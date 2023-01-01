Группировка с NaN в Pandas: сохраняем строки при groupby

Быстрый ответ

Для обработки NaN в groupby() в pandas, примените метод fillna() и укажите уникальное значение, например 'missing' , после чего вызовите groupby() как обычно.

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем DataFrame с пропущенными значениями df = pd.DataFrame({'A': [1, np.nan, 3], 'B': [4, np.nan, 6]}) # Заменяем NaN на 'missing' и выполняем группировку result = df.fillna('missing').groupby(['A', 'B']).size() print(result) # Выводим количество группировок, включая пропущенные значения. Всё прекрасно!

Такой подход позволяет рассматривать каждый NaN как отдельную категорию, что упрощает агрегацию данных.

Учёт NaN при группировке

Не стоит игнорировать пропущенные значения (NaN) при анализе данных:

С версии pandas 1.1 используйте параметр dropna=False в методе groupby() , чтобы отменить исключение пропущенных значений.

Python Скопировать код df['column'] = df['column'].astype(str) # Преобразование NaN в строку 'nan'. Удобно, не так ли?

Замените NaN на заглушки или преобразуйте их в строки до группировки.

Примените df.fillna() с таким заполнителем , которого нет в ваших данных, чтобы гарантировать уникальность групп для пропущенных значений.

Для надёжности данных избегайте обозначений, которые могут спутать с реальными данными. Выбирайте легко узнаваемые заполнители.

Продвинутые стратегии обработки группировки с NaN

Осмотрим более сложные подходы:

Смешивание методов : перед группировкой объедините DataFrame с уникальным индексом, полученным из pd.drop_duplicates() . Так вы защитите свои данные.

Пользовательские функции : создайте собственную функцию агрегации для глубокой обработки NaN значений. Так вы получите больше контроля над данными!

Сведение данных к одному типу: если ключи группировки имеют однотипное представление, это избавит вас от проблем, связанных с NaN.

Визуализация

Давайте визуализируем, как pandas обрабатывает операции GroupBy с пропущенными значениями:

В качестве примера представим сортировку носков по цветам:

Ящик для носков 🧦 Цвет Носок 1 Красный Носок 2 NaN <-- Цвет этого носка потерялся Носок 3 Синий Носок 4 Красный Носок 5 NaN <-- У этого носка тоже нет цвета

Нам нужно сгруппировать носки по Цвету, учитывая носки без указания цвета:

🧦🔴 Красный: [Носок 1, Носок 4] 🧦🔵 Синий: [Носок 3] 🧦❓ Не определен: [Носок 2, Носок 5] <-- Они образуют свою группу: Амнезия

Pandas позволит учесть каждый носок, независимо от того, указан ли его цвет или нет, при группировке.

Опасности при работе с NaN

Работая с NaN, важно быть особенно внимательным:

Будьте осторожны с конфликтами заполнителей . Ваш заполнитель не должен совпадать со значениями в ваших данных.

Внимательно проверяйте результаты группировки на наличие NaN, чтобы не потерять данные или избежать неправильных толкований.

Учитывайте малоизвестные аспекты поведения агрегирующих функций в случае наличия NaN.

Лучшие практики и дополнительные методы

Рассмотрим некоторые лучшие практики:

Если NaN обозначают отсутствие данных, то сохранение их как отдельной категории может быть важным для корректности результатов анализа данных.

Ознакомьтесь с дебатами по теме NaN в pandas на GitHub. Там можно найти множество творческих решений проблемы.

Всегда тестируйте логику группировки на выборке данных с NaN, чтобы оценить её эффективность на полном наборе данных.

