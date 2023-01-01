Использование `fig, ax = plt.subplots()`: причины и преимущества

Использование

Быстрый ответ

Команда fig, ax = plt.subplots() в библиотеке matplotlib — это элегантный метод создания графика, объединяющий инициализацию области для рисунка ( fig ) и осей ( ax ), на которых впоследствии будут отображаться данные. Данный подход значительно упрощает подготовительный этап к визуализации данных, позволяя основное внимание уделить представлению информации.

Пример использования данной конструкции на языке Python выглядит так:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt # Одной командой создаем область для рисунка и оси fig, ax = plt.subplots() # Добавляем данные на график ax.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) # Отображаем график plt.show()

Работа с объектом Axes через переменную ax раскрывает богатые возможности для манипуляций с графиком.

Разбираемся подробнее: распаковка

Многие опытные разработчики дают предпочтение выражению fig, ax = plt.subplots() благодаря его простоте и функциональности.

Настраиваем холст: Изучаем fig

Сохранение : Готовый график можно сохранить в файл командой fig.savefig('plot.png') .

: Готовый график можно сохранить в файл командой . Изменение размера : Размеры холста можно регулировать с помощью fig.set_size_inches(10, 8) .

: Размеры холста можно регулировать с помощью . Сложные компоновки: Для оптимального размещения нескольких графиков в одной области используется метод fig.tight_layout() .

Создаем график: Работа с ax

Сложные графики : С помощью ax можно легко создавать разнообразные типы графиков, например, столбчатые ( ax.bar() ) или круговые ( ax.pie() ).

: С помощью можно легко создавать разнообразные типы графиков, например, столбчатые ( ) или круговые ( ). Улучшение визуализации : Настройка осей и заголовка осуществляется при помощи ax.set() .

: Настройка осей и заголовка осуществляется при помощи . Работа с подграфиками: Команда fig, axs = plt.subplots(2, 2) позволяет создать сетку из четырех подграфиков.

Централизованное управление: Кастомизация сетки подграфиков

Синхронизация осей : Параметры sharex и sharey позволяют реализовать синхронное отображение осей на нескольких графиках.

: Параметры и позволяют реализовать синхронное отображение осей на нескольких графиках. Адаптивные сетки : Размеры и пропорции сетки можно задавать с помощью gridspec_kw .

: Размеры и пропорции сетки можно задавать с помощью . Взаимодействие осей: Оси могут взаимодействовать друг с другом, это особенно полезно при создании аннотаций.

Визуализация

Можно представить fig, ax = plt.subplots() как индивидуальное приготовление блюда: fig — это основа, на которой строится все блюдо, также как булочка в бургере. ax — это начинка бургера, определяющая его вкус.

Создание графика через plt.subplots() :

Python Скопировать код fig, ax = plt.subplots() # Булочка готова, начинка на месте, можно приступить к готовке!

Теперь добавляем ингредиенты по вкусу:

Данные в качестве начинки ( ax.plot() )

) Заголовок роли соуса ( ax.set_title() )

) Подписи осей как специи ( ax.set_xlabel() , ax.set_ylabel() )

Результат — изысканный "ДатаБургер", соответствующий всем ваших предпочтениям!

