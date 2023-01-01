Использование мемоизации в Python: простой пример и объяснение

Быстрый ответ

Мемоизация — это метод оптимизации, который ускоряет работу программ, сохраняя и впоследствии повторно используя результаты функций, вызванных с одинаковыми аргументами. Python поставляется со встроенными инструментами для мемоизации, например, декоратором, который посредством словаря сохраняет предыдущие результаты функций. Рассмотрим пример на примере вычисления чисел Фибоначчи:

Python Скопировать код def memoize(func): cache = {} # Это хранилище результатов def wrapper(n): if n not in cache: cache[n] = func(n) return cache[n] return wrapper @memoize def fib(n): return n if n <= 1 else fib(n-1) + fib(n-2) print(fib(10)) # Быстрый расчет даже для крупных чисел 'n'

Применение декоратора @memoize модифицирует функцию fib(n) , снижая количество её вызовов и улучшая скорость выполнения для любых 'n'.

Встроенная мемоизация с помощью functools

В Python предусмотрены встроенные декораторы для мемоизации, такие как @functools.cache и @functools.lru_cache , обеспечивающие базовые и расширенные возможности кэширования. Это избавляет от необходимости написания собственного кода мемоизации.

Python Скопировать код from functools import cache @cache def factorial(n): return n * factorial(n-1) if n else 1 print(factorial(5)) # После первого вызова результаты будут извлекаться из кэша

Персонализированная реализация мемоизации

Если возникает необходимость гибкого управления процессом мемоизации, можно создать специфический для этого класс:

Python Скопировать код class Memoize: def __init__(self, func): self.func = func self.cache = {} def __call__(self, *args): if args not in self.cache: self.cache[args] = self.func(*args) return self.cache[args] @Memoize def compute(*args): # Здесь происходит некое сложное вычисление pass

Визуализация

Мемоизация функционирует подобно невидимым помощникам, выполняющим рутинные задачи на заднем плане. Она преобразует функцию в эффективный инструмент, запоминающий предыдущие решения:

Python Скопировать код def find_treasure(room): if room in treasure_map: # "Давайте проверю свои записи..." return treasure_map[room] # "Вот это да! Найдено без труда!" treasure = solve_puzzle(room) # "Интересная задачка, решим её..." treasure_map[room] = treasure # "Нужно обязательно запомнить это." return treasure treasure_map = {} # Вот и наша карта сокровищ, созданная благодаря мемоизации!

Выживание в диких условиях с помощью мемоизации

Работа с изменяемыми типами данных

Мемоизация может вызвать проблемы с изменяемыми типами данных. Инструмент functools.wraps отлично подходит для сохранения метаданных функций при мемоизации:

Python Скопировать код from functools import wraps def memoize(func): cache = {} @wraps(func) def wrapper(*args): key = tuple([str(arg) for arg in args]) if key not in cache: cache[key] = func(*args) return cache[key] return wrapper

Параллелизм и мемоизация

В контексте параллельных вычислений мемоизация может создать сложности. Чтобы предотвратить конфликты доступа к ресурсам, используйте потокобезопасные структуры данных или механизмы синхронизации.

Python Скопировать код from functools import lru_cache import threading lock = threading.Lock() @lru_cache(maxsize=None) def thread_safe_func(*args): with lock: # "Закрываю дверь на замок во время выполнения. Ваши услуги не требуются!" # Здесь выполняем потокобезопасную операцию pass

Сохранение результатов вне рамок времени выполнения

Мемоизацию можно использовать не только во время одного запуска программы. С помощью файловой системы или базы данных, можно хранить результаты выполнения функций для их использования в долгосрочной перспективе.

Python Скопировать код import shelve def persistent_memoize(func): with shelve.open('memoize.db') as db: # Нащ "внешняя память" для мемоизации def wrapper(*args): if args in db: return db[args] result = func(*args) db[args] = result return result return wrapper

Но помните: мемоизация не всегда является решением

Для функций с побочными эффектами или зависящих от изменяющегося внешнего состояния

Когда входные данные уникальны и маловероятно будут использоваться повторно

Если затраты на хранение кэша перевешивают возможные преимущества из-за объема данных

Полезные материалы