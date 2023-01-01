Использование переменных из Django views.py в JavaScript#Веб-разработка #Основы JavaScript #Web-разработка (Django)
Быстрый ответ
Если вы хотите связать переменные контекста Django с JavaScript, просто разместите их внутри тегов
<script>, используя синтаксис шаблонов Django. Вот краткое описание процесса:
В
views.py:
def my_view(request):
context = {'my_var': 'Значение'} # Значением может быть любая переменная!
return render(request, 'template.html', context)
И в шаблоне
template.html:
<script>
let myVar = "{{ my_var|escapejs }}"; // Фильтр `escapejs` из Django обеспечивает безопасность 🚀
</script>
Важный совет: Использование фильтра
escapejs должно стать вашим неотъемлемым принципом, чтобы предотвратить атаки межсайтового скриптинга (XSS).
Сериализация JSON
Если данные сложные и представляют собой JSON, тег
json_script шаблона Django станет незаменимым:
from django.core.serializers.json import DjangoJSONEncoder
import json
def my_view(request):
context = {
'my_data': json.dumps(my_complex_data, cls=DjangoJSONEncoder) // Обратная конвертация в JSON с Django 🦸
}
return render(request, 'template.html', context)
И снова в шаблоне:
{{ my_data|json_script:"my-data" }}
<script>
let myData = JSON.parse(document.getElementById('my-data').textContent); // И ваши данные уже здесь!
</script>
Таким образом, данные защищены от XSS и готовы к использованию.
Гладкое взаимодействие с Ajax
Для динамического пользовательского интерфейса обмен данными между Django и JavaScript часто осуществляется через Ajax:
// Запрос данных с Django-backend
fetch('/my-ajax-url/')
.then(response => response.json()) // Обработка ответа...
.then(data => {
// Применение данных в вашем интерактивном сценарии 💃
});
Это позволяет загрузить данные по мере необходимости, сохраняя при этом безопасность и модульность кода.
Визуализация
Давайте рассмотрим, как передается переменная из Django в JavaScript на примере:
views.py:
context = {'packages': [{'content': 'Компьютерные принадлежности', 'count': '40', 'destination': 'script'}, ...]}
Переменную packages мы отправляем в пункт назначения — блок
<script>:
<script>
let deliveries = JSON.parse("{{ packages|escapejs }}"); // Теперь данные доставлены. И без курьера!
</script>
Packages без проблем прибыли в целости и сохранности и теперь готовы к использованию в вашем сценарии JavaScript.
Чудо динамичного контента
Для обновления содержимого веб-страницы в реальном времени встроенные переменные Django могут быть весьма полезны:
function updateContent() {
let dynamicData = "{{ django_var }}"; // Добавляем сюда Django
// Переменная `dynamicData` прямо под вашим контролем 🏰
}
Не забывайте использовать фильтр
|escapejs при использовании переменных Django для обеспечения безопасности вашего приложения!
В мире манипуляций с DOM
Использование Django для работы с DOM также просто и понятно:
<div id="info">{{ my_info }}</div>
<script>
let infoElement = document.getElementById('info'); // "Орел приземлился"
// `infoElement` готов к использованию! 💥
</script>
Это дает вам возможность создания интерактивного веб-сайта, в котором данные взаимодействуют с пользователями или участвуют в событиях.
Слово о безопасности, коллеги!
При совместном использовании Django и JavaScript помните, что безопасность является ключевым понятием. Одним из основных элементов здесь является защита от XSS. Вот несколько правил:
Базовые правила безопасности: Экранирование и очистка
Вывод переменных в шаблонах должен быть безопасно экранирован. Фильтр
escapejs Django гарантирует безопасное внедрение строк в JavaScript.
Если работаем с JSON, используем
json_script
При работе с JSON в Django используйте тег
json_script. Это поможет избавиться от уязвимостей, вызванных спецсимволами, способными провоцировать внедрение вредоносного кода.
Кусочек о AJAX и безопасности
Работая с AJAX, не забывайте о токенах CSRF Django и всегда проводите проверку входных данных на стороне сервера. Это позволит обеспечить безопасный обмен данными.
Главное правило: Защита от XSS
Создание динамических веб-приложений требует постоянного внимания к безопасности. Используйте встроенные инструменты Django и следуйте лучшим практикам безопасности, чтобы избежать возможных рисков.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик