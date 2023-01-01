logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Фильтрация строк в pandas DataFrame: методы без присвоения
Перейти

#Python и Pandas для анализа данных  #Анализ данных  #Pandas и анализ данных  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для фильтрации строк в Pandas с использованием цепочек операторов данные следует обрабатывать с помощью метода query:

Python
Скопировать код
import pandas as pd

# Создаем DataFrame. Оставайтесь на связи!
df = pd.DataFrame({'A': [1, 2, 3], 'B': [4, 5, 6]})
# Не забывайте о ответственности при использовании метода `query`.
result = df.query('A > 1 & B < 6')

Метод query обеспечивает возможность применения лаконичных логических выражений непосредственно к столбцам DataFrame, что делает код более компактным и эффективным при проведении фильтрации.

Пошаговый план для смены профессии

Фильтрация с применением настраиваемых масок

Для того чтобы код был более понятным и свежим, воспользуемся методами маскирования для DataFrame:

Python
Скопировать код
pd.DataFrame.mask = lambda self, cond: self.loc[cond] # Расширяем функциональность DataFrame
result = df.mask(df['A'] > 1).mask(df['B'] < 6) # Вот это стиль!

Такой подход обеспечивает наличие функциональности запроса к DataFrame, делая ваш код более утонченным.

Адаптивная фильтрация с применением lambda-выражений и .loc

Лямбда-функции станут незаменимыми помощниками при динамической фильтрации данных «на лету»:

Python
Скопировать код
# Встречайте лямбда-функцию! Где Супермен?
result = df.loc[lambda x: (x['A'] > 1) & (x['B'] < 6)]

Такой гибкий подход к фильтрации позволяет успешно справляться с различными сложными условиями.

Применение цепочки фильтров с помощью .pipe()

Вот как можно использовать .pipe(), чтобы эффективно решать задачи в Python:

Python
Скопировать код
def filter_A(x):
    return x[x['A'] > 1] # Изящный фильтр A

def filter_B(x):
    return x[x['B'] < 6] # Изящный фильтр B

result = df.pipe(filter_A).pipe(filter_B) # Абсолютно очевидно!

Метод .pipe() обеспечивает последовательное применение фильтров, что упрощает процесс отладки и улучшает читаемость кода.

Визуализация

Представьте, что цепочки операторов в pandas – это что-то вроде конвейера:

Markdown
Скопировать код
Конвейер: [Сырье] -> [Фильтр 1] -> [Фильтр 2] -> [Готовый продукт]

DataFrame в Pandas:

Markdown
Скопировать код
Исходные данные -> [Условие А] -> [Условие Б] -> [Отфильтрованные данные]

Будь то цепь поставок или фильтрации, рабочий процесс остается плавным:

Python
Скопировать код
df[(Условие А) & (Условие Б)] # Времяпроверенный метод
df.query('Условие А').query('Условие Б') # Современный подход

Цепочка фильтров необходима для структурирования данных и улучшения удобства их использования.

Классическая булева индексация

Иногда полезно прибегнуть к проверенному временем методу:

Python
Скопировать код
result = df[(df['A'] > 1) & (df['B'] < 6)] # Старый добрый метод

Этот традиционный способ эффективен при работе со сложными выражениями и использует классический синтаксис pandas.

Непосредственная фильтрация с применением вызываемых аргументов в .loc

Вызываемые аргументы в .loc просты и эффективны:

Python
Скопировать код
result = df.loc[lambda df: (df['A'] > 1) & (df['B'] < 6)] # Постепенное прохождение строк

Этот метод позволяет осуществлять фильтрацию данных просто и без лишнего кода.

Искусство формирования запросов с помощью DataFrame.query()

Усиливайте эффективность своих запросов:

Python
Скопировать код
result = df.query('A > 1 & B < 6 & C != 7')  # Комбинация трех условий!

Воспользуйтесь лаконичностью строк запросов и наслаждайтесь тем, как метод DataFrame.query() превращает сложную фильтрацию в ее легкий вариант.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для фильтрации строк в DataFrame с использованием лаконичных логических выражений?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

