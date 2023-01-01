Генерация PNG без DISPLAY в Python: matplotlib, networkx

Быстрый ответ

Если потребуется сохранять изображения в формате PNG, используя matplotlib, на сервере или устройстве без графического интерфейса, выберите бэкенд Agg вместо стандартного. Сделать это необходимо в начале вашего скрипта, во время загрузки matplotlib:

Python Скопировать код import matplotlib matplotlib.use('Agg') # Переход к плану Б. Отсутствует DISPLAY? Проблем не будет!

Теперь вы без препятствий сможете создавать графики и сохранять их при помощи plt.savefig('output.png') . Таким образом ваше устройство будет способно сохранять изображения без использования графического интерфейса или монитора:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) plt.savefig('output.png') # График в безопасности и успешно сохранен!

Постоянные и динамические настройки

Если вы хотите сделать эту настройку стандартной для всех ваших скриптов, обновите запись в .matplotlibrc :

Python Скопировать код backend: Agg

Для расположения этого скрытого файла выполните следующую команду:

Python Скопировать код import matplotlib print(matplotlib.matplotlib_fname()) # Где находится .matplotlibrc?

Для временного изменения используйте переменную среды MPLBACKEND=agg . Это возможно сделать как из терминала, так и через модуль os в Python:

Python Скопировать код import os os.environ['MPLBACKEND'] = 'agg' # Выбираем альтернативный путь

Если модуль, реализующий бэкенд, уже был импортирован, бэкенд может быть изменен на agg следующим образом:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt plt.switch_backend('agg') # Отвлеклись? Есть возможность исправить!

Бэкенд в деталях

Бэкенд Agg работает как невидимый страж, рендерит изображения без необходимости графического окружения. Тогда как такие бэкенды, как TkAgg , Qt4Agg , и WXAgg требуют наличия графического интерфейса и не могут функционировать в его отсутствие.

Python Скопировать код import matplotlib matplotlib.use('Agg') # 🤖👨‍🍳: Нам не нужны люди. import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1, 2, 3]) # 🤖👨‍🍳: Смешиваем ингредиенты. plt.savefig('plot.png') # 🤖👨‍🍳: И вуаля, ваше блюдо готово.

Автоматизированное тестирование и непрерывная интеграция

Бэкенд Agg станет вашим незаменимым атрибутом при создании графиков в контексте автоматизированного тестирования или в рамках систем непрерывной интеграции (CI). Теперь вы способны тестировать визуализации без использования X-Window, что ускорит процесс работы и даст возможность автоматической проверки графиков.

Docker, виртуальные машины и отсутствие дисплея

При задачах связанных с работой в контейнерах (например, Docker) или на виртуальных машинах, вы можете столкнуться с необходимостью работать без дисплея. Переключение на бэкенд 'Agg' решит эту проблему без лишних затруднений.

Полезные материалы