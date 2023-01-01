Использование переменных из Django views.py в JavaScript

Быстрый ответ

Если вы хотите связать переменные контекста Django с JavaScript, просто разместите их внутри тегов <script> , используя синтаксис шаблонов Django. Вот краткое описание процесса:

В views.py :

Python Скопировать код def my_view(request): context = {'my_var': 'Значение'} # Значением может быть любая переменная! return render(request, 'template.html', context)

И в шаблоне template.html :

HTML Скопировать код <script> let myVar = "{{ my_var|escapejs }}"; // Фильтр `escapejs` из Django обеспечивает безопасность 🚀 </script>

Важный совет: Использование фильтра escapejs должно стать вашим неотъемлемым принципом, чтобы предотвратить атаки межсайтового скриптинга (XSS).

Сериализация JSON

Если данные сложные и представляют собой JSON, тег json_script шаблона Django станет незаменимым:

Python Скопировать код from django.core.serializers.json import DjangoJSONEncoder import json def my_view(request): context = { 'my_data': json.dumps(my_complex_data, cls=DjangoJSONEncoder) // Обратная конвертация в JSON с Django 🦸 } return render(request, 'template.html', context)

И снова в шаблоне:

HTML Скопировать код {{ my_data|json_script:"my-data" }} <script> let myData = JSON.parse(document.getElementById('my-data').textContent); // И ваши данные уже здесь! </script>

Таким образом, данные защищены от XSS и готовы к использованию.

Гладкое взаимодействие с Ajax

Для динамического пользовательского интерфейса обмен данными между Django и JavaScript часто осуществляется через Ajax:

JS Скопировать код // Запрос данных с Django-backend fetch('/my-ajax-url/') .then(response => response.json()) // Обработка ответа... .then(data => { // Применение данных в вашем интерактивном сценарии 💃 });

Это позволяет загрузить данные по мере необходимости, сохраняя при этом безопасность и модульность кода.

Визуализация

Давайте рассмотрим, как передается переменная из Django в JavaScript на примере:

Python Скопировать код views.py: context = {'packages': [{'content': 'Компьютерные принадлежности', 'count': '40', 'destination': 'script'}, ...]}

Переменную packages мы отправляем в пункт назначения — блок <script> :

JS Скопировать код <script> let deliveries = JSON.parse("{{ packages|escapejs }}"); // Теперь данные доставлены. И без курьера! </script>

Packages без проблем прибыли в целости и сохранности и теперь готовы к использованию в вашем сценарии JavaScript.

Чудо динамичного контента

Для обновления содержимого веб-страницы в реальном времени встроенные переменные Django могут быть весьма полезны:

JS Скопировать код function updateContent() { let dynamicData = "{{ django_var }}"; // Добавляем сюда Django // Переменная `dynamicData` прямо под вашим контролем 🏰 }

Не забывайте использовать фильтр |escapejs при использовании переменных Django для обеспечения безопасности вашего приложения!

В мире манипуляций с DOM

Использование Django для работы с DOM также просто и понятно:

HTML Скопировать код <div id="info">{{ my_info }}</div> <script> let infoElement = document.getElementById('info'); // "Орел приземлился" // `infoElement` готов к использованию! 💥 </script>

Это дает вам возможность создания интерактивного веб-сайта, в котором данные взаимодействуют с пользователями или участвуют в событиях.

Слово о безопасности, коллеги!

При совместном использовании Django и JavaScript помните, что безопасность является ключевым понятием. Одним из основных элементов здесь является защита от XSS. Вот несколько правил:

Базовые правила безопасности: Экранирование и очистка

Вывод переменных в шаблонах должен быть безопасно экранирован. Фильтр escapejs Django гарантирует безопасное внедрение строк в JavaScript.

Если работаем с JSON, используем json_script

При работе с JSON в Django используйте тег json_script . Это поможет избавиться от уязвимостей, вызванных спецсимволами, способными провоцировать внедрение вредоносного кода.

Кусочек о AJAX и безопасности

Работая с AJAX, не забывайте о токенах CSRF Django и всегда проводите проверку входных данных на стороне сервера. Это позволит обеспечить безопасный обмен данными.

Главное правило: Защита от XSS

Создание динамических веб-приложений требует постоянного внимания к безопасности. Используйте встроенные инструменты Django и следуйте лучшим практикам безопасности, чтобы избежать возможных рисков.

