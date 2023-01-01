Форматирование вывода строки в C++: выравнивание справа#Разное
Быстрый ответ
Для задания выравнивания используйте метод str.format() или f-строки. Символ
> работает как оператор выравнивания:
formatted_text = "{:>20}".format("выровнено вправо")
# или в современном Python:
formatted_text = f"{'выровнено вправо':>20}"
print(formatted_text)
Число
20 задает ширину поля, обеспечивая выравнивание строки по правому краю.
Основы выравнивания строк в Python
Python предлагает несколько способов для выравнивания текста, подобно
std::setw() в C++.
str.format(),
f-строки и
rjust() обеспечат вам широкий набор средств для оптимального расположения текста.
- Использование str.format() с {:>width}:
# Форматирование строки в соответствии с указанной шириной:
line = "Утренний бег"
formatted = "{:>30}".format(line)
print(formatted) # Строка "Утренний бег" выровнена по правому краю на поле в 30 символов
- Форматирование через f-строки:
# Применение f-строк для задания выравнивания в Python (начиная с версии 3.6):
description = "Продуктивность"
width = 20
print(f'{description:>{width}}') # "Продуктивность" выровнена по правому краю на поле шириной в 20 символов
- Метод rjust():
# Выравнивание текста при помощи rjust():
title = "Глава 1"
print(title.rjust(15, '.')) # "Глава 1" выровнена по правому краю на поле свободных 15 символов, оставшаяся часть заполняется точками
Продвинутое выравнивание строк: распаковка и форматирование нескольких значений
# Способ форматирования нескольких элементов:
values = ['Имя', 3.14159, "Длинная история Хемингуэя"]
formatted_line = "{:>10} {:>10} {:>45}".format(*values)
print(formatted_line) # Каждый элемент из списка values выровнен по правому краю в своём столбце указанной ширины
Здесь массив
values распаковывается в отдельные элементы, каждый из которых подстраивается под правый край в своем столбце с соответствующей шириной.
Приложение выравнивания строк в реальных задачах
Создание структурированных таблиц данных
Правильное выравнивание данных имеет ключевое значение при работе с текстовыми таблицами или json-конфигурациями:
# Вывод данных в форматированном виде:
headers = ["ID", "Имя", "Цена"]
rows = [
[1234, "Виджет", 19.99],
[5678, "Гаджет", 12.49],
]
print(" | ".join(f"{h:>{10}}" for h in headers))
for row in rows:
print(" | ".join(f"{str(c):>{10}}" for c in row))
Каждый столбец отформатирован строго по правому краю, что придает представлению данных порядок и профессионализм.
Дополнение текста форматированными блоками в пользовательских интерфейсах
В командных интерфейсах и интерфейсах пользователя часто требуется строгое форматирование:
step_names = ["Скачивание", "Установка", "Настройка", "Запуск"]
max_width = max(len(name) for name in step_names)
for name in step_names:
print(f"{name:>{max_width}} Прогресс: [----------]")
Форматирование строк и выражений
Python 3.6 и более новые версии поддерживают использование выражений внутри фигурных скобок f-строк:
for i in range(1, 6):
print(f"Значение {i:<{2}}: {i**2:>{4}}")
Визуализация
Пример работы выравнивания на практике:
|Выравнивание:
|До
|После
|Влево
|
[Привет, мир]
|Вправо
|
[Привет, мир]
| 👉
........[Привет, мир]
Здесь строку можно представить как рамку для картины, а точки подчеркивают ее форматирование по правому краю.
Расширенное форматирование строк
Управление пробелами
Понимание функций пробелов может пригодиться, например, при выводе структурированного списка цен:
prices = [4\.25, 10.99, 1000.5, 3.75]
for p in prices:
print(f"${p:>{10}}")
Обработка длинных строк
Если содержимое строки слишком длинное, то Python позволит тексту "уходить" за границу поля, но сохранит заданное выравнивание:
print(f"{'Python облегчает жизнь':>15}")
Форматирование строк как инструмент достижения эстетической ценности
В контексте текстового вывода f-строки и
str.format() могут служить не только инструментами форматирования, но и средствами достижения эстетической ценности текста:
from math import pi
print(f"Пи приближенно равно {pi:.2f}.")
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы