Использование assertRaises() с NoneType объектами в Python#Основы Python #Тестирование (pytest) #Обработка ошибок (try/except)
Быстрый ответ
Чтобы проверить возникновение исключений при работе с объектом
None, вызываемую функцию, генерирующую исключение, следует поместить внутрь блока
assertRaises. Образец кода приведён ниже:
import unittest
class TestNoneOperation(unittest.TestCase):
def test_none_method_call_raises(self):
with self.assertRaises(AttributeError):
none_var = None
none_var.invalid_method() # У None нет методов, подобно моим свободным воскресеньям ;)
unittest.main()
В данном примере мы убеждаемся, что при попытке вызвать несуществующий метод у объекта
None возникает исключение
AttributeError.
Корректный вызов assertRaises
Метод
assertRaises() принимает аргументы по отдельности: тип исключения, вызываемую функцию и аргументы для этой функции. Если функция будет вызвана до передачи в
assertRaises, тест перехватит исключение, не относящееся к тестируемым сценариям. Рассмотрим примеры:
# Это аналогично попытке бросить мяч в чужую корзину
self.assertRaises(ExceptionType, some_function(None)) # Неправильно! Попытка вызвать функцию приведёт к TypeError
# Мы точно знаем, куда бросаем мяч
self.assertRaises(ExceptionType, some_function, None) # Правильно! Вызываемая функция и её аргументы передаются раздельно
Если исключение
TypeError вызывается аргументами функции, используйте лямбда-выражение для отложенного вызова:
self.assertRaises(ExceptionType, lambda: some_function(None)) # Лямбда-функция отложит вызов аргумента
Проверка деталей исключения
Использование
assertRaises() в качестве контекстного менеджера позволяет проверять тип и содержание исключения:
with self.assertRaises(SomeException) as cm:
code_that_raises() # Считаем, что здесь "ящик Пандоры" с ошибками
self.assertEqual('Ожидаемое сообщение', str(cm.exception)) # Проверяем, что это именно то исключение, которое мы ожидали
Этот подход оказывается особенно полезным для отлова ошибки "NoneType object is not subscriptable" (обычно случается при попытке обращения к объекту
None, как к последовательности).
Стратегии для старых версий Python
- Python 2.7 и выше: Используйте
assertRaises()в качестве контекстного менеджера.
- Python 2.6 и ниже: Используйте модуль
unittest2, который расширяет возможности вашего тестового фреймворка, в том числе добавляет использование
assertRaises()в качестве контекстного менеджера.
Продвинутые способы работы
В более сложных случаях, связанных с
assertRaises(), может пригодиться функция
operator.itemgetter, позволяющая избегать ошибки TypeError при имитировании индексирования объектов, которые не поддерживают индексацию:
import operator
self.assertRaises(TypeError, operator.itemgetter(0), None) # Itemgetter играет роль охотника за None
Визуализация
Можно представить
assertRaises() как сетку безопасности (🥅), предназначенную для отлова мяча (🏀) определённого типа:
with self.assertRaises(ExpectedException):
throw_ball() # Ожидаем, что сетка поймает баскетбольный мяч.
Когда в сценарий вступает
NoneType, можно сказать, что мяч словно исчез в воздухе (💨):
with self.assertRaises(ExpectedException):
throw_ball() # Мяч не был брошен. Где же мяч?
В этой аналогии судья – это оператор утверждения, проверяющий, пойман ли именно тот мяч, который ожидался:
🥅 Сетка безопасности: "Я ловлю только 🏀!"
💨 Нет мяча: "Подождите, здесь и впрямь ничего нет!"
👨⚖️ Судья: "Ошибка! Ожидали 🏀, а поймали 💨."
Принцип: сетка безопасности (🥅) неэффективна, если в игре только воздух (💨); ей нужен конкретный мяч (🏀), то есть объект, генерирующий исключение.
Настройка вашего assertRaises
Контекст имеет значение
Применение
assertRaises() как контекстного менеджера помогает поддерживать надежность тестов и обеспечивает их стабильное выполнение даже при обновлении версий Python, позволяя точно определить, что именно породило исключение.
Предупреждение ложноположительных результатов
Неправильная работа с
assertRaises() может привести к ложноположительным результатам тестов. Убедитесь, что вызов исключения осуществлён намеренно, и он не связан с другими проблемами, не относящимися к тесту.
Использование слоёв совместимости для Python 2
Для версий Python 2.6 и более ранних модуль
unittest2 предоставляет бесплатные обновления возможностей стандартного тестового пакета.
Антон Крылов
Python-разработчик