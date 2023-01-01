Использование операторов 'and' и '&' в Boolean индексации Pandas

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

При работе с булевыми масками в Pandas используйте логические операторы: & для И, | для ИЛИ и ~ для НЕ. Важно помнить о необходимости заключать каждое условие в скобки. Например, для отбора строк из DataFrame используйте следующую конструкцию:

Python Скопировать код result = df[(df['A'] > 10) & (df['B'] < 20)]

Скобки приоритетнее: не забываем про порядок выполнения операций

Важность учета порядка следования операторов в Python нельзя недооценивать. Чтобы избегать ошибок и сохранить понятность кода, следует заключать каждое условие в скобки. Ниже показан пример, где выполнение этого правила приводит к ошибке:

Python Скопировать код # Результат отличается от ожидаемого. Неприятность! df[df['A'] > 10 & df['B'] < 20]

Принимаем во внимание приоритет операторов и исправляем ошибку:

Python Скопировать код # Теперь результат соответствует ожиданиям. df[(df['A'] > 10) & (df['B'] < 20)]

Путаница из-за разности между логическими и побитовыми операторами

Следует помнить о различии между побитовыми ( & , | ) и логическими ( and , or ) операторами, особенно важной при индексации по булевым маскам в Pandas.

Python Скопировать код # Ошибка возникает, если вы используете 'and' вместо '&'. df[(df['A'] > 10) and (df['B'] < 20)] # Будет ошибка ValueError

Использование функций any() и all() для разрешения неоднозначности

При работе с Pandas и NumPy важно стремиться к ясности и однозначности. Для разрешения возникающих неясностей используйте функции any() и all() .

Python Скопировать код df[df['Flags'].any()]

Когда индексация по булевым маскам требует применения булева индексирования

Если задачи, требующие логические операции, становятся слишком сложными, примените методы DataFrame.query() или DataFrame.eval() для их упрощения.

Python Скопировать код df.query('(A > 10) & (B < 20)')

Применение логических операторов numpy

При интенсивном использовании логических операций рекомендуется воспользоваться функциями np.logical_and или np.logical_or от NumPy для упрощения работы с условиями.

Python Скопировать код np.logical_and.reduce([df['A'] > 10, df['B'] < 20, df['C'] == 30])

Визуализация

Индексация по булевым маскам немного похожа на выбор мороженого по предпочитаемому вкусу:

Python Скопировать код df[(df['Chocolate'] > 2) & (df['Vanilla'] < 5)] # Объединение (И) df[(df['Chocolate'] > 2) | (df['Vanilla'] < 5)] # Разделение (ИЛИ)

Вот так можно интерпретировать выбор мороженого:

Markdown Скопировать код Разнообразие вкусов в киоске 🍨: [🍫🍫🍫, 🍫🍫🍫🍨, 🍨🍨🍨🍨🍨] 🔎 Объединение (И): Выбираем только если 🍫🍫🍫 > 2 И 🍨 < 5 **Результат**: [🍫🍫🍫] 🔎 Разделение (ИЛИ): Выбираем если 🍫🍫🍫 > 2 ИЛИ 🍨 < 5 **Результат**: [🍫🍫🍫, 🍫🍫🍫🍨, 🍨🍨🍨🍨🍨]

Так выбирайте логические операторы для фильтрации данных так, как бы вы выбрали свой любимый вкус мороженого.

Практика – главный помощник при углублении знаний

