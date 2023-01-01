Использование get_or_create() в Django: обход ошибки 500

Использование get

#Веб-разработка  #Основы Python  #Web-разработка (Django)  
Быстрый ответ

Метод get_or_create() в Django представляет собой удобное решение для поиска существующей записи в модели или создания новой в случае её отсутствия. Этот метод возвращает кортеж (object, created), где object — это найденный или созданный экземпляр модели, а created — булевая переменная, указывающая на создание объекта (True) или его извлечение из базы данных (False).

Рассмотрим пример с моделью Book:

from myapp.models import Book

book, created = Book.objects.get_or_create(title='Эффективный Django', defaults={'author': 'Разработчик E.'})

Если книга с указанным названием уже существует, переменная book будет ссылаться на неё, а created будет равно False. Если же такой книги нет, то создастся новый экземпляр с заданным автором, и created станет равным True.

Осторожно распаковывайте возвращаемый кортеж

Не забудьте разобрать корректно полученный кортеж, чтобы правильно использовать значения object и created.

Словарь

Словарь defaults не поддерживает неуникальные поля. Если поле определяет уникальность, оставьте его вне defaults, чтобы избежать создания дублирующих записей.

object, created = Model.objects.get_or_create(unique_field='unique_value', defaults={'other_field': 'value'})

Иногда лучше оставить булевы значения в неведении

Если вам не важно была ли создана новая запись или нет, то замените переменную created на символ подчеркивания _, игнорируя факт создания:

object, _ = Model.objects.get_or_create(...)

Бережное обращение с внешними ключами

Будьте особо внимательны при работе с внешними ключами и get_or_create(). Присваивайте только сам объект, а не весь кортеж, чтобы предотвратить возможные ошибки.

customer.source, _ = Source.objects.get_or_create(...)

Поиск существующих объектов: каждый заслуживает внимания

Если вам нужно просто получить объект, вы можете непосредственно обратиться к первому элементу возвращаемого кортежа:

result = Model.objects.get_or_create(...)
object = result[0]

Визуализация

get_or_create() в Django можно визуализировать как управляющего складом:

Встречайте робо-менеджера 🤖 на вашем Складе Объектов 🧰:

Рассмотрим его работу:

object, _ = Warehouse.objects.get_or_create(item_ID='Item42')

Это можно интерпретировать следующим образом:

🤖: Item42, проверка выполнена!
📝: Если объект есть на складе, то достаём его.

Возможные результаты:

1. Найдено (Get):
    🤖➡️📦: Успешно извлечено существующее изделие!

2. Не найдено (Create):
    🤖➡️🧱: Новый товар успешно добавлен на склад.

Таким образом, вы всегда получаете нужный объект и избегаете дубликатов.

Подробнее о "get

Рассмотрим некоторые нюансы использования get_or_create():

Обработка сложности запросов

При использовании сложных запросов с объединением условий посредством Q и F объектов, get_or_create() может вызывать исключения, которые следует обрабатывать в блоках try-except.

try:
    obj = Model.objects.get_or_create(...)
except Model.MultipleObjectsReturned:
    # Обработка случая с множественной отдачей

Использование значений по умолчанию из формы

Передавайте проверенные данныe из формы непосредственно в defaults:

form = MyModelForm(request.POST)
if form.is_valid():
    object, created = Model.objects.get_or_create(defaults=form.cleaned_data)

Полезные материалы

  1. Django get_or_create — подробная информация в официальной документации Django.
  2. Django ORM & Querysets кратко — учебник, помощь в понимании работы ORM.
  3. Создание или получение: руководство по использованию — полезные практические советы и информация.
  4. Подробное руководство по видам в Django — объяснение работы классов представлений (CBV).
  5. Пауза для примера из реальной жизни — реальные примеры использования метода на Stack Overflow.
Милана Усова

разработчик бэкенда

