Автоматизация анимации в Blender: Python как секретное оружие

import bpy import gpu import blf from gpu_extras.batch import batch_for_shader from bpy_extras import view3d_utils # Оператор для интерактивной анимации class ANIMATION_OT_interactive_animate(bpy.types.Operator): bl_idname = "animation.interactive_animate" bl_label = "Interactive Animation" # Переменные для отслеживания состояния _active_obj = None _start_location = None _handle = None def modal(self, context, event): # Обработка выхода из режима if event.type in {'ESC'} or event.type == 'RIGHTMOUSE': # Удаляем обработчик отрисовки bpy.types.SpaceView3D.draw_handler_remove(self._handle, 'WINDOW') return {'CANCELLED'} # Обработка завершения операции elif event.type == 'LEFTMOUSE' and event.value == 'RELEASE': # Вставляем ключевой кадр для текущего положения if self._active_obj: self._active_obj.keyframe_insert(data_path="location", frame=context.scene.frame_current) # Увеличиваем текущий кадр context.scene.frame_current += 1 return {'RUNNING_MODAL'} # Обработка движения мыши elif event.type == 'MOUSEMOVE' and self._active_obj: # Получаем координаты 3D-курсора в пространстве сцены region = context.region rv3d = context.region_data coord = event.mouse_region_x, event.mouse_region_y # Получаем направление луча из позиции камеры view_vector = view3d_utils.region_2d_to_vector_3d(region, rv3d, coord) ray_origin = view3d_utils.region_2d_to_origin_3d(region, rv3d, coord) # Вычисляем новую позицию объекта в плоскости XY # (упрощенный подход для демонстрации) plane_normal = (0, 0, 1) plane_co = (0, 0, self._active_obj.location.z) intersection = intersect_line_plane(ray_origin, ray_origin + view_vector, plane_co, plane_normal) if intersection: self._active_obj.location.x = intersection[0] self._active_obj.location.y = intersection[1] # Z-координата остается неизменной return {'RUNNING_MODAL'} return {'PASS_THROUGH'} def invoke(self, context, event): if context.active_object: self._active_obj = context.active_object self._start_location = self._active_obj.location.copy() # Добавляем обработчик для отрисовки информации args = (self, context) self._handle = bpy.types.SpaceView3D.draw_handler_add(self.draw_callback_px, args, 'WINDOW', 'POST_PIXEL') context.window_manager.modal_handler_add(self) return {'RUNNING_MODAL'} else: self.report({'WARNING'}, "No active object") return {'CANCELLED'} # Функция для отрисовки информации на экране def draw_callback_px(self, op, context): # Отображение информации о текущем кадре и режиме font_id = 0 blf.position(font_id, 15, 30, 0) blf.size(font_id, 20.0) blf.draw(font_id, f"Frame: {context.scene.frame_current}") blf.position(font_id, 15, 60, 0) blf.draw(font_id, "Interactive Animation Mode") # Функция для определения пересечения луча и плоскости def intersect_line_plane(line_a, line_b, plane_co, plane_no): """ Вычисляет пересечение между линией и плоскостью """ u = line_b – line_a dot = plane_no.dot(u) if abs(dot) > 1e-6: w = line_a – plane_co fac = -plane_no.dot(w) / dot return line_a + u * fac return None