Использование loop.counter в шаблоне Python Jinja для цикла

Быстрый ответ

Чтобы показать счётчик в цикле Jinja, используйте loop.index — счёт начнется с 1. Если же счёт должен начинаться с нуля, используйте loop.index0 :

jinja Скопировать код {% for item in sequence %} {{ loop.index }}: {{ item }} {% endfor %}

Таким образом, если нужно начать с нуля, loop.index заменяется на loop.index0 .

Расширяем возможности циклов Jinja для улучшения шаблонов

Уменьшение кода с loop.revindex

С помощью loop.revindex можно работать с обратным отсчётом. Это аналогично обратному отсчёту времени до момента, который вы ожидаете:

jinja Скопировать код {% for item in sequence %} {{ loop.revindex }}: {{ item }} // Как обратный отсчет до посещения стоматолога {% endfor %}

Отслеживание прогресса цикла: Всегда в курсе

loop.first и loop.last помогают легко определить начало и конец цикла, что упрощает навигацию:

jinja Скопировать код {% for user in users %} {% if loop.first %} Первый в очереди: {{ user.name }}! // Статус VIP обеспечен {% elif loop.last %} Последний, но не менее значимый: {{ user.name }}. // Сохраняем лучшее на потом {% else %} Следующий: {{ user.name }} {% endif %} {% endfor %}

Несложная конкатенация в Jinja Template

С loop.index0 вы можете просто конкатенировать строки и формировать ID элементов без всякой магии:

jinja Скопировать код {% for item in items %} <div id="item-{{ loop.index0 }}"> Контент </div> {% endfor %}

Повышаем уровень: Манипулируем переменными внутри циклов

set в Jinja: внедряемся в цикл

set позволяет определить или изменить переменные внутри цикла без лишних усилий:

jinja Скопировать код {% for item in items %} {% set new_item = item|upper %} {{ loop.index }} – {{ new_item }} // Только ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ. Мы не кричим, обещаем. {% endfor %}

Django против Jinja: сравниваем два счётчика

Не следует путать счётчик цикла Django forloop.counter с счётчиками в Jinja. Несмотря на внешнюю схожесть, они выполняют разные функции.

Руководство по использованию: Применение условных операторов в цикле

Условные выражения обогащают циклы Jinja, благодаря чему можно реализовывать сложную логику:

jinja Скопировать код {% for number in numbers %} {{ 'Четное' if number % 2 == 0 else 'Нечетное' }} // Анализируем, чётное число или нечётное. {% endfor %}

Визуализация

Представьте себя участником гонки (🏎️), где каждый круг имеет свой номер. loop.counter пригодится, чтобы отслеживать каждый пройденный круг:

jinja Скопировать код {% for car in race_cars %} Круг {{ loop.counter }}: 🏎️💨 (машина №{{ loop.counter }} мчится мимо) // Здесь нет ограничений на скорость! {% endfor %}

Таким образом, вместе с loop.counter с каждым кругом увеличивается и счётчик.

Изучаем управляющие инструкции Jinja

Jinja предоставляет множество инструментов, выходящих за рамки обычных циклов. Изучим некоторые из них и опробуем их в действии:

jinja Скопировать код {% for user in users %} {{ user.name }} {% if user.has_error %} {{ user.error_message }} // Ой, есть ошибка... {% break %} // Пора прервать цикл! {% endif %} {% endfor %}

Вложенные циклы: Осваем Loop-ception

Вложенные циклы могут усложнить понимание кода, но loop.parentloop в Jinja помогает разобраться в ситуации:

jinja Скопировать код {% for category in categories %} {{ category.name }}: {% for product in category.products %} – {{ loop.parentloop.index }}.{{ loop.index }} {{ product.name }} // Уровень Loop-ception: Профессионал {% endfor %} {% endfor %}

