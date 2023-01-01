Использование assertRaises() с NoneType объектами в Python

Быстрый ответ

Чтобы проверить возникновение исключений при работе с объектом None , вызываемую функцию, генерирующую исключение, следует поместить внутрь блока assertRaises . Образец кода приведён ниже:

Python Скопировать код import unittest class TestNoneOperation(unittest.TestCase): def test_none_method_call_raises(self): with self.assertRaises(AttributeError): none_var = None none_var.invalid_method() # У None нет методов, подобно моим свободным воскресеньям ;) unittest.main()

В данном примере мы убеждаемся, что при попытке вызвать несуществующий метод у объекта None возникает исключение AttributeError .

Корректный вызов assertRaises

Метод assertRaises() принимает аргументы по отдельности: тип исключения, вызываемую функцию и аргументы для этой функции. Если функция будет вызвана до передачи в assertRaises , тест перехватит исключение, не относящееся к тестируемым сценариям. Рассмотрим примеры:

Python Скопировать код # Это аналогично попытке бросить мяч в чужую корзину self.assertRaises(ExceptionType, some_function(None)) # Неправильно! Попытка вызвать функцию приведёт к TypeError # Мы точно знаем, куда бросаем мяч self.assertRaises(ExceptionType, some_function, None) # Правильно! Вызываемая функция и её аргументы передаются раздельно

Если исключение TypeError вызывается аргументами функции, используйте лямбда-выражение для отложенного вызова:

Python Скопировать код self.assertRaises(ExceptionType, lambda: some_function(None)) # Лямбда-функция отложит вызов аргумента

Проверка деталей исключения

Использование assertRaises() в качестве контекстного менеджера позволяет проверять тип и содержание исключения:

Python Скопировать код with self.assertRaises(SomeException) as cm: code_that_raises() # Считаем, что здесь "ящик Пандоры" с ошибками self.assertEqual('Ожидаемое сообщение', str(cm.exception)) # Проверяем, что это именно то исключение, которое мы ожидали

Этот подход оказывается особенно полезным для отлова ошибки "NoneType object is not subscriptable" (обычно случается при попытке обращения к объекту None , как к последовательности).

Стратегии для старых версий Python

Python 2.7 и выше : Используйте assertRaises() в качестве контекстного менеджера.

: Используйте в качестве контекстного менеджера. Python 2.6 и ниже: Используйте модуль unittest2 , который расширяет возможности вашего тестового фреймворка, в том числе добавляет использование assertRaises() в качестве контекстного менеджера.

Продвинутые способы работы

В более сложных случаях, связанных с assertRaises() , может пригодиться функция operator.itemgetter , позволяющая избегать ошибки TypeError при имитировании индексирования объектов, которые не поддерживают индексацию:

Python Скопировать код import operator self.assertRaises(TypeError, operator.itemgetter(0), None) # Itemgetter играет роль охотника за None

Визуализация

Можно представить assertRaises() как сетку безопасности (🥅), предназначенную для отлова мяча (🏀) определённого типа:

Python Скопировать код with self.assertRaises(ExpectedException): throw_ball() # Ожидаем, что сетка поймает баскетбольный мяч.

Когда в сценарий вступает NoneType , можно сказать, что мяч словно исчез в воздухе (💨):

Markdown Скопировать код with self.assertRaises(ExpectedException): throw_ball() # Мяч не был брошен. Где же мяч?

В этой аналогии судья – это оператор утверждения, проверяющий, пойман ли именно тот мяч, который ожидался:

Markdown Скопировать код 🥅 Сетка безопасности: "Я ловлю только 🏀!" 💨 Нет мяча: "Подождите, здесь и впрямь ничего нет!" 👨‍⚖️ Судья: "Ошибка! Ожидали 🏀, а поймали 💨."

Принцип: сетка безопасности (🥅) неэффективна, если в игре только воздух (💨); ей нужен конкретный мяч (🏀), то есть объект, генерирующий исключение.

Настройка вашего assertRaises

Контекст имеет значение

Применение assertRaises() как контекстного менеджера помогает поддерживать надежность тестов и обеспечивает их стабильное выполнение даже при обновлении версий Python, позволяя точно определить, что именно породило исключение.

Предупреждение ложноположительных результатов

Неправильная работа с assertRaises() может привести к ложноположительным результатам тестов. Убедитесь, что вызов исключения осуществлён намеренно, и он не связан с другими проблемами, не относящимися к тесту.

Использование слоёв совместимости для Python 2

Для версий Python 2.6 и более ранних модуль unittest2 предоставляет бесплатные обновления возможностей стандартного тестового пакета.

