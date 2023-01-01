Исправляем код на Python: извлечение кадров из видео

Быстрый ответ

Для работы с кадрами видео в Python наиболее подходящий выбор — библиотека OpenCV. Установить её можно с помощью команды pip install opencv-python . Основными инструментами, которыми мы воспользуемся, станут cv2.VideoCapture для чтения видеофайла и cv2.imwrite для сохранения кадров. В качестве примера приведем базовый код для этой задачи:

Python Скопировать код import cv2 cap = cv2.VideoCapture('video.mp4') index = 0 while True: ret, frame = cap.read() if not ret: break cv2.imwrite(f"frame{index}.jpg", frame) index += 1 cap.release()

Запустив этот скрипт, вы дадите команду OpenCV начать работу, и вскоре все кадры будут сохранены в формате JPG.

Подготовка сцены

Перед тем как начать извлекать кадры, проверьте, что исходное видео доступно и папка для сохранения результатов готова к использованию.

Проверьте путь : Исходный файл видео ('video.mp4') должен находиться в той же директории, где и ваш скрипт, или вы можете указать его полный путь.

: Исходный файл видео ('video.mp4') должен находиться в той же директории, где и ваш скрипт, или вы можете указать его полный путь. Подготовьте пространство для сохранения: Перед сохранением кадров удостоверьтесь, что соответствующая папка создана. Для это можно воспользоваться функционалом модуля os .

Python Скопировать код import os output_dir = "extracted_frames" if not os.path.exists(output_dir): os.makedirs(output_dir) cv2.imwrite(f"{output_dir}/frame{index}.jpg", frame)

Внесем изюминку

Собираетесь работать с крупными файлами или хотели бы добавить дополнительный функционал, например, извлекать кадры через заранее заданные интервалы или производить оценку производительности? Вот несколько предложений:

Извлечение через интервалы : С помощью cv2.CAP_PROP_POS_MSEC вы можете задать точное время для каждого кадра.

: С помощью вы можете задать точное время для каждого кадра. Отслеживание прогресса : Выводите сообщение после обработки каждого кадра, чтобы контролировать ход выполнения задачи.

: Выводите сообщение после обработки каждого кадра, чтобы контролировать ход выполнения задачи. Анализ производительности: Используйте модуль time для оценки скорости обработки.

Python Скопировать код import time start_time = time.time() # Можно представить себя участником марафона по программированию, стремясь обновить свой рекорд. # ... print(f"Сохранен кадр №{index}. Затрачено времени: {time.time() – start_time} секунд. Кто вам сказал, что обязательно нужен Де Лориан?")

Покроем все аспекты

Сделайте ваш скрипт надёжнее, применив продвинутые методы обработки ошибок и управления ресурсами.

Блоки Try/Except : Предусмотрите обработку каждой возможной ошибки.

: Предусмотрите обработку каждой возможной ошибки. Управление ресурсами: После окончания работы с видео убедитесь, что вы освободили занятую память с помощью cap.release() . Ведь важно соблюдать этикет при использовании общих ресурсов!

Python Скопировать код try: # Здесь размещается логика сохранения кадров. Не беспокойтесь, это не так сложно, как кажется! except IOError as e: print(f"Произошла ошибка: {e}") finally: cap.release()

Визуализация

Представление видеофайла:

Markdown Скопировать код 🎞️: [Кадр 1, Кадр 2, Кадр 3, ..., Кадр N]

Процесс извлечения кадров:

Markdown Скопировать код 🎞️ ➡️ 📸: Кадр 1 🎞️ ➡️ 📸: Кадр 2 ... 🎞️ ➡️ 📸: Кадр N

Сохранение кадров:

Markdown Скопировать код 📸 ➡️ 🖼️: Сохранён кадр №1 📸 ➡️ 🖼️: Сохранён кадр №2 ... 📸 ➡️ 🖼️: Сохранён кадр №N

Каждый из кадров займет свое место в вашей коллекции.

Управление через командную строку

Сделайте ваш скрипт удобным инструментом для работы из командной строки, для этого воспользуйтесь модулем argparse :

Python Скопировать код import argparse parser = argparse.ArgumentParser(description="Извлечение кадров из видеофайла.") parser.add_argument('video_path', type=str, help="Путь к видеофайлу.") parser.add_argument('output_path', type=str, help="Путь для сохранения извлеченных кадров.") args = parser.parse_args() # Для работы с путями используйте args.video_path и args.output_path

Склеим все вместе

Восстановите видео из сохраненных кадров с помощью cv2.VideoWriter , как будто собираете назад разбитую вазу.

Python Скопировать код from glob import glob frame_array = sorted(glob('extracted_frames/*.jpg'), key=lambda x: int(x.split('frame')[1].split('.jpg')[0])) # Задайте кодек с помощью cv2.VideoWriter_fourcc и инициализируйте VideoWriter fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'MP4V') out = cv2.VideoWriter('output_video.mp4', fourcc, 20.0, (width, height)) for frame_path in frame_array: frame = cv2.imread(frame_path) out.write(frame) # Наглядно и эффективно! out.release()

Полезные материалы