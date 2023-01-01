Исправляем ошибку AttributeError: 'datetime' в Python#Основы Python #Дата и время (datetime)
Быстрый ответ
Ошибка
AttributeError: модуль 'datetime' не имеет атрибута 'strptime', как правило, свидетельствует о неправильном импорте или проблемах с путаницей в названиях. Чтобы её устранить:
from datetime import datetime
# Правильное преобразование строки в объект datetime
date_object = datetime.strptime('2023-01-01', '%Y-%m-%d')
Теперь метод
strptime работает корректно и преобразует строку в объект типа
datetime.
Профессиональное использование
Проверьте свои импорты
Метод
strptime относится к классу
datetime, а не к модулю, поэтому важно обращать внимание на способ импортирования:
# Они — разные сущности, хотя и названия у них схожи. Очень игривые.
from datetime import datetime
datetime.strptime("2021-12-25", "%Y-%m-%d") # Всё прекрасно!
import datetime
datetime.strptime("2021-12-25", "%Y-%m-%d") # Ой, ошибка.
Понимайте структуру библиотеки
datetime представлен в двух ролях: как модуль и как класс внутри этого модуля. Для уверенности в работе с документацией:
# Правильный импорт: из модуля datetime мы импортируем класс datetime.
from datetime import datetime
datetime.strptime('2023-01-01', '%Y-%m-%d')
Указывайте форматы даты корректно
strptime требует точного соответствия вашему формату даты, не забывайте его указывать:
# Маленькое напоминание: '%Y-%m-%d' – это формат 'Год-Месяц-День'.
datetime.strptime('2023-01-01', '%Y-%m-%d')
# Формат может меняться в зависимости от задачи:
# '%d/%m/%Y' для формата 'День/Месяц/Год'
# '%m-%d-%Y %H:%M:%S' для формата 'Месяц-День-Год Час:Минута:Секунда'
Избегайте распространённых ошибок
Не импортируйте целиком библиотеки, это может вызвать проблемы с дублированием имён. Время от времени обновляйте свой код, чтобы предотвратить ошибки выполнения:
# Приближается зима, надо быть готовым. Импортируйте с осторожностью.
import time
from datetime import datetime
# ...немного кода...
datetime.strptime(...) # На этот раз всё в порядке.
Визуализация
Представим для наглядности импорты из модуля
datetime как великие дома в
Игре престолов:
| Дом Старков (import datetime) | 🐺 | Дом Таргариен (класс datetime) |
Поиск
strptime можно представить как поиски дракона:
| Пoиск дракона: | 🐉 'strptime' – дракон |
| ----------------------------------- | ----------------------- |
| Найден в Доме Таргариен? | 🚫 |
Неправильное использование
strptime напоминает поиск дракона в неподходящем доме!
Исправленная версия:
| Наследник Железного трона: | 👑 Дом 'datetime' |
| ----------------------------------- | ------------------------- |
| `strptime` найден как дракон? | ✅ (datetime.datetime.strptime) |
Чтобы вызвать
strptime, обратитесь к подходящему наследнику (
datetime.datetime)!
И вуаля: `datetime.datetime.strptime`, а не просто `datetime.strptime`.
Полезные материалы
- datetime — Основные типы данных для работы с датами и временем — Документация Python 3.12.2 – Официальная документация Python: здесь вы найдёте всё необходимое для работы с datetime.
- Использование Python datetime для обработки дат и времени – Real Python – Подробное руководство по возможностям datetime.
- Справочник по форматированию даты и времени datetime strftime – Полезная информация о форматировании дат и времени в Python.
- AttributeError: модуль 'datetime' не имеет атрибута 'strptime' – примеры кода – Здесь обсуждаются распространённые проблемы, которые могут вызвать AttributeError, а также способы их предотвращения.
- Как преобразовать строку с указанием временной зоны в datetime в Python без dateutil – Полезные советы по преобразованию строк, содержащих информацию о временной зоне.
- Различия между модулями datetime и time – Обсуждение экспертов о том, в чем разница между модулями datetime и time, с примерами использования.
Антон Крылов
Python-разработчик