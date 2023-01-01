Генерация динамических unit-тестов в Python: пошаговый гид#Основы Python #Тестирование (pytest)
Быстрый ответ
Для создания параметризованных модульных тестов в Python вы можете использовать комбинацию цикла и функции
setattr, которая подходит для дополнения класса
unittest.TestCase новыми тестовыми методами. Каждый тест должен проверять ожидаемый результат и иметь свое уникальное имя, сгенерированное на лету.
import unittest
class ParametrizedTestCase(unittest.TestCase):
pass
def generate_test(value):
def test(self):
self.assertEqual(value, value)
return test
parameters = ["test_value1", "test_value2", "test_value3"]
for index, param in enumerate(parameters):
test_name = f"test_{param}"
test_method = generate_test(param)
setattr(ParametrizedTestCase, test_name, test_method)
if __name__ == '__main__':
unittest.main()
В указанном выше примере для каждого параметра из списка
parameters генерируется соответствующий тест, увеличивая их общее количество и обеспечивая разнообразие набора параметризованных тестов.
Быстрый старт с Pytest
Библиотека pytest значительно облегчает процесс генерации тестов благодаря декоратору
@pytest.mark.parametrize, который позволяет передавать различные наборы данных в тестируемую функцию:
import pytest
@pytest.mark.parametrize("input, expected", [
("input1", "expected1"), # тест, где output совпадает с expected
("input2", "expected2"), # второй тест, где output также ожидаемый expected
("input3", "expected3") # и еще один пример теста с его expected
])
def test_evaluation(input, expected):
assert some_function(input) == expected
Pytest создаст отдельный тест для каждой комбинации параметров, улучшая читаемость результатов и облегчая отладку.
Работа со подтестами в Unittest
Начиная с Python 3.4, в Unittest включен контекстный менеджер
subTest, который упрощает проход по списку тестовых случаев в рамках одного метода:
import unittest
class TestMathOperations(unittest.TestCase):
def test_multiplication(self):
for x in range(5):
with self.subTest(i=x):
self.assertEqual(x * x, x ** 2)
Применение
subTest позволяет выполнить все тестовые случаи независимо от прохождения или непрохождения предыдущих тестов, предоставляя подробные данные о каждом из них при выводе об ошибках.
Преимущества использования пакета Parameterized
С использованием пакета
parameterized процесс создания динамических тестов еще больше облегчается, в то же время снижается дублирование кода:
from parameterized import parameterized
import unittest
class TestStringMethods(unittest.TestCase):
@parameterized.expand([
("hello world", 0, 'h'),
("hello world", -1, 'd'),
])
def test_indexing(self, string, index, expected):
self.assertEqual(string[index], expected)
Каждый элемент списка представляет отдельный тест с назначенными параметрами.
Визуализация
Можно рассматривать процесс создания модульных тестов как приготовление блюда: вы подготавливаете ингредиенты согласно рецепту:
Рецепт (📋): Инструкция с пространством для **изменяемых ингредиентов**.
Процесс создания динамических тестов:
1. Выбирается база теста (шаблон теста) 📋
2. Подготавливается набор переменных как ингредиенты [🥦, 🍅, 🧀]
3. Объединяется база с переменными для создания различных тестов
Обработка каждого нового сочетания ведет к формированию уникального теста:
for ingredient in [🥦, 🍅, 🧀]:
test = create_test_recipe(📋, ingredient) # Создаётся тест с уникальными параметрами
Завершение: Так же как и в кулинарии, создание идеальных модульных тестов требует внимательной работы с параметрами.
Углубление в продвинутые сценарии
Создание пользовательского набора тестов (TestSuite)
Для более детального управления тестами можно использовать
TestSuite в протоколе
load_tests. Это может быть актуально при использовании сложной логики параметров:
def load_tests(loader, tests, pattern):
suite = unittest.TestSuite()
test_data = [("apple", "fruit"), ("broccoli", "vegetable")]
for param1, param2 in test_data:
suite.addTest(MyTestCase('test_relation', param1, param2))
return suite
Работа со сложными параметрами
Чтобы улучшить читаемость тестов с использованием сложных структур данных, таких как словари или классы, разделите логику тестов:
@pytest.mark.parametrize("data", [
({'key1': 'value1'},),
({'key2': 'value2'},),
])
def test_complex_data(data):
assert data_processor(data) == expected_output(data)
Используйте docstring и именованные параметры для объяснения логики каждого тестового случая.
Избегание дублирования кода
Чтобы избежать дублирования кода в тестах, активно применяйте методы подготовки (
setup) и вспомогательные функции. Принцип DRY (Don't Repeat Yourself) здесь так же важен, как и в написании основного кода.
Уникальность имён тестов
При генерации тестов необходимо учитывать, что каждому тесту следует присваивать уникальное имя, чтобы избежать конфликтов и случайного пропуска при выполнении тестов.
Антон Крылов
Python-разработчик