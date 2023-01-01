Автоматизация тестов Django: интеграция Selenium для веб-разработки

class AjaxPaginationTestCase(SeleniumTestCase): def test_infinite_scroll(self): """Тест бесконечной прокрутки с подгрузкой через AJAX.""" # Создаем тестовые данные (например, 50 объектов) for i in range(50): Product.objects.create( name=f"Product {i}", price=10 + i, description=f"Description for product {i}" ) # Переходим на страницу со списком продуктов self.selenium.get(f"{self.live_server_url}/products/") # Получаем начальное количество элементов initial_items = len(self.selenium.find_elements(By.CSS_SELECTOR, '.product-item')) # Прокручиваем страницу до конца для запуска подгрузки self.selenium.execute_script("window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);") # Ожидаем увеличения количества элементов (подгрузка через AJAX) WebDriverWait(self.selenium, 10).until( lambda driver: len(driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, '.product-item')) > initial_items ) # Получаем новое количество элементов new_items_count = len(self.selenium.find_elements(By.CSS_SELECTOR, '.product-item')) # Проверяем, что количество элементов увеличилось self.assertGreater(new_items_count, initial_items) def test_ajax_filtering(self): """Тест динамической фильтрации через AJAX.""" # Создаем тестовые данные разных категорий categories = ['Electronics', 'Books', 'Clothing'] for cat in categories: Category.objects.create(name=cat) for i in range(30): category = Category.objects.get(name=categories[i % 3]) Product.objects.create( name=f"Product {i}", price=10 + i, category=category, description=f"Description for product {i}" ) # Переходим на страницу со списком продуктов self.selenium.get(f"{self.live_server_url}/products/") # Получаем начальное количество элементов (все продукты) initial_items = len(self.selenium.find_elements(By.CSS_SELECTOR, '.product-item')) # Применяем фильтр по категории filter_dropdown = Select(self.selenium.find_element(By.ID, 'category-filter')) filter_dropdown.select_by_visible_text('Books') # Ожидаем обновления списка через AJAX # Примечание: мы ожидаем, что количество элементов изменится WebDriverWait(self.selenium, 10).until( lambda driver: len(driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, '.product-item')) != initial_items ) # Получаем отфильтрованные элементы filtered_items = self.selenium.find_elements(By.CSS_SELECTOR, '.product-item') # Проверяем, что все отображаемые элементы относятся к категории 'Books' for item in filtered_items: category_badge = item.find_element(By.CSS_SELECTOR, '.category-badge') self.assertEqual('Books', category_badge.text)