Использование get_or_create() в Django: обход ошибки 500

Быстрый ответ
Метод
get_or_create() в Django представляет собой удобное решение для поиска существующей записи в модели или создания новой в случае её отсутствия. Этот метод возвращает кортеж
(object, created), где
object — это найденный или созданный экземпляр модели, а
created — булевая переменная, указывающая на создание объекта (
True) или его извлечение из базы данных (
False).
Рассмотрим пример с моделью
Book:
from myapp.models import Book
book, created = Book.objects.get_or_create(title='Эффективный Django', defaults={'author': 'Разработчик E.'})
Если книга с указанным названием уже существует, переменная
book будет ссылаться на неё, а
created будет равно
False. Если же такой книги нет, то создастся новый экземпляр с заданным автором, и
created станет равным
True.
Осторожно распаковывайте возвращаемый кортеж
Не забудьте разобрать корректно полученный кортеж, чтобы правильно использовать значения
object и
created.
Словарь
Словарь
defaults не поддерживает неуникальные поля. Если поле определяет уникальность, оставьте его вне
defaults, чтобы избежать создания дублирующих записей.
object, created = Model.objects.get_or_create(unique_field='unique_value', defaults={'other_field': 'value'})
Иногда лучше оставить булевы значения в неведении
Если вам не важно была ли создана новая запись или нет, то замените переменную
created на символ подчеркивания
_, игнорируя факт создания:
object, _ = Model.objects.get_or_create(...)
Бережное обращение с внешними ключами
Будьте особо внимательны при работе с внешними ключами и
get_or_create(). Присваивайте только сам объект, а не весь кортеж, чтобы предотвратить возможные ошибки.
customer.source, _ = Source.objects.get_or_create(...)
Поиск существующих объектов: каждый заслуживает внимания
Если вам нужно просто получить объект, вы можете непосредственно обратиться к первому элементу возвращаемого кортежа:
result = Model.objects.get_or_create(...)
object = result[0]
Визуализация
get_or_create() в Django можно визуализировать как управляющего складом:
Встречайте робо-менеджера 🤖 на вашем Складе Объектов 🧰:
Рассмотрим его работу:
object, _ = Warehouse.objects.get_or_create(item_ID='Item42')
Это можно интерпретировать следующим образом:
🤖: Item42, проверка выполнена!
📝: Если объект есть на складе, то достаём его.
Возможные результаты:
1. Найдено (Get):
🤖➡️📦: Успешно извлечено существующее изделие!
2. Не найдено (Create):
🤖➡️🧱: Новый товар успешно добавлен на склад.
Таким образом, вы всегда получаете нужный объект и избегаете дубликатов.
Подробнее о "get
Рассмотрим некоторые нюансы использования
get_or_create():
Обработка сложности запросов
При использовании сложных запросов с объединением условий посредством
Q и
F объектов,
get_or_create() может вызывать исключения, которые следует обрабатывать в блоках try-except.
try:
obj = Model.objects.get_or_create(...)
except Model.MultipleObjectsReturned:
# Обработка случая с множественной отдачей
Использование значений по умолчанию из формы
Передавайте проверенные данныe из формы непосредственно в
defaults:
form = MyModelForm(request.POST)
if form.is_valid():
object, created = Model.objects.get_or_create(defaults=form.cleaned_data)
Милана Усова
разработчик бэкенда