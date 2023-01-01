Форматирование вещественного числа фиксированной ширины в Python

#Основы Python  #Синтаксис и стиль кода (PEP 8)  #Типы данных  
Быстрый ответ

Для форматирования чисел с плавающей точкой в Python с размещением в поле шириной 10 символов и точностью до двух символов после запятой вы можете использовать функцию format() или f-строки.

Пример использования функции format():

formatted = "{:10.2f}".format(123.456)  # Результат: '   123.46'.

Пример использования f-строки:

formatted = f"{123.456:10.2f}"  # Результат: '  123.46'.

В каждом из случаев число будет выровнено справа по краю поля размером в 10 символов и округлено до двух знаков после запятой.

Выравнивание чисел по правому краю и контроль точности

Форматирование с указанным числом знаков после запятой позволяет также выровнять число по правому краю, указав общую ширину поля.

number = 3.1415
formatted = f"{number:10.4f}"  # Результат: '   3.1415'.

Выравнивание десятичных символов для упрощения сравнения чисел

Единая схема форматирования в списке чисел выравнивает десятичные точки по вертикали, что облегчает сравнение числовых значений.

numbers = [123\.456, 78.9, 3.14]
formatted = [f"{num:10.2f}" for num in numbers] 
# Результат: ['   123.46', '    78.90', '     3.14'].

Полезность ведущих нулей

Ведущие нули полезны при отображении чисел, меньших единицы, или в целях визуального выравнивания строк.

formatted = f"{0.123456:09.6f}"  # Результат: '00.123456'.

Динамическое задание ширины и точности

Использование переменных оказывается очень удобным для контроля ширины поля и точности округления, неподъёмное без переменной.

width, precision = 10, 4
formatted = f"{number:{width}.{precision}f}"  # Результат: '   3.1415'.

Принудительное приведение к фиксированной ширине

В случае необходимости обрезать число для сохранения заданной широты поля используйте следующий формат f-строк:

formatted = f"{123.456789:10.4}"  # Элегантное окончание ваших расчетов!

Визуализация

Грамотное использование пространства делает данные более информативными и представительными:

Обозначенная ширина: |<------ 8 ------->|

Значение до форматирования:  123.456

После форматирования информация становится более структурированной и понятной:

'123.456  '  // Ровно то, что нужно.
'0123.456'   // С маленьким украшением.
'  123.456'  // Симметричность и порядок.

Так данные выглядят завершёнными и профессиональными.

Поддержка порядка чисел с правильным заполнением

Корректное заполнение с помощью ведущих нулей помогает избежать ошибок при сортировке и обработке данных.

Создание имен файлов с заполнением нулями: Тогда формирование номеров файлов происходит последовательно и понятно:

for i in range(1, 11):
    filename = f"file_{i:03d}.txt"  # Результат: file_001.txt, file_010.txt.

Сортировка списков с ведущими нулями: При таком подходе сортировке соблюдаются числовые порядки.

numbers = [3\.14, 200.5, 42.22]
formatted = sorted(f"{num:07.2f}" for num in numbers)  # Всегда в надежном порядке.

Полезные материалы

  1. Встроенная функция format в Python 3.12.1 — Общий обзор встроенной функции format.
  2. Операции со строками в Python 3.12.1 — Подробная информация о "мини-языке" спецификаторов формата.
  3. Форматирование числа с плавающей точкой под фиксированную ширину в Python – Stack Overflow — Разбор данной проблемы на Stack Overflow.
  4. Лучшие методы форматирования строк в Python – Real Python — Учебное пособие по форматированию строк.
  5. Метод форматирования строк в Python – GeeksforGeeks — Практическое описание метода format.
  6. PEP 498 – Введение f-строк в Python — Описание f-строк в Python.
  7. Настройки и параметры в pandas 2.2.0 — Настройка точности вывода чисел с плавающей точкой в библиотеке Pandas.
Антон Крылов

Python-разработчик

