Интеграция requirements.txt и install_requires в setuptools

Быстрый ответ

Для упрощения синхронизации содержимого requirements.txt и setup.py , примените следующий код:

Python Скопировать код from setuptools import setup # Чтение requirements.txt и подготовка списка зависимостей with open('requirements.txt') as f: requirements = f.read().splitlines() setup( ... install_requires=requirements, ... )

С применением данного подхода, install_requires будет включать все пакеты, указанные в requirements.txt .

Синхронизация setup.py и requirements.txt

Данный метод прост и экономит время, но для идеальной упаковки вашего приложения важно понимать взаимосвязь setup.py и requirements.txt . Считайте, что setup.py — это холодильник, где хранятся "гибкие" зависимости, а requirements.txt — это точный список покупок.

Гибкие зависимости в setup.py

В setup.py обычно оставляется некоторое пространство для выбора версий, чтобы обеспечивать стабильное функционирование приложения:

Python Скопировать код install_requires=[ 'guacamole>=1.0.0,<2.0.0', 'tacos~=1.4.2', ]

Это лишь иллюстрация; пакеты guacamole и tacos на самом деле не существуют.

Точный список в requirements.txt

В requirements.txt следует строго фиксировать версии для гарантии повторяемости сборок:

Requests==2.23.0 Django==3.0.5 Numpy==1.18.2

Данный файл выполняет роль регулятора, пропускающего только указанные версии.

Управление зависимостями: мастер-класс

Зависимости в проектах иногда могут быть сложными, поэтому важно помнить:

Роль setup.py

setup.py — это основа проекта. В нем описываются только необходимые и совместимые пакеты, без жесткого определения версий.

Значимость requirements.txt

Файл requirements.txt фиксирует конкретные версии пакетов, что обеспечивает устойчивость и контроль при развертывании приложения.

Сложные требования

Для сложных требований можно использовать функции разбора pip для анализа файла requirements.txt :

Python Скопировать код from pip._internal.req import parse_requirements install_reqs = parse_requirements('requirements.txt', session='hack') reqs = [str(ir.requirement) for ir in install_reqs] setup( ... install_requires=reqs, ... )

Помните, что функционал pip может меняться в зависимости от версии.

URL-зависимости

Для управления зависимостями, указанными через VCS URL, используйте dependency_links :

Python Скопировать код dependency_links=[ 'git+https://repo.com/package.git#egg=package-1.0' ]

Обеспечьте корректную обработку таких зависимостей в скрипте установки.

Визуализация

setup.py использует requirements.txt как рецептуру или кулинарную книгу для сборки пакета:

Markdown Скопировать код **Кулинарная книга (requirements.txt):** – Django==3.0.5 – Requests==2.23.0 – Numpy==1.18.2

Так setup.py руководствуется этой кулинарной книгой:

Python Скопировать код setup( ... install_requires=[ line.strip() for line in open("requirements.txt").readlines() ], ... )

Эффективная разработка и развертывание

При управлении зависимостями в Python важно различать абстрактные и конкретные зависимости.

Советы для удобства работы

В setup.py объявляйте абстрактные зависимости, оставляя возможность для обновлений.

объявляйте абстрактные зависимости, оставляя возможность для обновлений. В requirements.txt фиксируйте версии для гарантированной воспроизводимости.

фиксируйте версии для гарантированной воспроизводимости. Сегментируйте зависимости по средам (разработка, тестирование, продакшн).

Будьте готовыми к кардинальным изменениям, контролируйте версии зависимостей.

Тщательно тестируйте и регулярно проверяйте соответствие requirements.txt и setup.py .

