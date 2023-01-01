Форматирование оси y в проценты в pandas без изменения кода

Быстрый ответ

Для отображения значений оси Y графика в процентной форме используйте класс PercentFormatter модуля matplotlib.ticker . Представим что у вас уже создан график и вы хотите отображать значения оси Y в процентах. Приведенный ниже пример демонстрирует как это сделать:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.ticker import PercentFormatter data = [0\.1, 0.6, 0.3, 1.0] # Это ваши данные, представленные в виде долей plt.plot(data) # Построение графика plt.gca().yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1)) # Применение процентного форматирования plt.show() # Отображение графика

Вышеприведенный код конвертирует значения оси Y, и теперь они отображаются от 0% до 100%.

Кастомизация графика

PercentFormatter предоставляет обширные возможности для кастомизации графика. Вы можете изменить следующие параметры:

Параметр xmax : позволяющий огранить значение, которое на графике будет соответствовать 100%.

: позволяющий огранить значение, которое на графике будет соответствовать 100%. Число десятичных знаков : влияющее на точность отображения процентов.

: влияющее на точность отображения процентов. Параметр symbol : данный параметр позволяет заменить знак процента на любой другой или вовсе его убрать.

Пример применения настроек:

Python Скопировать код plt.gca().yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(xmax=1, decimals=2, symbol='%'))

Усложняем задачу

Для более сложного форматирования, которое не может быть выполнено с помощью PercentFormatter , используйте FuncFormatter :

Python Скопировать код from matplotlib.ticker import FuncFormatter custom_format = lambda x, _: "{:.1f}%".format(x * 100) plt.gca().yaxis.set_major_formatter(FuncFormatter(custom_format))

В Python 3.6 и новее f-строки являются удобным инструментом форматирования. В более ранних версиях используйте метод str.format . Применяйте форматирование всегда после создания основного графика.

Работаем с Pandas

Если вы используете pandas для построения графика, то форматирование оси Y в проценты не вызовет у вас сложностей:

Python Скопировать код ax = df.plot(kind='line') # 'df' – это DataFrame ax.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1))

Визуализация

Восприятие данных упрощается при их ассоциировании с визуальными образами. Например, представьте, что данные – это дольки равномерно разрезанного арбуза. Каждая долька арбуза представляет собой долю данных на вашем графике:

Номер дольки Доля от арбуза Показания на оси Y 1 10% 🍉🍉 2 60% 🍉🍉🍉🍉🍉🍉 3 30% 🍉🍉🍉 4 100% 🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

Возможные подводные камни

При работе с процентным форматированием можно столкнуться с некоторыми ограничениями и ошибками:

Ограничения на величину данных : Ваши числа должны быть в интервале от 0 до 1 для корректного применения PercentFormatter .

: Ваши числа должны быть в интервале от 0 до 1 для корректного применения . Дублирование кода : Внесение изменений в деления и метки после применения форматтера может привести к повторению кода.

: Внесение изменений в деления и метки после применения форматтера может привести к повторению кода. Несоответствие единиц измерения: Убедитесь, что процентное форматирование оси согласуется с вашими данными, чтобы избежать путаницы при интерпретации.

Преимущества Python

Средства форматирования строк в Python помогут вам улучшить визуализацию меток. Например, вы можете установить пользовательские метки делений для оси Y:

Python Скопировать код ax.set_yticklabels(['{:.0%}'.format(y) for y in ax.get_yticks()])

Сочетание генератора списков и метода str.format обеспечивает необходимую гибкость для настройки.

