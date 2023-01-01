Использование функции property() с classmethod() в Python

Быстрый ответ

Если вам нужно определить свойство на уровне класса в Python версии 3.9 и позже, воспользуйтесь сочетанием декораторов @property и @classmethod . Ниже приведён пример его применения:

Python Скопировать код class MyClass: _my_class_value = 0 @property @classmethod def my_value(cls): return cls._my_class_value @my_value.setter @classmethod def my_value(cls, value): cls._my_class_value = value # Пример использования MyClass.my_value = 10 # Классы также имеют свои свойства ;) print(MyClass.my_value) # Это свойство класса, а не экземпляра

В этом коде создаётся свойство класса my_value . Несмотря на то, что оно представлено и используется как свойство объекта, на самом деле оно принадлежит классу.

Особенности создания продвинутых свойств на уровне класса

Группировка классовых методов в метаклассе

Для улучшения читаеомости и структурированности кода рекомендуется помещать классовые методы в метакласс. Этот подход особенно полезен при работе со сложными иерархиями классов.

Python Скопировать код class Meta(type): @property def my_value(cls): return cls._my_class_value @my_value.setter def my_value(cls, value): cls._my_class_value = value class MyClass(metaclass=Meta): _my_class_value = 0 # Пример использования MyClass.my_value = 20 # Присваиваем значение. Оно хранится в метаклассе? print(MyClass.my_value) # Возвращается значение из метакласса...

Применение собственных дескрипторов для управления свойствами класса

Создавайте пользовательские дескрипторы с методами __get__ , __set__ и __delete__ для гибкого управления свойствами класса.

Python Скопировать код class ClassPropertyDescriptor: def __init__(self, get=None, set=None, delete=None): self.getter = get self.setter = set self.deleter = delete def __get__(self, obj, objtype=None): if self.getter is None: raise AttributeError("Чтение недопустимо") return self.getter() def __set__(self, obj, value): if self.setter is None: raise AttributeError("Изменение недопустимо") self.setter(value) def __delete__(self, obj): if self.deleter is None: raise AttributeError("Удаление недопустимо") self.deleter()

Как создать свойство класса только для чтения

С помощью декоратора @classproperty можно создать свойство класса, доступное только для чтения. Это достигается путём объединения @classmethod и @property .

Python Скопировать код class classproperty(object): def __init__(self, function): self.function = function def __get__(self, instance, owner): return self.function(owner) class MyClass: _my_class_value = 42 @classproperty def my_value(cls): return cls._my_class_value # Пример использования print(MyClass.my_value) # 42. Самый главный вопрос жизни, вселенной и всего такого!

Визуализация

Представьте эволюцию объекта (🌳) с атрибутами (🍃) и свойствами класса (🍎):

Markdown Скопировать код 🍎 (classmethod) / 🍃 🍃 🍃 (property) / | \ 🌳 🌳 🌳

property() идеально подходит для управления атрибутами (🍃), или свойствами экземпляра. Применение property() к свойствам класса (🍎) может вызвать сюрприз:

Markdown Скопировать код Применяем property() к 🍎 (classmethod)? 🚫 – Это как представить, что яблоко может превратиться в апельсин!

Основное правило: property() преимущественно используется для управления атрибутами объекта, не класса.

Рекомендации и осторожности

Порядок применения дескрипторных декораторов

Порядок декораторов важен. Декоратор @classmethod должен идти перед @property для корректной работы дескриптора. Если перепутать порядок декораторов, может произойти ошибка.

Учёт версий Python при работе с метаклассами

В Python версий 3.8 до 3.10 легко создать свойства в метаклассе, но в Python 3.11 этот подход может уже не работать. Следите за актуальной документацией Python и соответствием вашего кода ей.

Повышение качества обычного свойства

Чтобы упростить типовые шаблоны, создайте подкласс property и декораторы вида @classproperty . Это улучшит читаемость кода и обеспечит возможность его переиспользования.

Python Скопировать код class classproperty(property): def __get__(self, cls, owner): return classmethod(self.fget).__get__(None, owner)() class MyClass: _my_class_value = 'Python' @classproperty def my_value(self): return self._my_class_value # Пример использования print(MyClass.my_value) # Выведет свойство класса — 'Python'

Метакласс как открытие глубин Инцепции!

Метакласс при определении свойств также инициализирует статические переменные и формирует принципы управления классом.

Дополнительная информация и удобства

Сравнение перед реализацией

Перед тем как реализовать свойства с помощью property и @classmethod , оцените альтернативные подходы исходя из простоты, читаемости и управляемости кода.

Эффективная инкапсуляция с помощью синтаксиса метакласса

Если в классе наблюдается "хаос", создавайте метаклассы вне его с помощью синтаксиса metaclass=... . Это упорядочивает код и ясно дифференцирует обязанности.

Одновременная работа с методами класса и экземпляра

classproperty позволяет создать свойства, которые работают на уровне и класса, и экземпляра. Это держит код консистентным и по-прежнему "pythonic".

Полезные материалы