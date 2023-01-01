Форматирование вывода массивов NumPy без научной нотации

Быстрый ответ

Если вы хотите преобразовать отображение массива NumPy, отключив научную нотацию и задав конкретную точность, то для этого вам подойдет функция numpy.set_printoptions . Настраиваем параметры suppress и formatter – и вот перед вами вывод данных с точностью до восьми знаков после запятой:

Python Скопировать код import numpy as np # Создаем случайный массив NumPy array = np.random.random(5) # Настраиваем параметры печати: отключаем научную нотацию и фиксируем точность в восемь знаков после запятой np.set_printoptions(precision=8, suppress=True, formatter={'all': lambda x: f'{x:0.8f}'}) print(array) # Теперь вывод данных выглядит как нужно!

В результате мы получаем вывод массива NumPy в формате чисел с плавающей точкой с фиксированной точностью до восьми знаков после запятой и без использования научной нотации.

Изысканные настройки для вашего массива: контролируем точность и форматирование

Иногда необходимо тонко подстроить отображение массива NumPy для того, чтобы продемонстровать свой профессионализм.

Задаем количество десятичных знаков

В случае с числами с плавающей точкой каждая деталь важна. Если вы хотите отобразить уровень точности, используя дополнительные нули, поможет аргумент formatter :

Python Скопировать код np.set_printoptions(precision=3, formatter={'float_kind': '{:0.3f}'.format}) # Стиль и точность, подобно костюму на заказ

Таким образом, каждое число обеспечивается точностью до заданного количества десятичных знаков. Вместо 1.2 вы получаете 1.200 .

Временные изменения с помощью менеджеров контекста

Если вам необходимо временно изменить настройки без воздействия на общие параметры, используйте менеджер контекста numpy.printoptions :

Python Скопировать код with np.printoptions(precision=2, suppress=True): print(array) # Массив представлен с временными настройками. # После завершения блока with возвращаемся к обычным параметрам.

Такой подход позволяет ограничить действие настроек данным блоком кода, не влияя на остальную часть программы.

Симуляция менеджеров контекста для устаревших версий NumPy

Если у вас установлена версия NumPy до v1.15, которая не поддерживает функционал np.printoptions , можно создать собственный контроллер контекста custom_printoptions :

Python Скопировать код from contextlib import contextmanager @contextmanager def custom_printoptions(*args, **kwargs): # Личная настройка на высшем уровне! original_options = np.get_printoptions() # Сохраняем текущие параметры np.set_printoptions(*args, **kwargs) # Применяем изменения try: yield finally: np.set_printoptions(**original_options) # Возвращаем исходные параметры with custom_printoptions(precision=2, suppress=True): print(array) # На сцене – массив в нашем выбранном стиле.

Применяя эти подходы, можно максимально гибко настроить визуализацию массивов NumPy.

Проработка деталей: демонстрация инструментов

Теперь давайте поглубже изучим способы тонкой настройки формата отображения массивов.

Ручное форматирование с помощью генератора списков

В случаях, когда требуется индивидуальный подход к каждому элементу массива, можно отказаться от глобальных параметров и подойти к вопросу основательно:

Python Скопировать код formatted_array = np.array([f'{x:.2f}' for x in array.flatten()]).reshape(array.shape) # Отдельный подход к каждому элементу! print(formatted_array) # Каждое число в наилучшем виде.

Так каждое число в массиве будет представлено в уникальном формате.

Меняем "одежду" с помощью array2string

Чтобы иметь полный контроль над представлением элементов массива, пользуйтесь функцией np.array2string :

Python Скопировать код print(np.array2string(array, formatter={'float_kind': lambda x: f'{x:.2f}'}))

Она позволяет установить спецправила отображения элементов вашего массива в зависимости от их типа. Играйте в режиссеров на поле своих данных.

DecimalFormat для особо точного контроля

Моменты, когда нужен детальный контроль форматирования чисел, могут требовать использования Decimal :

Python Скопировать код import decimal from decimal import Decimal decimal.getcontext().prec = 2 formatted_array = np.array([str(Decimal(str(x)).quantize(Decimal('1.00'))) for x in array]) # Точность контроля для особых случаев! print(formatted_array)