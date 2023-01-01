Фильтрация списка файлов в директории на Python: os.listdir()
Быстрый ответ
Для быстрого поиска файлов по заданному шаблону в директории, воспользуйтесь функцией
os.listdir() в сочетании со списочными включениями:
import os
directory = '/path/to/the/directory'
pattern = '.txt'
filtered_files = [f for f in os.listdir(directory) if f.endswith(pattern)]
print(filtered_files)
Данный код поможет вам отобрать файлы с расширением
.txt в заданной директории. Изменяя переменную
pattern, можно фильтровать файлы различных форматов.
Применение glob для фильтрации файлов
Из стандартной библиотеки Python модуль
glob предоставляет возможность искать файлы по шаблону, аналогично поиску в командной строке:
import glob
filtered_files = glob.glob('/path/to/directory/145592*.jpg')
print(filtered_files)
Метод
glob.glob() освобождает вас от нужды писать цикл
for, делая процесс поиска файлов более быстрым и удобным.
Обеспечение гибкого сопоставления с шаблонами через регулярные выражения
При необходимости выполнить сложный поиск, обычные шаблоны могут не справиться с задачей. В этом случае на помощь приходят регулярные выражения и модуль
re:
import os
import re
pattern = re.compile('[0-9]+.*\.jpg')
directory = '/path/to/directory'
filtered_files = [f for f in os.listdir(directory) if pattern.match(f)]
print(filtered_files)
В наиболее сложных случаях использование регулярных выражений представляет собой наиболее эффективный инструмент.
Сочетание Regex и glob: команда мечты?
Используя в работе
glob и
re вместе, можно создать мощный инструмент для поиска файлов:
import glob
import re
pattern = re.compile('[0-9]+.*\.jpg')
all_files = glob.glob('/path/to/directory/*')
filtered_files = [f for f in all_files if pattern.match(os.path.basename(f))]
print(filtered_files)
Баланс между быстродействием и ясностью кода особенно важен при работе с крупными объемами файлов.
Визуализация
Процесс фильтрации файлов можно визуализировать как отбор драгоценностей:
Содержимое гнезда: [📘, 🧲, 🖼️, 🎵, 📘, 🧲, 🎵]
Фильтр: В поисках **музыкальных нот** 🎵
В коде Python это выглядит следующим образом:
filtered_files = [f for f in directory_files if f.endswith('.mp3')]
Итог будет таким:
Найденные сокровища: [🎵, 🎵]
// Только музыкальные ноты были успешно отобраны!
Фильтрация файлов определённых типов
Для отбора файлов конкретного типа применяется функция
fnmatch.filter():
import os
import fnmatch
directory = '/path/to/your/directory'
filtered_files = fnmatch.filter(os.listdir(directory), '*.py')
print(filtered_files)
Обработка больших объёмов данных
Операции с большими объемами данных часто требуют значительных ресурсов, но Python предлагает средства для оптимизации этих процессов:
import os
def get_log_files(directory):
with os.scandir(directory) as entries:
for entry in entries:
if entry.is_file() and entry.name.endswith('.log'):
yield entry.name
directory = '/path/to/large/directory'
filtered_files = list(get_log_files(directory))
print(filtered_files)
Не забывайте
- Убедитесь в корректности указания пути к директории в вашем коде, чтобы избежать ошибок.
- Будьте внимательны при преобразовании строк в списки, чтобы предотвратить возникновение неожиданных трудностей.
- Особое внимание уделяйте управлению памятью при работе с большим количеством файлов.
- Эффективно используйте встроенные возможности Python, включая модули и библиотеки, для повышения производительности вашего кода и облегчения его поддержки.
Антон Крылов
Python-разработчик