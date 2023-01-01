Фильтрация строк в pandas DataFrame: методы без присвоения#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Для фильтрации строк в Pandas с использованием цепочек операторов данные следует обрабатывать с помощью метода
query:
import pandas as pd
# Создаем DataFrame. Оставайтесь на связи!
df = pd.DataFrame({'A': [1, 2, 3], 'B': [4, 5, 6]})
# Не забывайте о ответственности при использовании метода `query`.
result = df.query('A > 1 & B < 6')
Метод
query обеспечивает возможность применения лаконичных логических выражений непосредственно к столбцам DataFrame, что делает код более компактным и эффективным при проведении фильтрации.
Фильтрация с применением настраиваемых масок
Для того чтобы код был более понятным и свежим, воспользуемся методами маскирования для DataFrame:
pd.DataFrame.mask = lambda self, cond: self.loc[cond] # Расширяем функциональность DataFrame
result = df.mask(df['A'] > 1).mask(df['B'] < 6) # Вот это стиль!
Такой подход обеспечивает наличие функциональности запроса к DataFrame, делая ваш код более утонченным.
Адаптивная фильтрация с применением lambda-выражений и .loc
Лямбда-функции станут незаменимыми помощниками при динамической фильтрации данных «на лету»:
# Встречайте лямбда-функцию! Где Супермен?
result = df.loc[lambda x: (x['A'] > 1) & (x['B'] < 6)]
Такой гибкий подход к фильтрации позволяет успешно справляться с различными сложными условиями.
Применение цепочки фильтров с помощью .pipe()
Вот как можно использовать
.pipe(), чтобы эффективно решать задачи в Python:
def filter_A(x):
return x[x['A'] > 1] # Изящный фильтр A
def filter_B(x):
return x[x['B'] < 6] # Изящный фильтр B
result = df.pipe(filter_A).pipe(filter_B) # Абсолютно очевидно!
Метод
.pipe() обеспечивает последовательное применение фильтров, что упрощает процесс отладки и улучшает читаемость кода.
Визуализация
Представьте, что цепочки операторов в pandas – это что-то вроде конвейера:
Конвейер: [Сырье] -> [Фильтр 1] -> [Фильтр 2] -> [Готовый продукт]
DataFrame в Pandas:
Исходные данные -> [Условие А] -> [Условие Б] -> [Отфильтрованные данные]
Будь то цепь поставок или фильтрации, рабочий процесс остается плавным:
df[(Условие А) & (Условие Б)] # Времяпроверенный метод
df.query('Условие А').query('Условие Б') # Современный подход
Цепочка фильтров необходима для структурирования данных и улучшения удобства их использования.
Классическая булева индексация
Иногда полезно прибегнуть к проверенному временем методу:
result = df[(df['A'] > 1) & (df['B'] < 6)] # Старый добрый метод
Этот традиционный способ эффективен при работе со сложными выражениями и использует классический синтаксис pandas.
Непосредственная фильтрация с применением вызываемых аргументов в .loc
Вызываемые аргументы в
.loc просты и эффективны:
result = df.loc[lambda df: (df['A'] > 1) & (df['B'] < 6)] # Постепенное прохождение строк
Этот метод позволяет осуществлять фильтрацию данных просто и без лишнего кода.
Искусство формирования запросов с помощью DataFrame.query()
Усиливайте эффективность своих запросов:
result = df.query('A > 1 & B < 6 & C != 7') # Комбинация трех условий!
Воспользуйтесь лаконичностью строк запросов и наслаждайтесь тем, как метод
DataFrame.query() превращает сложную фильтрацию в ее легкий вариант.
Екатерина Громова
аналитик данных