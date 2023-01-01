Форматирование чисел без научной нотации в Pandas
Быстрый ответ
Для избежания научной нотации в Pandas применяется комбинация
display.float_format и lambda. Она помогает отрегулировать формат отображения чисел.
import pandas as pd
# Предположим, что df — это ваш DataFrame
# Приготовьтесь к небольшому чуду!
pd.set_option('display.float_format', lambda x: '%.2f' % x)
# И вот оно, вывод данных в десятичном формате!
print(df.agg({'your_column': 'mean'}))
Таким образом, среднее значение будет выводиться в десятичном формате. Измените
%.2f в соответствии с требуемой точностью.
Как работать с данными в Python Pandas профессионально
Когда стоит применять глобальные настройки
Использование
pd.set_option необходимо, если вы хотите:
- Достичь единообразия представления данных в Jupyter Notebook
- Обеспечить стандарт формата данных в вашем проекте
- Установить специфический формат для облегчения анализа данных
Возможные ограничения глобальных настроек:
- Важные цифры могут быть упущены. Поэтому нужно быть особенно внимательным!
- Глобальные изменения могут вызвать проблемы, если в какой-то момент вам понадобится вернуться к научной нотации.
Локальное управление настройками с помощью
apply
Примените этот подход, когда нужно получить единичный результат или сконфигурировать отдельные столбцы:
df['your_column'].apply(lambda x: f'{x:.3f}')
Оформление данных для презентаций в стиле профессионального дизайнера
Использование
DataFrame.style.format позволяет выбирать формат отображения для каждого столбца индивидуально.
DataFrame.round()округляет данные по всему DataFrame, исключая научную нотацию
df.style.format({'col1': '{:.2f}', 'col2': '{:.3f}'})
Советы для упрощения работы
- Прежде чем менять формат вывода, проверьте корректность числовых данных.
- Под рукой должны быть инструменты форматирования строк для вывода информации или её экспорта.
Дополнительные способы форматирования
Продвинутые методы точного форматирования
Используйте различные варианты для получения нужной вам точности:
'{:.1f}' # Один знак после запятой
'{:.2f}' # Два знака после запятой
'%.3f' # Традиционный способ форматирования, три знака после запятой
pd.set_option('display.float_format', '{:.2f}'.format) # форматирование в pandas
Форматирование в Jupyter Notebook
Мощный инструмент
DataFrame.style.format дает возможность:
- Устанавливать сверхточные параметры визуализации
- Применять условное форматирование для добавления стилей
- Презентовать данные аккуратно без их изменения
Сохраняем чистоту и значимость ваших данных
Риски излишнего форматирования
Чрезмерное форматирование может привести к следующему:
- Потеря важных числовых данных
- Прекращение числовой природы данных из-за ошибок форматирования нечисловых типов
- Смещение фокуса с анализа данных на их внешний вид
Акцент на сохранении целостности и точности данных
Перед внешним оформлением убедитесь, что все числовые операции выполнены правильно!
Визуализация
Улучшите читаемость таблиц:
До форматирования После форматирования
--------------------------------------------
1.234567e+03 ➡️ 1234.567
2.345678e+04 ➡️ 23456.78
3.456789e+05 ➡️ 345678.9
Без научной нотации всё становится более понятным и читаемым!
Избегаем потенциальных проблем
Понимайте последствия форматирования
Относитесь к форматированию осознанно и обдуманно.
Ответственное распространение данных
При передаче данных другим пользователям:
- Задокументируйте принятые вами решения
- Обеспечьте доступ к исходным данным
Приведение данных в порядок без ущерба качеству
Цель форматирования — сделать данные понятнее. Найдите баланс между красотой и сохранением данных.
Полезные материалы
- Опции и настройки — документация pandas 2.2.0 — Подробнее о настройках отображения данных в Pandas.
- python – Форматирование / Подавление научной нотации от результатов агрегации в Pandas – Stack Overflow — Эксперименты пользователей, сталкивавшихся с проблемой научной нотации.
- pandas.DataFrame.to_string — документация pandas 2.2.0 — Больше информации о методе '.to_string' для форматирования вывода в Pandas.
- Визуализация таблиц — документация pandas 2.2.0 — Как применять
DataFrame.style.formatдля контроля визуализации.
- 15. Арифметика с плавающей точкой: вопросы и ограничения — документация Python 3.12.2 — Почему научная нотация и точность работают так, а не иначе.
- pandas.DataFrame.round — документация pandas 2.2.0 — Основы работы с методом
roundдля борьбы с научной нотацией.
Екатерина Громова
аналитик данных