Игнорирование конкретной строки кода Pylint: возможно ли?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы Pylint проигнорировал определённую строку, в её конце следует дописать комментарий вида # pylint: disable=имя-предупреждения . Здесь имя-предупреждения – это идентификатор предупреждения, которое вы хотите подавить. Вот пример:

Python Скопировать код variable = "value" # pylint: disable=unused-variable

Имена и коды сообщений Pylint

Для эффективного подавления сообщений Pylint полезно знать их идентификаторы. Эти идентификаторы могут быть двух типов:

символическое имя, такое как unused-variable ;

; код сообщения, например, W0612 .

Если вам необходимо подавить предупреждение о неиспользуемом импорте, это можно сделать так:

Python Скопировать код import os # pylint: disable=unused-import # Даже у 'os' бывают непопулярные дни.

Или используя код сообщения:

Python Скопировать код import os # pylint: disable=W0611 # 'os' грустит! Теперь на него разозлен Pylint с его кодом W0611!

Чтобы узнать нужный идентификатор, можно обратиться к репозиторию Pylint на GitHub или просмотреть wiki-страницу Pylint.

Контролирование области игнорирования предупреждений

Когда вы отключаете сообщение на уровне строки, вы воздействуете на конкретное место в коде, но иногда требуется снова включить данное предупреждение:

Python Скопировать код # pylint: disable=too-many-arguments def function_with_many_args(): ... # pylint: enable=too-many-arguments # Готовы снова встретиться с предупреждениями о количестве аргументов!

Начиная с версии Pylint 2.10 появилась возможность использовать disable-next для игнорирования только следующей строки:

Python Скопировать код # pylint: disable-next=invalid-name StrangeName = 42 # Повлиять на имена всех переменных нам не дано.

Для дополнительной настройки крайне рекомендуется документация по контролю сообщений Pylint.

Визуализация

Наглядную аналогию работы Pylint можно провести с куратором музея и экспонатами:

Markdown Скопировать код Экспонаты музея: 🏺🏺🏺🏺🏺

Если один из экспонатов (иными словами, 'код') не устраивает куратора, вы можете его «скрыть»:

Python Скопировать код # pylint: disable=critical-lint-rule

Таким образом, защищённый экспонат становится «невидимым» для куратора:

Markdown Скопировать код Экспонаты музея: 🏺🏺🛡️🏺🏺 # Куратор больше не замечает этот предмет! 🙈🎉

IDE и размещение комментариев линтинга

Ведущие интегрированные среды разработки (IDE), такие как Eclipse или PyCharm, предоставляют встроенные инструменты линтинга, которые помогают выстраивать подход к предупреждениям Pylint и дозволяют добавлять комментарии линтинга в один клик. Кроме того, следует ознакомиться и с советами PEP 8 о размещении комментариев, чтобы избегать новых предупреждений.

Когда требуется другой подход к игнорированию

В некоторых случаях, особенно в больших проектах, более удобно осуществлять широкое подавление предупреждений через изменение файла конфигурации .pylintrc . Это позволяет избегать частого использования комментариев с директивами Pylint и поддерживать чистоту кода.

Рефакторинг кода в соответствии с замечаниями Pylint помогает повысить его качество и упрощает дальнейшую поддержку.

