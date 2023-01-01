Инспекция объектов Python: доступ к методам и свойствам

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо изучить атрибуты объекта в Python, воспользуйтесь функцией dir() . Чтобы получить значения этих атрибутов, примените getattr() :

Python Скопировать код obj = YourObject() attributes = [attr for attr in dir(obj) if not attr.startswith('__')] # исключаем системные атрибуты for attr in attributes: print(f"{attr}:", getattr(obj, attr))

Такой подход исключает системные методы, позволяя сосредоточиться на атрибутах, определённых пользователем, и обеспечивая общий обзор структуры объекта.

Подробнее о самоанализе объекта

Давайте начнём с основ и проникнем глубже в самоанализ объекта.

К какому типу ты принадлежишь?

С помощью type() мы можем узнать класс объекта, что позволит нам лучше понять, какие операции поддерживает данный объект:

Python Скопировать код print(type(obj)) # Вывод: <class '__main__.YourObject'>

Открой мне свои секреты

Функция vars() позволяет вам пропустить этап создания списка в функции dir() и сразу обратиться к __dict__ объекта:

Python Скопировать код print(vars(obj)) # Вывод: {'attr': значение, ...}

Есть ли у тебя данный ключ?

Прежде чем запрашивать атрибут, который, возможно, отсутствует, проверим его наличие с помощью функции hasattr() , чтобы избежать ошибки AttributeError:

Python Скопировать код if hasattr(obj, 'attr'): print(getattr(obj, 'attr')) # Вывод: значение

Можем ли мы тебя вызвать?

Функция callable() проверяет, возможно ли обращение к объекту, как к функции:

Python Скопировать код if callable(obj): result = obj()

Заглянем за кулисы

Изучаем глобальные и локальные пространства имен при помощи функций globals() и locals() , крайне полезных при отладке кода:

Python Скопировать код print(globals()) # Вывод глобального пространства имен print(locals()) # Вывод локального пространства имен

Нужнa дополнительная помощь?

Функция help() поможет нам при проведении исследования по модулям, классам и функциям:

Python Скопировать код help(obj)

Визуализация

Представим себе, что изучение объекта в Python — это работа детектива, исследующего некий таинственный чемодан:

Markdown Скопировать код Py-Объект: Внутри {'attr1': value1, 'method1': <function>...}

Детектив:

Markdown Скопировать код 🕵️‍♂️ Рассмотрим ближе 🔍 - **dir()**: Что содержит этот чемодан? - **type()**: Кто его производитель? - **id()**: Его уникальный серийный номер - **getattr()**: Доступ к отдельным вещам в чемодане

Таким образом, все тайные закоулки объекта становятся обнаженными перед нами!

Продвинутая эксплуатация модуля inspect

Модуль inspect представляет собой набор инструментов для глубинного анализа объектов. С его помощью можно изучить функции и прочитать исходный код объекта:

С функцией inspect.getmembers() можно найти все атрибуты объекта:

Python Скопировать код import inspect print(inspect.getmembers(obj))

Отфильтруем атрибуты и найдем только методы с помощью inspect.isfunction() или inspect.ismethod() :

Python Скопировать код methods = [m for m in inspect.getmembers(obj, predicate=inspect.isfunction)]

Определяем требуемые параметры для вызова функции с помощью inspect.signature() :

Python Скопировать код print(inspect.signature(obj.some_method))

Исследование исходного кода

Функция inspect.getsource() позволяет нам увидеть исходный код функции:

Python Скопировать код print(inspect.getsource(obj.method))

Всемогущий dict

В __dict__ скрыты атрибуты объекта. Давайте исследуем их:

Python Скопировать код print(obj.__dict__)

