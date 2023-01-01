Использование функций Python в шаблонизаторе Jinja2

Быстрый ответ

Чтобы вызвать функцию Python из шаблона Jinja2, необходимо передать эту функцию в контекст рендеринга при использовании render_template во Flask:

Python Скопировать код # Определите функцию def greet(name): return f"Привет, {name}" # Передайте её в шаблон return render_template('template.html', greet=greet) # Вызовите функцию в шаблоне # {{ greet('World') }}

Здесь функция greet регистрируется, передаётся в template.html и вызывается в шаблоне Jinja2.

Расширенное использование

Глобальная регистрация функций

Функции можно сделать доступными глобально во всех шаблонах, чтобы избежать повторения их определения для каждого отдельного шаблона:

Python Скопировать код # Присваиваем функции глобальный статус app.jinja_env.globals['greet'] = greet

Теперь greet может быть вызвана в любом шаблоне без дополнительной передачи.

Функции контекстных процессоров Flask для автоматической подачи данных

Контекстные процессоры Flask предоставляют возможность автоматически добавлять функции или переменные во всех шаблонах:

Python Скопировать код @app.context_processor def utility_processor(): def format_price(amount, currency="$"): return f"{currency}{amount:.2f}" return dict(format_price=format_price)

Изоляция функций в модулях

Для структурирования кода удобно определить функции отдельно и импортировать их по мере необходимости:

Python Скопировать код # utilities.py def compute_discount(price, discount): return price – price * discount

В основном файле Python:

Python Скопировать код from utilities import compute_discount app.jinja_env.globals['compute_discount'] = compute_discount

Передача определённых функций в шаблоны

Можно передать функции определённым шаблонам для их эксклюзивного использования:

Python Скопировать код return render_template('sales.html', compute_discount=compute_discount)

Пользовательские фильтры Jinja2

Создайте собственные фильтры Jinja для выполнения определённых задач:

Python Скопировать код @app.template_filter('topthree') def topthree_filter(sequence): return sequence[:3]

Загрузчики шаблонов Jinja2

Для загрузки шаблонов в Jinja2 используйте класс FileSystemLoader :

Python Скопировать код from jinja2 import Environment, FileSystemLoader env = Environment(loader=FileSystemLoader('/path/to/templates')) env.globals['greet'] = greet template = env.get_template('my_template.html') print(template.render())

Версия Jinja2

Убедитесь, что используемые функции совместимы с используемой вами версией Jinja2:

Python Скопировать код import jinja2 print(jinja2.__version__)

Визуализация

Можно представить вызов функции Python в Jinja2 следующим образом:

Markdown Скопировать код Python 🐍 определяет функцию *encrypt_message* Jinja2 🏰 желает использовать функцию *encrypt_message*

Взаимодействие между ними:

Python Скопировать код {{ encrypt_message('Секретный код') }}

Результат:

Markdown Скопировать код 🏰 получает от 🐍 'Секретный код', преобразует и отправляет обратно ➡️ '*Зашифрованное сообщение*'

Процесс будет успешным, если функция определена в Python и передана в Jinja2.

Практические сценарии и подводные камни

Генерация динамического контента

Динамическую генерацию контента можно реализовать путем вызова функций обработки данных в шаблонах:

HTML Скопировать код <ul> {% for user in users %} <li>{{ get_user_role(user) }}</li> {% endfor %} </ul>

Кэширование для улучшения производительности

Для увеличения скорости работы приложения используйте кэширование результатов функций. Это позволит избежать повторных расчетов данных при каждом запросе.

Сохранение лаконичности шаблонов

Стремитесь к минимализму в шаблонах, избегая замешательства сложными функциями. Следуйте принципу DRY (Don't Repeat Yourself — не повторяйся).

Разделение логики приложения

Логику приложения следует разделять на бизнес-логику и логику отображения: логику в шаблонах Jinja2 следует минимизировать, предоставив обработку данных функциям Python.

