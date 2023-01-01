Исправляем ImportError: No module named Crypto.Cipher в Python#Основы Python #pip и зависимости
Быстрый ответ
Чтобы исправить ошибку
ImportError: модуль Crypto.Cipher не найден, выполните следующую команду:
pip install pycryptodome
Убедитесь, что вы правильно записали оператор импорта:
from Crypto.Cipher import AES # Учитывайте регистр: НИКАК НЕ from crypto.Cipher import AES!
Переходите на
pycryptodome. Это более современная версия
pycrypto, которую следует использовать, чтобы избежать подобных проблем в будущем.
Визуализация
Если сравнить пакеты Python с физическими ключами...
🗝️ Правильный ключ "pycryptodome" открывает сокровищницу без труда:
from Crypto.Cipher import AES # Правильно! Всё работает исправно!
Используя правильный ключ (или пакет), вы без труда сможете достичь желаемого результата в программировании! 🏆🔓
Шаги по устранению ошибки ImportError
Шаг 1: Понимание среды Python
Ваша среда выполнения Python важна. Для
Python 3 используйте
pip3, как будто вы обращаетесь к руководителю:
pip3 install pycryptodome # "Эй, босс, мне нужен этот пакет. Можно?"
Платформы развертывания, такие как App Engine, могут требовать указания
pycrypto в файле
app.yaml, чтобы избежать неожиданных проблем при развертывании.
Шаг 2: Решение конфликтов
Иногда, в мире Python происходят конфликты, напоминающие телепередачу реалити-шоу:
pip uninstall crypto # "До свидания, crypto. Более не встретимся."
pip uninstall pycrypto # "Также распрощаемся и с тобой, pycrypto. До новых встреч."
Освободив место, вы можете пригласить нового участника:
pip install pycryptodome # "Добро пожаловать, pycryptodome. Чувствуй себя как дома!"
Шаг 3: Учёт регистра при импорте
Необходимо помнить о регистрозависимости, особенно в ОС Windows. Проверьте, чтобы имя папки было написано как
Crypto, а не
crypto.
Шаг 4: Использование виртуальных сред
Для избежания конфликтов можно изолировать проекты, организовав их в отдельные виртуальные среды:
# Создаем виртуальное пространство для проекта
python3 -m venv myproject_env
# Активируем виртуальное окружение
source myproject_env/bin/activate
# Добавляем pycryptodome в список модулей
pip install pycryptodome
По завершении работы аккуратно выйдите из виртуальной среды:
deactivate # "Всем благодарны, закрытие происходит. Покиньте, пожалуйста, зону."
Шаг 5: Ознакомление с документацией
В случае сомнений всегда можно обратиться к документации, она придёт на помощь, как сигнал Бэтмена:
Лучше изучить [документацию PyCryptodome], чтобы получить подсказки по установке и использованию API.
Повышение безопасности вашего решения по шифрованию
Предпочтение безопасных пакетов
pycrypto уже не актуален, хотя был важен в своё время. Следуйте обновлениям — выбирайте
pycryptodome, наиболее предпочтительный выбор профессионалов в области криптографии.
Отслеживание зависимостей вашего проекта
Управляйте файлом
requirements.txt или
Pipfile вашего проекта аккуратно, чтобы не смущать версии и избежать возможных проблем.
Когда необходима "тяжелая артиллерия"
Для разрешения проблем на глобальном уровне можно использовать
sudo. Но такие действия могут быть рискованными:
sudo pip install pycryptodome # "У меня есть полномочия!"
Однако всегда стоит быть бдительными и предпочитать использование виртуальных сред, для обеспечения безопасности.
Антон Крылов
Python-разработчик