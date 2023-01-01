Исправляем ошибку TypeError: str, not bytes в Python 3.2

Быстрый ответ

Python Скопировать код # Для исправления ошибки `TypeError: аргумент должен быть str, а не bytes` следует преобразовать байты в строку методом `.decode()`. # Пример исправления bytes_obj = b'бинарные данные' corrected_str = bytes_obj.decode() # Здесь используется кодировка 'utf-8' по умолчанию, но можно выбрать и другую combined = 'Строка и ' + corrected_str print(combined) # Ошибка TypeError будет устранена

Примечание: Чтобы совместить байты со строкой, преобразуйте сначала байты в строку с помощью метода bytes.decode() . Это поможет избежать ошибки TypeError.

Когда вы сталкиваетесь с TypeError?

Ошибка TypeError "аргумент должен быть str, не bytes" появляется, когда вы пытаетесь объединить строку со значением типа bytes , не преобразовав его в строку до этого. Типы данных str и bytes в Python несовместимы между собой, и попытка их соединения без нужного предварительного преобразования приводит к возникновению ошибки.

Как исправить ошибку

Записывайте файлы в бинарном режиме

В Python 3 используйте режим 'wb' (write binary) для записи байт.

Python Скопировать код with open('data.txt', 'wb') as file: file.write(b'Приветствую, байты!') # Здесь ошибки не будет, байты записываются правильно

Читайте файлы в бинарном режиме

Для чтения бинарных файлов используйте режим 'rb' (read binary).

Используйте buffer для записи байтов в текстовый файл

buffer позволяет записывать байтовые данные в текстовый поток.

Python Скопировать код with open('data.txt', 'w') as file: file.buffer.write(b'Добро пожаловать в мир байтов!') # Байты записаны в текстовый файл

Декодируйте байты перед использованием как строки

Для преобразования байтов в строку с помощью нужной кодировки используйте метод .decode() .

Python Скопировать код binary_data = b'Бинарный вальс.' string_data = binary_data.decode('utf-8')

Работа с base64

Когда вы работаете с данными в формате base64, сначала декодируйте их в бинарный формат.

Python Скопировать код import base64 base64_data = base64.b64encode(b'Глубокое басовое эхо') with open('data.bin', 'wb') as file: file.write(base64_data) # Записываем данные в формате base64 в виде бинарных данных

Визуализация

Декодирование и кодирование данных можно представить как отправку секретного сообщения:

Markdown Скопировать код 📂 = Пакет данных (bytes) ✉️ = Текст сообщения (str)

Отправка зашифрованного сообщения:

plaintext Скопировать код send_secret('✉️', '📂') # TypeError: Сообщение должно быть в формате str, а не bytes

Преобразование сообщения с помощью декодирования:

Python Скопировать код send_secret('✉️', decode_secret('📂')) # Секретный декодер успешно сработал!

Основная идея: Данные (bytes) следует декодировать в читаемый вид (str) перед отправкой.

Как стать гостем на "вечеринке кода"

Укажите язык (кодировку)

Всегда используйте нужную кодировку при работе со строками и файлами.

Переход с Python 2 на Python 3

Тщательно проверяйте все строки и байтовые данные при переносе кода из Python 2 в Python 3.

Используйте блоки try-except

Оберните ваш код в блоки try-except, чтобы избежать нежелательных ошибок TypeError.

Python Скопировать код try: сombined_string(b'байты в ритме танго') except TypeError: print('Управление передано отладчику!') # TypeError не получил приглашение

Чего стоит избегать

Использование режима 'w' для записи байт в Python 3.

Принятие за истину, что по умолчанию применяется кодировка 'utf-8' при декодировании.

Пропусканье .buffer при работе с файловыми потоками для записи байт.

