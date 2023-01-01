Исправляем ImportError: No module named Crypto.Cipher в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы исправить ошибку ImportError: модуль Crypto.Cipher не найден , выполните следующую команду:

Bash Скопировать код pip install pycryptodome

Убедитесь, что вы правильно записали оператор импорта:

Python Скопировать код from Crypto.Cipher import AES # Учитывайте регистр: НИКАК НЕ from crypto.Cipher import AES!

Переходите на pycryptodome . Это более современная версия pycrypto , которую следует использовать, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Визуализация

Если сравнить пакеты Python с физическими ключами...

Markdown Скопировать код 🗝️ Правильный ключ "pycryptodome" открывает сокровищницу без труда:

Python Скопировать код from Crypto.Cipher import AES # Правильно! Всё работает исправно!

Используя правильный ключ (или пакет), вы без труда сможете достичь желаемого результата в программировании! 🏆🔓

Шаги по устранению ошибки ImportError

Шаг 1: Понимание среды Python

Ваша среда выполнения Python важна. Для Python 3 используйте pip3 , как будто вы обращаетесь к руководителю:

Bash Скопировать код pip3 install pycryptodome # "Эй, босс, мне нужен этот пакет. Можно?"

Платформы развертывания, такие как App Engine, могут требовать указания pycrypto в файле app.yaml , чтобы избежать неожиданных проблем при развертывании.

Шаг 2: Решение конфликтов

Иногда, в мире Python происходят конфликты, напоминающие телепередачу реалити-шоу:

Bash Скопировать код pip uninstall crypto # "До свидания, crypto. Более не встретимся." pip uninstall pycrypto # "Также распрощаемся и с тобой, pycrypto. До новых встреч."

Освободив место, вы можете пригласить нового участника:

Bash Скопировать код pip install pycryptodome # "Добро пожаловать, pycryptodome. Чувствуй себя как дома!"

Шаг 3: Учёт регистра при импорте

Необходимо помнить о регистрозависимости, особенно в ОС Windows. Проверьте, чтобы имя папки было написано как Crypto , а не crypto .

Шаг 4: Использование виртуальных сред

Для избежания конфликтов можно изолировать проекты, организовав их в отдельные виртуальные среды:

Bash Скопировать код # Создаем виртуальное пространство для проекта python3 -m venv myproject_env # Активируем виртуальное окружение source myproject_env/bin/activate # Добавляем pycryptodome в список модулей pip install pycryptodome

По завершении работы аккуратно выйдите из виртуальной среды:

Bash Скопировать код deactivate # "Всем благодарны, закрытие происходит. Покиньте, пожалуйста, зону."

Шаг 5: Ознакомление с документацией

В случае сомнений всегда можно обратиться к документации, она придёт на помощь, как сигнал Бэтмена:

Лучше изучить [документацию PyCryptodome], чтобы получить подсказки по установке и использованию API.

Повышение безопасности вашего решения по шифрованию

Предпочтение безопасных пакетов

pycrypto уже не актуален, хотя был важен в своё время. Следуйте обновлениям — выбирайте pycryptodome , наиболее предпочтительный выбор профессионалов в области криптографии.

Отслеживание зависимостей вашего проекта

Управляйте файлом requirements.txt или Pipfile вашего проекта аккуратно, чтобы не смущать версии и избежать возможных проблем.

Когда необходима "тяжелая артиллерия"

Для разрешения проблем на глобальном уровне можно использовать sudo . Но такие действия могут быть рискованными:

Bash Скопировать код sudo pip install pycryptodome # "У меня есть полномочия!"

Однако всегда стоит быть бдительными и предпочитать использование виртуальных сред, для обеспечения безопасности.

Полезные материалы