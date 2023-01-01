Инициализация списка с известным количеством элементов в Python

Быстрый ответ

Чтобы создать список из n повторяющихся элементов, воспользуйтесь следующим синтаксисом:

Python Скопировать код my_list = [значение] * n

Например, чтобы сгенерировать список из 5 элементов None , используйте такую запись:

Python Скопировать код my_list = [None] * 5

Зачем и когда нужна предварительная инициализация?

В Python вы имеете возможность проинициализировать список заранее в случаях, когда:

Уже известен требуемый размер списка.

Главенствует вопрос оптимизации использования памяти.

Вам требуются последовательности, состоящие из однотипных элементов None .

Применение альтернатив для оптимизации

Инициализация списка нулями для работы с числовыми данными

Создать список из 1000 нулей можно следующим образом:

Python Скопировать код zeros_list = [0] * 1000 # Ни один ноль не останется не учтенным.

Использование массива как альтернативы для работы с числовыми данными

Если вы ведете активную работу с числами, рассмотрите использование типа array в Python:

Python Скопировать код import array array_of_ints = array.array('i', [0] * 1000) # Возможности, близкие к программированию на C.

Создание многомерного списка

Python Скопировать код chess_board = [['.'] * 8 for _ in range(8)] # Идеально подходит для отображения шахматной доски и не совсем подходит для составления маршрутов.

Визуализация

Отобразите процесс инициализации списка следующим образом:

Markdown Скопировать код Концертный зал: [🪑, 🪑, 🪑, 🪑, 🪑] # Здесь ровно 5 стульев.

Python Скопировать код chairs = [None] * 5 # Мы быстро устанавливаем пять стульев.

Markdown Скопировать код Начинаем с пустого пространства... [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ...и подготавливаем его к мероприятию... [🪑] [🪑] [🪑] [🪑] [🪑]

Быстрое развертывание без промедления.

Внимательность к изменяемости!

Всё выглядит простым до того момента, пока не коснемся изменяемых объектов, таких как списки:

Python Скопировать код rows_of_chairs = [[None]*5]*3 # Здесь "None" уже не одинок rows_of_chairs[0][0] = 'Reserved' # Теперь первое место в каждом ряду зарезервировано!

Эффективное использование памяти с помощью кортежей

Кортежи имеют преимущество за счет своей неизменяемости и меньшего потребления памяти:

Python Скопировать код seats = (None,) * 5 # Чем меньше, тем лучше, особенно в контексте использования памяти.

Работа с numpy на больших объемах данных

Для работы с большими и сложными наборами данных примените numpy:

Python Скопировать код import numpy as np big_array = np.zeros(1000) # Действуйте масштабно.

Другие подходы

Генераторы списков

Генераторы списков применяются для более гибкой инициализации. Например, чтобы получить числа, умноженные на 3:

Python Скопировать код triples = [i * 3 for i in range(1000)] # Удовольствие утроенно.

Выражения-генераторы

Выражения-генераторы предоставляют возможность для ленивой инициализации:

Python Скопировать код triples_gen = (i*3 for i in range(1000)) # Время для "генерационного" перерыва. triples = list(triples_gen) # Вот это радость от списка!

Функциональное программирование с применением map и range

Используйте map и range для преобразований внутри последовательностей:

Python Скопировать код countup = map(int, range(1000)) # Счет, ведь это истинное искусство.

Компромиссы и задумки для рассуждения

Предварительная инициализация списка может вызвать компромиссные ситуации : если требуется изменять размер списка гибко, это может оказаться неоптимальным.

: если требуется изменять размер списка гибко, это может оказаться неоптимальным. Ориентируйтесь на контекст : нужны ли вам неизменяемые или изменяемые данные? Будут ли все элементы списка инициализированы одинаково?

: нужны ли вам или данные? Будут ли все элементы списка инициализированы одинаково? Специфика управления памятью: большие списки влияют на потребление памяти и работу сборщика мусора.

