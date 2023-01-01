Использование subprocess и pipes в Python: метод check_output()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для создания в Python цепочки команд можно использовать subprocess.Popen . Если вы хотите перенаправить стандартный вывод одной команды как вход для другой, используйте stdout=subprocess.PIPE . Ниже приведен код, который выполняет ту же операцию, что и ls | grep py в терминале:

Python Скопировать код from subprocess import Popen, PIPE # Стандартный вывод команды 'ls' передается на вход 'grep' ls = Popen(['ls'], stdout=PIPE) grep = Popen(['grep', 'py'], stdin=ls.stdout, stdout=PIPE) ls.stdout.close() # Закрываем вывод 'ls' output, _ = grep.communicate() # Получаем результат print(output.decode())

Здесь Popen формирует пайплайн команд, а communicate() служит для получения конечного результата.

Игры с оболочкой: Когда использовать shell=True

Параметр shell=True пригодится, если вам требуются возможности оболочки, такие как пайпы или перенаправление. Однако берегитесь: всегда проверяйте входные данные, чтобы избежать уязвимостей:

Python Скопировать код import subprocess # Пайп команд через оболочку output = subprocess.check_output('ls | grep py', shell=True) print(output.decode('utf-8'))

Использовать shell=True стоит аккуратно, особенно если данные непроверенны.

Привлекательная эффективность с subprocess.run

subprocess.run() — это современный и удобный способ выполнения подпроцессов, который сразу предоставляет результаты:

Python Скопировать код import subprocess result = subprocess.run(['grep', 'py'], capture_output=True, text=True) print(result.stdout)

Про обработку исключений при ошибке выполнения команды позаботится параметр check=True : при любом неполадках он вызовет исключение:

Python Скопировать код try: subprocess.run(['false'], check=True) except subprocess.CalledProcessError: print("Ой-ой, Хьюстон, у нас проблема.")

Обработка вывода как профессионал

Чтобы преобразовать байтовые данные в строки, используйте метод .decode() :

Python Скопировать код output = subprocess.run(['ls'], stdout=subprocess.PIPE).stdout print(output.decode('utf-8'))

Также удобен метод .communicate() , помогающий избежать проблем, связанных с stdout и stderr , предотвращая блокировки:

Python Скопировать код from subprocess import PIPE, Popen proc = Popen(['your_cmd'], stdout=PIPE, stderr=PIPE) stdout, stderr = proc.communicate()

Переход между множеством процессов

При работе с несколькими подпроцессами важно правильно управлять потоками данных. Не забывайте закрывать stdout команды, которую более не используете:

Python Скопировать код from subprocess import Popen, PIPE ps = Popen(['ps', '-A'], stdout=PIPE) grep = Popen(['grep', 'process_name'], stdin=ps.stdout, stdout=PIPE) ps.stdout.close() # Закрываем вывод 'ps' output = grep.communicate()[0] print(output.decode('utf-8'))

Упрощаем жизнь с sh.py

Модуль sh значительно упрощает работу с подпроцессами. Установите его через pip install sh и контролируйте процессы, как если бы вы писали обычные команды:

Python Скопировать код from sh import grep, ps # Имитация команды 'ps -ax | grep process_name' print(grep(ps("-ax"), "process_name"))

Изюминки в работе с subprocess

Работа со subprocess требует внимательности и точности, как и при создании гастрономических шедевров:

Берегитесь переполнения буфера — слишком большой вывод может вызвать проблемы.

Будьте аккуратны с переменными окружения при использовании shell=False .

. Не забывайте "убирать посуду" — убедитесь, что все "кастрюли" (пайпы) закрыты, чтобы избежать проблем с завершением процессов.

Визуализация

Работа в subprocess , нацеленная на создание пайплайна, похоже на строителя, передающего кирпичи для постройки здания:

Markdown Скопировать код `cmd1` 🔧 | `cmd2` 🔨 | `cmd3` 🛠️

Каждый символ | символизирует передачу "кирпича" (данных) от одного инструмента к другому.

Python Скопировать код import subprocess result = subprocess.run('cmd1 | cmd2 | cmd3', shell=True, text=True, stdout=subprocess.PIPE)

Каждый шаг строительства приводит к завершению сооружения "здания" данных.

Безопасность – дело серьезное

Продумайте меры безопасности, когда работаете с подпроцессами, особенно когда используете shell=True :

Проверяйте данные на предмет возможных уязвимостей.

По возможности старайтесь обходиться без shell=True .

. Для безопасной обработки пользовательского ввода, предназначенного для shell=True , используйте shlex.split .

Как стать опытным мастером

Несколько советов, чтобы ваша работа с subprocess была стабильной и высокопроизводительной:

Для простых задач используйте run с capture_output=True или stdout=PIPE .

с или . Для больших проектов вы можете записывать данные в файл или обрабатывать их пакетами.

Сложные пайплайны лучше управлять, создавая непосредственно объекты Popen .

Дополнительные советы и хитрости для опытного строителя

Чтобы добиться мастерства в работе с subprocess :

Используйте контекстные менеджеры для более удобного управления процессами.

Объединяйте stdout и stderr, используя stderr=subprocess.STDOUT .

. Изучите использование возвращаемых кодов для контроля за успешностью выполнения команд.

