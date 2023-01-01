Форматирование вещественного числа фиксированной ширины в Python

Быстрый ответ

Для форматирования чисел с плавающей точкой в Python с размещением в поле шириной 10 символов и точностью до двух символов после запятой вы можете использовать функцию format() или f-строки.

Пример использования функции format() :

Python Скопировать код formatted = "{:10.2f}".format(123.456) # Результат: ' 123.46'.

Пример использования f-строки:

Python Скопировать код formatted = f"{123.456:10.2f}" # Результат: ' 123.46'.

В каждом из случаев число будет выровнено справа по краю поля размером в 10 символов и округлено до двух знаков после запятой.

Выравнивание чисел по правому краю и контроль точности

Форматирование с указанным числом знаков после запятой позволяет также выровнять число по правому краю, указав общую ширину поля.

Python Скопировать код number = 3.1415 formatted = f"{number:10.4f}" # Результат: ' 3.1415'.

Выравнивание десятичных символов для упрощения сравнения чисел

Единая схема форматирования в списке чисел выравнивает десятичные точки по вертикали, что облегчает сравнение числовых значений.

Python Скопировать код numbers = [123\.456, 78.9, 3.14] formatted = [f"{num:10.2f}" for num in numbers] # Результат: [' 123.46', ' 78.90', ' 3.14'].

Полезность ведущих нулей

Ведущие нули полезны при отображении чисел, меньших единицы, или в целях визуального выравнивания строк.

Python Скопировать код formatted = f"{0.123456:09.6f}" # Результат: '00.123456'.

Динамическое задание ширины и точности

Использование переменных оказывается очень удобным для контроля ширины поля и точности округления, неподъёмное без переменной.

Python Скопировать код width, precision = 10, 4 formatted = f"{number:{width}.{precision}f}" # Результат: ' 3.1415'.

Принудительное приведение к фиксированной ширине

В случае необходимости обрезать число для сохранения заданной широты поля используйте следующий формат f-строк:

Python Скопировать код formatted = f"{123.456789:10.4}" # Элегантное окончание ваших расчетов!

Визуализация

Грамотное использование пространства делает данные более информативными и представительными:

Markdown Скопировать код Обозначенная ширина: |<------ 8 ------->| Значение до форматирования: 123.456

После форматирования информация становится более структурированной и понятной:

Markdown Скопировать код '123.456 ' // Ровно то, что нужно. '0123.456' // С маленьким украшением. ' 123.456' // Симметричность и порядок.

Так данные выглядят завершёнными и профессиональными.

Поддержка порядка чисел с правильным заполнением

Корректное заполнение с помощью ведущих нулей помогает избежать ошибок при сортировке и обработке данных.

Создание имен файлов с заполнением нулями: Тогда формирование номеров файлов происходит последовательно и понятно:

Python Скопировать код for i in range(1, 11): filename = f"file_{i:03d}.txt" # Результат: file_001.txt, file_010.txt.

Сортировка списков с ведущими нулями: При таком подходе сортировке соблюдаются числовые порядки.

Python Скопировать код numbers = [3\.14, 200.5, 42.22] formatted = sorted(f"{num:07.2f}" for num in numbers) # Всегда в надежном порядке.

