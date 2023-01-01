Форматирование длинных строк в Python: решение проблемы E501

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы придать длинным строкам в Python соответствие PEP8 и избежать ошибки E501, можно разбить их на отдельные части и обернуть их скобками для неявной конкатенации. Так к кода становится более удобным для чтения:

Python Скопировать код long_string = ( "Вот начало нашей истории, " "Продолжение этой же истории, " "А это заключительная часть великого произведения, соответствующего PEP8." )

Также возможно использовать символ обратного слэша ( \ ) для продолжения строки, однако неявное объединение обычно выглядит аккуратнее:

Python Скопировать код long_string = "Та самая темная и бурная ночь, " \ "когда ветер вой вел в корнях деревьев."

Уходить еще рано, есть ещё способы работы с длинными строками, согласующиеся с PEP8!

Конкатенация строк: правило без

При конкатенации строковых литералов в Python желательно избегать оператора + , что улучшит читаемость кода:

Python Скопировать код # Это не лучший вариант long_string = "Первое предложение, " + "второе предложение, " + "и третье предложение." # Это рекомендуемый вариант long_string = ( "Первое предложение, " "второе предложение, " "и третье предложение." # И так можно продолжать... )

Строки, располагающиеся рядом внутри скобок, автоматически сливаются в одну, делая их продолжение излишним.

Форматирование с пробелами и запятыми

Если требуется разделить строки запятыми и пробелами, лучше оставлять их в конце каждой строки — это значительно повышает удобство чтения и редактирования:

Python Скопировать код shopping_list = ( "Яблоки, " # Апле а дей кипс доктор эвей. "Бананы, " # Кип калм энд ит бананас. "Морковь." # Потому что почему бы и нет? )

Скобки: их преимущества и подводные камни

Будьте осторожны при использовании скобок для разметки строк – случайно вы можете создать нежелательный кортеж. Важно внимательно следить за своим кодом:

Python Скопировать код # Появляется кортеж, вместо ожидаемой строки! not_string = ( "Коты и ", "Собаки!" # Срочно! Я не хотел создавать кортеж! ) # Джоан ниже демонстрирует, как правильно форматировать строку long_string = ( "Поздравляю, StackOverflow, " "я точно не кортеж!" )

Извините за длинную строку, E501

Иногда нарушение PEP8 неизбежно, например, когда вы включаете в свой код очень длинные строки по определенным причинам. В этих случаях можно отключить предупреждение E501, добавив комментарий # noqa: E501 :

Python Скопировать код long_url = 'http://www.example.com/incredibly/long/url/address/that/gives/everyone/a/headache' # noqa: E501

Это ваш спасательный круг в случае непреодолимых требований Полицейского Управления Кода.

Визуализация

Можно представить ограничение PEP 8 в 79 символов как книжную полку, на которую вы старательно ставите блоки текста:

Markdown Скопировать код Полка: |<---------------------------- 79 symbols ---------------------------->|

PEP 8 требует, чтобы ваши блоки (символы) не вылезали за границы Vашей полки (лимит символов).

Правильная разметка блоков по PEP 8 может выглядеть так:

Python Скопировать код train = ( "Я – просто строка, просто отдыхаю здесь, " # Без усилий "И я тоже делаю то, что мне угодно, " # Без проблем "Ну и мы отлично ладим вместе!" # Прекрасное соединение )

Несмотря на то, что train разделён, он остаётся единой, понятной длинной строкой.

Использование современных f-строк

Благодаря f-строкам можно динамически добавлять переменные в длинные строки, при этом сохраняя их читаемость и соответствие PEP8:

Python Скопировать код name = "Алиса" occupation = "Разработчик" greetings = ( f"Привет, меня зовут {name}, " # Добро пожаловать, Алиса f"и я – {occupation}." # Интересная работа, Алиса )

Сравнение: Читаемость против Соответствия

Порой читаемость имеет больший вес, чем строгое соблюдение PEP8 и его ограничения в 79 символов. Некоторые сведения, такие как URL или сообщения об ошибках, лучше оставить непереносимыми для лучшего восприятия. Не беспокойтесь, автоматические инструменты форматирования, например Black, умеют обрабатывать такие исключения.

Полезные материалы