Использование операторов 'and' и '&' в Boolean индексации Pandas
Быстрый ответ
При работе с булевыми масками в Pandas используйте логические операторы:
& для И,
| для ИЛИ и
~ для НЕ. Важно помнить о необходимости заключать каждое условие в скобки. Например, для отбора строк из DataFrame используйте следующую конструкцию:
result = df[(df['A'] > 10) & (df['B'] < 20)]
Скобки приоритетнее: не забываем про порядок выполнения операций
Важность учета порядка следования операторов в Python нельзя недооценивать. Чтобы избегать ошибок и сохранить понятность кода, следует заключать каждое условие в скобки. Ниже показан пример, где выполнение этого правила приводит к ошибке:
# Результат отличается от ожидаемого. Неприятность!
df[df['A'] > 10 & df['B'] < 20]
Принимаем во внимание приоритет операторов и исправляем ошибку:
# Теперь результат соответствует ожиданиям.
df[(df['A'] > 10) & (df['B'] < 20)]
Путаница из-за разности между логическими и побитовыми операторами
Следует помнить о различии между побитовыми (
&,
|) и логическими (
and,
or) операторами, особенно важной при индексации по булевым маскам в Pandas.
# Ошибка возникает, если вы используете 'and' вместо '&'.
df[(df['A'] > 10) and (df['B'] < 20)] # Будет ошибка ValueError
Использование функций any() и all() для разрешения неоднозначности
При работе с Pandas и NumPy важно стремиться к ясности и однозначности. Для разрешения возникающих неясностей используйте функции
any() и
all().
df[df['Flags'].any()]
Когда индексация по булевым маскам требует применения булева индексирования
Если задачи, требующие логические операции, становятся слишком сложными, примените методы
DataFrame.query() или
DataFrame.eval() для их упрощения.
df.query('(A > 10) & (B < 20)')
Применение логических операторов numpy
При интенсивном использовании логических операций рекомендуется воспользоваться функциями
np.logical_and или
np.logical_or от NumPy для упрощения работы с условиями.
np.logical_and.reduce([df['A'] > 10, df['B'] < 20, df['C'] == 30])
Визуализация
Индексация по булевым маскам немного похожа на выбор мороженого по предпочитаемому вкусу:
df[(df['Chocolate'] > 2) & (df['Vanilla'] < 5)] # Объединение (И)
df[(df['Chocolate'] > 2) | (df['Vanilla'] < 5)] # Разделение (ИЛИ)
Вот так можно интерпретировать выбор мороженого:
Разнообразие вкусов в киоске 🍨: [🍫🍫🍫, 🍫🍫🍫🍨, 🍨🍨🍨🍨🍨]
🔎 Объединение (И): Выбираем только если 🍫🍫🍫 > 2 И 🍨 < 5
**Результат**: [🍫🍫🍫]
🔎 Разделение (ИЛИ): Выбираем если 🍫🍫🍫 > 2 ИЛИ 🍨 < 5
**Результат**: [🍫🍫🍫, 🍫🍫🍫🍨, 🍨🍨🍨🍨🍨]
Так выбирайте логические операторы для фильтрации данных так, как бы вы выбрали свой любимый вкус мороженого.
Практика – главный помощник при углублении знаний
Екатерина Громова
аналитик данных