HTTP-запросы и обработка JSON в Python: API Google Directions

Быстрый ответ

Для выполнения HTTP-запросов и обработки JSON в Python используйте модуль requests :

Python Скопировать код import requests response = requests.get('https://api.example.com/end-point') data = response.json()

Замените 'https://api.example.com/end-point' на необходимый API endpoint. Прежде чем приступить к обработке данных, проверьте, был ли запрос успешным.

Расширенное руководство

Осуществление HTTP-запросов и работа с форматом JSON – фундаментальные навыки разработчиков на Python, облегчаемые при помощи библиотеки requests .

Составление продуктивных HTTP-запросов

Для более продвинутых запросов передавайте параметры в requests.get() используя словарь, чтобы избежать конкатенации строк:

Python Скопировать код params = {'origin': 'Нарния', 'destination': 'Хогвартс', 'waypoints': 'Средиземье|Мордор', 'sensor': 'false'} response = requests.get('https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json', params=params)

Совет: Значение waypoints должно быть указано в виде одной строки, например, 'Средиземье|Мордор'.

Тщательное извлечение данных из JSON

После получения ответа, преобразуйте JSON с помощью метода .json() и проверьте код ответа:

Python Скопировать код data = response.json() if response.status_code == 200: from pprint import pprint pprint(data) # Выведем данные структурированно для удобства else: print("Ошибка HTTP-запроса:", response.status_code)

Обработка вложенных структур JSON

Обработка вложенных структур в JSON требует внимательного подхода. На Python это выполнимо:

Python Скопировать код for route in data['routes']: for leg in route['legs']: for step in leg['steps']: print(step['html_instructions'])

Используйте циклы для перемещения по структуре данных.

Важные моменты, которые надо запомнить

Всегда проверяйте статус ответа .

. Применяйте метод .json() , а при необходимости — json.loads(response.content) .

, а при необходимости — . Не ограничивайтесь в использовании параметров запроса: чем больше их, тем лучше.

Визуализация

Как бы это выглядело в форме анекдота, если бы HTTP-запросы и обработка JSON были людьми:

Python Скопировать код # HTTP-запрос входит в бар и заказывает: "Пожалуйста, дайте мне ваш URL!" # JSON входит в тот же бар и просит: "Расшифруйте меня, как один из ваших сложных наборов данных."

Продвинутые возможности библиотеки requests

Помимо базового функционала, библиотека requests предлагает и расширенные возможности:

Сессии : Используйте requests.Session() для увеличения производительности запросов.

: Используйте для увеличения производительности запросов. Заголовки : Манипулируйте заголовками с различными целями, включая аутентификацию.

: Манипулируйте заголовками с различными целями, включая аутентификацию. Таймауты: Не позволяйте вашим запросам "висеть" в вечном ожидании.

Руководство по устранению ошибок

Коды ошибок : Знание HTTP-статусов может сэкономить вам время.

: Знание HTTP-статусов может сэкономить вам время. Исключения : Защищайте свой код с помощью конструкций try-except .

: Защищайте свой код с помощью конструкций . Отладка: Привыкайте к логированию — это может быть чрезвычайно полезным.

Повышение производительности

Если вы стремитесь к оптимизации работы с запросами:

Пул соединений : Применяйте объекты Session .

: Применяйте объекты . Асинхронные запросы : Рассмотрите возможность использования библиотеки aiohttp .

: Рассмотрите возможность использования библиотеки . Потоковая передача: Активируйте параметр stream для работы с большими данными.

