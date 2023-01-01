Интеграция Python и Node.js: вызов функций ML из Express

Быстрый ответ

Чтобы воспользоваться функцией Python в Node.js, вы можете взять помощь модуля child_process или библиотеки python-shell . Вот пример применения python-shell :

JS Скопировать код const { PythonShell } = require('python-shell'); PythonShell.run('script.py', null, (err, results) => { if (err) throw err; console.log(results); });

Убедитесь, что файл script.py находится в каталоге вашего Node.js проекта, и что Python добавлен в системную переменную PATH. Приведенный код иллюстрирует взаимосвязь между Node.js и Python.

Взаимодействие с дочерними процессами

Если вариант с python-shell вам не по душе, можно опробовать модуль child_process , который входит в состав Node.js, а именно метод spawn . Он предоставляет огромные возможности для контроля взывов функций Python и их выполнения с использованием промисов или async/await .

JS Скопировать код const { spawn } = require('child_process'); function runPythonScript(args) { return new Promise((resolve, reject) => { const pythonProcess = spawn('python', ['script.py', ...args]); let output = ''; pythonProcess.stdout.on('data', (data) => { output += data.toString(); }); pythonProcess.on('close', (code) => { if (code !== 0) { return reject(new Error(`Python скрипт завершился с кодом ${code}`)); } resolve(output); }); pythonProcess.stderr.on('data', (data) => { reject(new Error(data)); }); }); } async function main() { try { const result = await runPythonScript(['arg1', 'arg2']); console.log(result); } catch (err) { console.error('Ошибка при выполнении Python скрипта:', err); } } main();

Данный пример показывает, как запускать скрипты Python, обрабатывать их вывод и обрабатывать ошибки.

Создание двусторонней связи

Применительно к более сложным сценариям взаимодействия можно использовать библиотеки zerorpc или JSPyBridge . Они предоставляют возможности для взаимного вызова методов Node.js и Python.

zerorpc упрощает RPC-коммуникацию между Node.js и Python.

JSPyBridge позволяет прямо вызывать функции Python с использованием свойств ES6 и top-level await.

Не забудьте корректно завершать Python-процессы через python.exit() , чтобы не потерять ресурсы.

Подготовка к работе в продакшене

Обработка ошибок : необходимо гарантировать надежную обработку ошибок для предотвращения возникновения проблем при исполнении Python скриптов.

Безопасность : всегда старайтесь очищать входные данные перед передачей в Python-скрипты.

Производительность : избегайте нагрузки системы путем длительного вызова скриптов. Обращайтесь к инструментам, таким как RabbitMQ, для оптимизации сообщений между процессами.

Синхронизация данных: правильно управляйте асинхронными операциями, чтобы избежать проблем с целостностью данных.

Визуализация

Взаимодействие Node.js и Python можно описать как обмен уведомлениями:

Markdown Скопировать код Node.js (🎮) отправляет уведомление Python (🐍): 1. 🎮 формирует данные 📃. 2. Применяет child_process для отправки данных 📮. 3. 🐍 принимает и обрабатывает данные 📬. 4. 🐍 отправляет обратно результаты 📨. 5. 🎮 получает и обрабатывает ответ 📬.

JS Скопировать код // Node.js (🎮) const { spawn } = require('child_process'); const pythonProcess = spawn('python', ['script.py']);

Python Скопировать код # Python (🐍) def handle_data_from_node(): # Разбор и обработка данных return 'Обработанные данные' # Отправка ответа обратно if __name__ == '__main__': print(handle_data_from_node())

Это обмен сообщениями между двуми платформами.

Плавное масштабирование и оптимизация

По мере того, как проект с момента роста, активно задумывайтесь о масштабировании: используйте балансировку нагрузки, кэширование и оптимизацию ресурсов.

