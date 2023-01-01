Группировка с NaN в Pandas: сохраняем строки при groupby#Python и Pandas для анализа данных #Подготовка данных и EDA (разведочный анализ) #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Для обработки NaN в
groupby() в pandas, примените метод
fillna() и укажите уникальное значение, например
'missing', после чего вызовите
groupby() как обычно.
import pandas as pd
import numpy as np
# Создаем DataFrame с пропущенными значениями
df = pd.DataFrame({'A': [1, np.nan, 3], 'B': [4, np.nan, 6]})
# Заменяем NaN на 'missing' и выполняем группировку
result = df.fillna('missing').groupby(['A', 'B']).size()
print(result) # Выводим количество группировок, включая пропущенные значения. Всё прекрасно!
Такой подход позволяет рассматривать каждый NaN как отдельную категорию, что упрощает агрегацию данных.
Учёт NaN при группировке
Не стоит игнорировать пропущенные значения (NaN) при анализе данных:
- С версии pandas 1.1 используйте параметр
dropna=Falseв методе
groupby(), чтобы отменить исключение пропущенных значений.
df['column'] = df['column'].astype(str) # Преобразование NaN в строку 'nan'. Удобно, не так ли?
Замените NaN на заглушки или преобразуйте их в строки до группировки.
Примените
df.fillna()с таким заполнителем, которого нет в ваших данных, чтобы гарантировать уникальность групп для пропущенных значений.
Для надёжности данных избегайте обозначений, которые могут спутать с реальными данными. Выбирайте легко узнаваемые заполнители.
Продвинутые стратегии обработки группировки с NaN
Осмотрим более сложные подходы:
Смешивание методов: перед группировкой объедините DataFrame с уникальным индексом, полученным из
pd.drop_duplicates(). Так вы защитите свои данные.
Пользовательские функции: создайте собственную функцию агрегации для глубокой обработки NaN значений. Так вы получите больше контроля над данными!
Сведение данных к одному типу: если ключи группировки имеют однотипное представление, это избавит вас от проблем, связанных с NaN.
Визуализация
Давайте визуализируем, как pandas обрабатывает операции GroupBy с пропущенными значениями:
В качестве примера представим сортировку носков по цветам:
|Ящик для носков 🧦
|Цвет
|Носок 1
|Красный
|Носок 2
|NaN
|<-- Цвет этого носка потерялся
|Носок 3
|Синий
|Носок 4
|Красный
|Носок 5
|NaN
|<-- У этого носка тоже нет цвета
Нам нужно сгруппировать носки по Цвету, учитывая носки без указания цвета:
🧦🔴 Красный: [Носок 1, Носок 4] 🧦🔵 Синий: [Носок 3] 🧦❓ Не определен: [Носок 2, Носок 5] <-- Они образуют свою группу: Амнезия
Pandas позволит учесть каждый носок, независимо от того, указан ли его цвет или нет, при группировке.
Опасности при работе с NaN
Работая с NaN, важно быть особенно внимательным:
Будьте осторожны с конфликтами заполнителей. Ваш заполнитель не должен совпадать со значениями в ваших данных.
Внимательно проверяйте результаты группировки на наличие NaN, чтобы не потерять данные или избежать неправильных толкований.
Учитывайте малоизвестные аспекты поведения агрегирующих функций в случае наличия NaN.
Лучшие практики и дополнительные методы
Рассмотрим некоторые лучшие практики:
Если NaN обозначают отсутствие данных, то сохранение их как отдельной категории может быть важным для корректности результатов анализа данных.
Ознакомьтесь с дебатами по теме NaN в pandas на GitHub. Там можно найти множество творческих решений проблемы.
Всегда тестируйте логику группировки на выборке данных с NaN, чтобы оценить её эффективность на полном наборе данных.
Екатерина Громова
аналитик данных