Форматирование даты "вчера" в Python: учёт месяцев и високосных

Быстрый ответ

Вот небольшой код на Python, позволяющий получить дату предыдущего дня:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timedelta print((datetime.now() – timedelta(1)).strftime('%Y-%m-%d'))

Данный код выводит дату предыдущего дня в формате ГГГГ-ММ-ДД.

Работа с различными форматами дат

Хорошо! Но иногда требуются разные форматы. Давайте рассмотрим, как получить дату предыдущего дня в формате ММ-ДД-ГГ:

Python Скопировать код yesterday_format_mmddyy = (datetime.now() – timedelta(days=1)).strftime('%m-%d-%y') # Обновлённое решение! print(yesterday_format_mmddyy)

Теперь вчерашний день отображается как ММ-ДД-ГГ. Обратите внимание на %y – это указывает на сокращённый вид года до двух цифр. Если требуется полная запись года, используется %Y .

Учёт високосных годов и продолжительности месяцев

Модуль datetime в Python прекрасно справляется с календарными задачами! Будь то високосный год или различная длина месяцев, он всё это учесть при расчёте даты предыдущего дня.

Совместимость с Python 2

Несмотря на свой возраст, Python 2 остается актуален! Вот пример кода для этой версии:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timedelta yesterday = datetime.now() – timedelta(days=1) print yesterday.strftime('%Y-%m-%d') # Простой print без скобок, в духе старых времён

Визуализация

Вот так мы «формируем» дату предыдущего дня в Python:

Markdown Скопировать код 📅➡️🕰️↩️🗓️ *Бип-буп!* Идёт получение даты предыдущего дня...

Формирование завершено:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timedelta yesterday = datetime.now() – timedelta(days=1) formatted_yesterday = yesterday.strftime('%Y-%m-%d') # Получается хрустящей и ароматной!

И вот результат:

Markdown Скопировать код Сегодня: [📅] Вчера:🕰️🔄 [🗓️: **formatted_yesterday**]

Следующий шаг: эффективное управление датой предыдущего дня

Отлично, теперь у нас есть дата предыдущего дня. Но давайте пойдём дальше и разберёмся, как её можно эффективно управлять и использовать.

Работа с часовыми поясами

Так же как в кулинарии, так и в программировании география играет важную роль. Часовые пояса могут вносить коррективы в расчёт времени. Для точности используйте pytz или dateutil .

Сравнение дат

Сравниваете дату предыдущего дня с другой датой? Вашими помощниками станут операторы сравнения типа == , < , > – это просто и надёжно!

Преобразование строк обратно в даты

Нужно преобразовать строку обратно в объект datetime? Нет проблем! Для этого существует datetime.strptime :

Python Скопировать код from datetime import datetime date_string = "04-05-23" date_object = datetime.strptime(date_string, '%m-%d-%y') # Обратное преобразование в магические даты

Сериализация

Передача дат между системами или их сохранение требует сериализации. Преобразуйте их в строки или используйте формат ISO 8601 с помощью datetime.isoformat() для гарантии совместимости.

Полезные материалы