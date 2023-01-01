Генерация динамических unit-тестов в Python: пошаговый гид

Быстрый ответ

Для создания параметризованных модульных тестов в Python вы можете использовать комбинацию цикла и функции setattr , которая подходит для дополнения класса unittest.TestCase новыми тестовыми методами. Каждый тест должен проверять ожидаемый результат и иметь свое уникальное имя, сгенерированное на лету.

Python Скопировать код import unittest class ParametrizedTestCase(unittest.TestCase): pass def generate_test(value): def test(self): self.assertEqual(value, value) return test parameters = ["test_value1", "test_value2", "test_value3"] for index, param in enumerate(parameters): test_name = f"test_{param}" test_method = generate_test(param) setattr(ParametrizedTestCase, test_name, test_method) if __name__ == '__main__': unittest.main()

В указанном выше примере для каждого параметра из списка parameters генерируется соответствующий тест, увеличивая их общее количество и обеспечивая разнообразие набора параметризованных тестов.

Быстрый старт с Pytest

Библиотека pytest значительно облегчает процесс генерации тестов благодаря декоратору @pytest.mark.parametrize , который позволяет передавать различные наборы данных в тестируемую функцию:

Python Скопировать код import pytest @pytest.mark.parametrize("input, expected", [ ("input1", "expected1"), # тест, где output совпадает с expected ("input2", "expected2"), # второй тест, где output также ожидаемый expected ("input3", "expected3") # и еще один пример теста с его expected ]) def test_evaluation(input, expected): assert some_function(input) == expected

Pytest создаст отдельный тест для каждой комбинации параметров, улучшая читаемость результатов и облегчая отладку.

Работа со подтестами в Unittest

Начиная с Python 3.4, в Unittest включен контекстный менеджер subTest , который упрощает проход по списку тестовых случаев в рамках одного метода:

Python Скопировать код import unittest class TestMathOperations(unittest.TestCase): def test_multiplication(self): for x in range(5): with self.subTest(i=x): self.assertEqual(x * x, x ** 2)

Применение subTest позволяет выполнить все тестовые случаи независимо от прохождения или непрохождения предыдущих тестов, предоставляя подробные данные о каждом из них при выводе об ошибках.

Преимущества использования пакета Parameterized

С использованием пакета parameterized процесс создания динамических тестов еще больше облегчается, в то же время снижается дублирование кода:

Python Скопировать код from parameterized import parameterized import unittest class TestStringMethods(unittest.TestCase): @parameterized.expand([ ("hello world", 0, 'h'), ("hello world", -1, 'd'), ]) def test_indexing(self, string, index, expected): self.assertEqual(string[index], expected)

Каждый элемент списка представляет отдельный тест с назначенными параметрами.

Визуализация

Можно рассматривать процесс создания модульных тестов как приготовление блюда: вы подготавливаете ингредиенты согласно рецепту:

Markdown Скопировать код Рецепт (📋): Инструкция с пространством для **изменяемых ингредиентов**.

Процесс создания динамических тестов:

Markdown Скопировать код 1. Выбирается база теста (шаблон теста) 📋 2. Подготавливается набор переменных как ингредиенты [🥦, 🍅, 🧀] 3. Объединяется база с переменными для создания различных тестов

Обработка каждого нового сочетания ведет к формированию уникального теста:

Python Скопировать код for ingredient in [🥦, 🍅, 🧀]: test = create_test_recipe(📋, ingredient) # Создаётся тест с уникальными параметрами

Завершение: Так же как и в кулинарии, создание идеальных модульных тестов требует внимательной работы с параметрами.

Углубление в продвинутые сценарии

Создание пользовательского набора тестов (TestSuite)

Для более детального управления тестами можно использовать TestSuite в протоколе load_tests . Это может быть актуально при использовании сложной логики параметров:

Python Скопировать код def load_tests(loader, tests, pattern): suite = unittest.TestSuite() test_data = [("apple", "fruit"), ("broccoli", "vegetable")] for param1, param2 in test_data: suite.addTest(MyTestCase('test_relation', param1, param2)) return suite

Работа со сложными параметрами

Чтобы улучшить читаемость тестов с использованием сложных структур данных, таких как словари или классы, разделите логику тестов:

Python Скопировать код @pytest.mark.parametrize("data", [ ({'key1': 'value1'},), ({'key2': 'value2'},), ]) def test_complex_data(data): assert data_processor(data) == expected_output(data)

Используйте docstring и именованные параметры для объяснения логики каждого тестового случая.

Избегание дублирования кода

Чтобы избежать дублирования кода в тестах, активно применяйте методы подготовки ( setup ) и вспомогательные функции. Принцип DRY (Don't Repeat Yourself) здесь так же важен, как и в написании основного кода.

Уникальность имён тестов

При генерации тестов необходимо учитывать, что каждому тесту следует присваивать уникальное имя, чтобы избежать конфликтов и случайного пропуска при выполнении тестов.

