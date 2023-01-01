Фильтрация строк в DataFrame по датам в Pandas#Python и Pandas для анализа данных #Даты и время #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Фильтровать строки pandas DataFrame по заданному диапазону дат можно при помощи следующей конструкции:
import pandas as pd
# Представим, что у нас есть DataFrame
df = pd.DataFrame({
'date': pd.to_datetime(['2023-01-01', '2023-01-15', '2023-02-01']),
'value': [10, 20, 30]
})
# Теперь мы проведем фильтрацию по интервалу с '2023-01-10' по '2023-01-31'
filtered_df = df[(df['date'] >= '2023-01-10') & (df['date'] <= '2023-01-31')]
print(filtered_df)
Оптимизация больших DataFrame
При работе с большими массивами данных:
- Используйте функцию
pd.read_csvс аргументом
parse_datesпри загрузке данных, чтобы сразу конвертировать даты в формат
datetime64[ns].
- Для удобства работы с временными последовательностями можно задать столбец с датами в качестве
DatetimeIndex.
DatetimeIndex: Ваше тайное оружие
Если в DataFrame присутствует столбец с датами:
- Приведите его к
DatetimeIndex, чтобы упростить фильтрацию, таким образом:
df['2023-01-10':'2023-01-31'].
DatetimeIndexможет анализировать временные интервалы, что дает возможность быстро проводить поиск и выполнение сложных операций с данными.
Выборка данных по всему диапазону дат
При указании начальной и конечной дат:
- Можно использовать
pd.Timestamp,
datetime.datetimeили просто строковые литералы.
- Необходимо помнить, что в Python по умолчанию последний элемент исключается из промежутка, в то время как в pandas обе границы включаются в выборку.
- Для более точной работы можно воспользоваться методом
pd.Series.betweenс аргументом
inclusive.
Пора решать: Какой метод лучше подходит для вашей задачи?
Выбор метода зависит от конкретного сценария:
- Комбинируйте логические операторы и маски для трудных сценариев работы с диапазонами дат.
- Нужно провести проверку находится ли дата в определенном промежутке? Используйте
pd.date_range.
- От использования метода
isinс временными метками лучше отказаться из-за его низкой скорости, очень важной для обеспечения производительности.
Как эффективно разбить большие наборы данных?
При работе с огромными массивами данных следует помнить:
- Возможно увеличивать скорость обработки данных, задействовав анализ и обработку дат в столбцах заранее.
- Если вам часто приходится работать с выборками данных, сохраненные булевы маски станут незаменимым инструментом.
- Тщательный подбор типов данных и умелое использование индексов помогут экономить ценнейшие микросекунды – это ваш ключ к быстрой победе!
Полезные материалы
- pandas.DataFrame.between_time — документация pandas 2.2.0 — подробнее о методе
.between_time().
- pandas.DatetimeIndex — документация pandas 2.2.0 — информация об использовании
DatetimeIndexпри работе с временными рядами в pandas.
- pandas.to_datetime — документация pandas 2.2.0 — описание метода
to_datetime, позволяющего переводить строки в объекты datetime.
- Обработка временных рядов / функциональность дат — документация pandas 2.2.0 — всеобъемлющее руководство по работе с временными рядами в Pandas.
- Индексация и выбор данных — документация pandas 2.2.0 — расшифровка принципов булевой индексации в Pandas.
