если требуется вставить несколько значений, сделайте так:

Python
Скопировать код
cursor.execute("INSERT INTO table(col1, col2) VALUES(?, ?)", (value1, value2))

Для массовой вставки значений можно воспользоваться методом executemany:

Python
Скопировать код
cursor.executemany("INSERT INTO table(col1, col2) VALUES(?, ?)", [(val1, val2), ...])

Помните о том, что количество местозаполнителей должно совпадать с количеством передаваемых значений.

Пошаговый план для смены профессии

Завершение

Если вы получаете ошибку при обработке отдельного элемента, возможно, проблема кроется в том, что он интерпретируется как кортеж. Чтобы избежать этого, используйте синтаксис (item,), а не (item), чтобы корректно представить элемент в виде кортежа.

Визуализация

Правильное соединение: 🚂 — (🔗) — [📦] Одно выражение (локомотив) связано с одним значение (грузовой вагон).

Некорректное соединение: 🚂 — (🔗x1) — [📦📦📦... (x74)] Одно выражение связано с 74 значениями, что приводит к ошибке.

Запомните, количество SQL-местозаполнителей должно соответствовать количеству передаваемых значений.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что должно соответствовать количеству местозаполнителей в SQL-запросе?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

