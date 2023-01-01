Использование get_or_create() в Django: обход ошибки 500

Использование get

Быстрый ответ

Метод get_or_create() в Django представляет собой удобное решение для поиска существующей записи в модели или создания новой в случае её отсутствия. Этот метод возвращает кортеж (object, created) , где object — это найденный или созданный экземпляр модели, а created — булевая переменная, указывающая на создание объекта ( True ) или его извлечение из базы данных ( False ).

Рассмотрим пример с моделью Book :

Python Скопировать код from myapp.models import Book book, created = Book.objects.get_or_create(title='Эффективный Django', defaults={'author': 'Разработчик E.'})

Если книга с указанным названием уже существует, переменная book будет ссылаться на неё, а created будет равно False . Если же такой книги нет, то создастся новый экземпляр с заданным автором, и created станет равным True .

Осторожно распаковывайте возвращаемый кортеж

Не забудьте разобрать корректно полученный кортеж, чтобы правильно использовать значения object и created .

Словарь

Словарь defaults не поддерживает неуникальные поля. Если поле определяет уникальность, оставьте его вне defaults , чтобы избежать создания дублирующих записей.

Python Скопировать код object, created = Model.objects.get_or_create(unique_field='unique_value', defaults={'other_field': 'value'})

Иногда лучше оставить булевы значения в неведении

Если вам не важно была ли создана новая запись или нет, то замените переменную created на символ подчеркивания _ , игнорируя факт создания:

Python Скопировать код object, _ = Model.objects.get_or_create(...)

Бережное обращение с внешними ключами

Будьте особо внимательны при работе с внешними ключами и get_or_create() . Присваивайте только сам объект, а не весь кортеж, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Python Скопировать код customer.source, _ = Source.objects.get_or_create(...)

Поиск существующих объектов: каждый заслуживает внимания

Если вам нужно просто получить объект, вы можете непосредственно обратиться к первому элементу возвращаемого кортежа:

Python Скопировать код result = Model.objects.get_or_create(...) object = result[0]

Визуализация

get_or_create() в Django можно визуализировать как управляющего складом:

Markdown Скопировать код Встречайте робо-менеджера 🤖 на вашем Складе Объектов 🧰:

Рассмотрим его работу:

Python Скопировать код object, _ = Warehouse.objects.get_or_create(item_ID='Item42')

Это можно интерпретировать следующим образом:

Markdown Скопировать код 🤖: Item42, проверка выполнена! 📝: Если объект есть на складе, то достаём его.

Возможные результаты:

Markdown Скопировать код 1. Найдено (Get): 🤖➡️📦: Успешно извлечено существующее изделие! 2. Не найдено (Create): 🤖➡️🧱: Новый товар успешно добавлен на склад.

Таким образом, вы всегда получаете нужный объект и избегаете дубликатов.

Подробнее о "get

Рассмотрим некоторые нюансы использования get_or_create() :

Обработка сложности запросов

При использовании сложных запросов с объединением условий посредством Q и F объектов, get_or_create() может вызывать исключения, которые следует обрабатывать в блоках try-except.

Python Скопировать код try: obj = Model.objects.get_or_create(...) except Model.MultipleObjectsReturned: # Обработка случая с множественной отдачей

Использование значений по умолчанию из формы

Передавайте проверенные данныe из формы непосредственно в defaults :

Python Скопировать код form = MyModelForm(request.POST) if form.is_valid(): object, created = Model.objects.get_or_create(defaults=form.cleaned_data)

Полезные материалы