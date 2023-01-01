Исправляем ошибку AttributeError: 'datetime' в Python

Быстрый ответ

Ошибка AttributeError: модуль 'datetime' не имеет атрибута 'strptime' , как правило, свидетельствует о неправильном импорте или проблемах с путаницей в названиях. Чтобы её устранить:

Python Скопировать код from datetime import datetime # Правильное преобразование строки в объект datetime date_object = datetime.strptime('2023-01-01', '%Y-%m-%d')

Теперь метод strptime работает корректно и преобразует строку в объект типа datetime .

Профессиональное использование

Проверьте свои импорты

Метод strptime относится к классу datetime , а не к модулю, поэтому важно обращать внимание на способ импортирования:

Python Скопировать код # Они — разные сущности, хотя и названия у них схожи. Очень игривые. from datetime import datetime datetime.strptime("2021-12-25", "%Y-%m-%d") # Всё прекрасно! import datetime datetime.strptime("2021-12-25", "%Y-%m-%d") # Ой, ошибка.

Понимайте структуру библиотеки

datetime представлен в двух ролях: как модуль и как класс внутри этого модуля. Для уверенности в работе с документацией:

Python Скопировать код # Правильный импорт: из модуля datetime мы импортируем класс datetime. from datetime import datetime datetime.strptime('2023-01-01', '%Y-%m-%d')

Указывайте форматы даты корректно

strptime требует точного соответствия вашему формату даты, не забывайте его указывать:

Python Скопировать код # Маленькое напоминание: '%Y-%m-%d' – это формат 'Год-Месяц-День'. datetime.strptime('2023-01-01', '%Y-%m-%d') # Формат может меняться в зависимости от задачи: # '%d/%m/%Y' для формата 'День/Месяц/Год' # '%m-%d-%Y %H:%M:%S' для формата 'Месяц-День-Год Час:Минута:Секунда'

Избегайте распространённых ошибок

Не импортируйте целиком библиотеки, это может вызвать проблемы с дублированием имён. Время от времени обновляйте свой код, чтобы предотвратить ошибки выполнения:

Python Скопировать код # Приближается зима, надо быть готовым. Импортируйте с осторожностью. import time from datetime import datetime # ...немного кода... datetime.strptime(...) # На этот раз всё в порядке.

Визуализация

Представим для наглядности импорты из модуля datetime как великие дома в Игре престолов :

| Дом Старков (import datetime) | 🐺 | Дом Таргариен (класс datetime) |

Поиск strptime можно представить как поиски дракона:

| Пoиск дракона: | 🐉 'strptime' – дракон | | ----------------------------------- | ----------------------- | | Найден в Доме Таргариен? | 🚫 |

Неправильное использование strptime напоминает поиск дракона в неподходящем доме!

Исправленная версия:

| Наследник Железного трона: | 👑 Дом 'datetime' | | ----------------------------------- | ------------------------- | | `strptime` найден как дракон? | ✅ (datetime.datetime.strptime) |

Чтобы вызвать strptime , обратитесь к подходящему наследнику ( datetime.datetime )!

И вуаля: `datetime.datetime.strptime`, а не просто `datetime.strptime`.

