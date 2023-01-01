Использование `fig, ax = plt.subplots()`: причины и преимущества

Использование#Python и Pandas для анализа данных #Визуализация данных
Быстрый ответ
Команда
fig, ax = plt.subplots() в библиотеке matplotlib — это элегантный метод создания графика, объединяющий инициализацию области для рисунка (
fig) и осей (
ax), на которых впоследствии будут отображаться данные. Данный подход значительно упрощает подготовительный этап к визуализации данных, позволяя основное внимание уделить представлению информации.
Пример использования данной конструкции на языке Python выглядит так:
import matplotlib.pyplot as plt
# Одной командой создаем область для рисунка и оси
fig, ax = plt.subplots()
# Добавляем данные на график
ax.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6])
# Отображаем график
plt.show()
Работа с объектом
Axes через переменную
ax раскрывает богатые возможности для манипуляций с графиком.
Разбираемся подробнее: распаковка
Многие опытные разработчики дают предпочтение выражению
fig, ax = plt.subplots() благодаря его простоте и функциональности.
Настраиваем холст: Изучаем
fig
- Сохранение: Готовый график можно сохранить в файл командой
fig.savefig('plot.png').
- Изменение размера: Размеры холста можно регулировать с помощью
fig.set_size_inches(10, 8).
- Сложные компоновки: Для оптимального размещения нескольких графиков в одной области используется метод
fig.tight_layout().
Создаем график: Работа с
ax
- Сложные графики: С помощью
axможно легко создавать разнообразные типы графиков, например, столбчатые (
ax.bar()) или круговые (
ax.pie()).
- Улучшение визуализации: Настройка осей и заголовка осуществляется при помощи
ax.set().
- Работа с подграфиками: Команда
fig, axs = plt.subplots(2, 2)позволяет создать сетку из четырех подграфиков.
Централизованное управление: Кастомизация сетки подграфиков
- Синхронизация осей: Параметры
sharexи
shareyпозволяют реализовать синхронное отображение осей на нескольких графиках.
- Адаптивные сетки: Размеры и пропорции сетки можно задавать с помощью
gridspec_kw.
- Взаимодействие осей: Оси могут взаимодействовать друг с другом, это особенно полезно при создании аннотаций.
Визуализация
Можно представить
fig, ax = plt.subplots() как индивидуальное приготовление блюда:
fig — это основа, на которой строится все блюдо, также как булочка в бургере.
ax — это начинка бургера, определяющая его вкус.
Создание графика через
plt.subplots():
fig, ax = plt.subplots()
# Булочка готова, начинка на месте, можно приступить к готовке!
Теперь добавляем ингредиенты по вкусу:
- Данные в качестве начинки (
ax.plot())
- Заголовок роли соуса (
ax.set_title())
- Подписи осей как специи (
ax.set_xlabel(),
ax.set_ylabel())
Результат — изысканный "ДатаБургер", соответствующий всем ваших предпочтениям!
Екатерина Громова
аналитик данных