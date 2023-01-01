Импорт модулей из соседних пакетов в Python без sys.path.insert

Быстрый ответ

Для импортирования модулей из одного и того же пакета используйте относительные импорты с точками:

Python Скопировать код # В sibling_package/subpackage2/module2.py # Позвольте представить вашего "соседа" – module1! from ..subpackage1 import module1

Альтернативно, вы можете внести изменения в sys.path, добавив родительскую директорию:

Python Скопировать код import sys from pathlib import Path # Разрешите расширить sys.path, добавив в него родительскую директорию. sys.path.append(str(Path(__file__).resolve().parent.parent)) from subpackage1 import module1

Учтите, что скрипты не стоит запускать напрямую как __main__ – это нарушает работу относительных импортов.

Структурирование проекта: скрипт установки и расположение пакетов

Продуманная структура проекта – залог успешной работы. Рекомендуем выполнить следующие действия:

Создайте файл setup.py, используя setuptools.setup() . Этот файл определит структуру вашего пакета и позволит "расставить все по местам".

Python Скопировать код # В файле setup.py # "Вечеринка" начинается с setuptools.setup()! from setuptools import setup, find_packages setup(name='your_package', version='1.0', packages=find_packages())

Оформляйте пакеты так, чтобы они были папками вместе с файлом setup.py : файл __init__.py указывает Python'у, что здесь разместился валидный пакет для импорта.

Установите свой пакет в режиме разработки : команда pip install -e <path_to_your_project> позволит обновлять пакет без необходимости повторного его установления.

Воспользуйтесь виртуальными окружениями: они эффективно "оберегают" ваши проекты от конфликтов зависимостей, представляя собой своего рода "зоны отдыха" для различных проектов.

Правильный запуск скриптов

Чтобы избежать ошибок при работе с импортами:

Используйте python -m при запуске скриптов, которые представляют собой пакеты.

Bash Скопировать код # В командной строке: # Давай дерзай, Python, настроимся на "m"! python -m script

Для тестирования лучше сосредотачиваться на pytest – он сам будет управлять sys.path .

Файл setup.cfg стоит рассматривать как "информационный стенд" проекта, облегчающий его установку для других пользователей.

Импорт внутри пакета: верные пути

Вот некоторые рекомендации по импорту внутри вашего пакета:

Отдавайте предпочтение относительным импортам : они делают структуру вашего пакета более понятной и структурированной.

Следуйте руководству PEP для обеспечения лучшей совместимости между различными версиями Python.

Избегайте изменений в sys.path.insert : такие действия могут приводить к проблемам с поддержкой кода.

Визуализация

Представим структуру наглядно:

Markdown Скопировать код Здание (🏢): Этажи [1, 2, 3, 4] Квартира А (🚪): Находится на 2 этаже Квартира Б (🚪): На 3 этаже

Связь модулей внутри одного пакета выглядит так:

Markdown Скопировать код Чтобы перейти из 🚪А в 🚪Б, воспользуйтесь лифтом (🛗) или лестницей (🔼) внутри 🏢.

Суть заключается в следующем:

Markdown Скопировать код **Модули одного пакета** типа 🚪А и 🚪Б "проживают" под одной крышей (🏢) и могут без проблем перемещаться друг к другу.

Управление импортами в крупных проектах

Для того чтобы избежать хаоса в "танце импортов" в больших проектах, придерживайтесь следующих методик:

Упрощайте структуру проекта : если в вашем проекте слишком много "комнат", возможно стоит провести его оптимизацию.

Размещайте тесты внутри пакетов : тестовые файлы должны быть легко доступны, ведь это те "участники", с которыми все хотят взаимодействовать.

Отказывайтесь от ненужных файлов __init__.py : начиная с Python 3.3, хорошо работают неявные пакеты пространства имен без файлов __init__.py .

Готовность вашего проекта к будущему

Советы по обеспечению "долгосрочности" вашего проекта:

Создавайте такую структуру каталогов, которая поддерживает осуществление импорта модулей.

Периодически проводите рефакторинг для упрощения путей импорта.

Следите за актуальностью стандартов Python и вносите соответствующие изменения в ваш проект.

