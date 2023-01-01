Фильтрация списка файлов в директории на Python: os.listdir()

#Основы Python  #Файлы и пути  
Быстрый ответ

Для быстрого поиска файлов по заданному шаблону в директории, воспользуйтесь функцией os.listdir() в сочетании со списочными включениями:

import os

directory = '/path/to/the/directory'
pattern = '.txt'

filtered_files = [f for f in os.listdir(directory) if f.endswith(pattern)]

print(filtered_files)

Данный код поможет вам отобрать файлы с расширением .txt в заданной директории. Изменяя переменную pattern, можно фильтровать файлы различных форматов.

Применение glob для фильтрации файлов

Из стандартной библиотеки Python модуль glob предоставляет возможность искать файлы по шаблону, аналогично поиску в командной строке:

import glob

filtered_files = glob.glob('/path/to/directory/145592*.jpg')

print(filtered_files)

Метод glob.glob() освобождает вас от нужды писать цикл for, делая процесс поиска файлов более быстрым и удобным.

Обеспечение гибкого сопоставления с шаблонами через регулярные выражения

При необходимости выполнить сложный поиск, обычные шаблоны могут не справиться с задачей. В этом случае на помощь приходят регулярные выражения и модуль re:

import os
import re

pattern = re.compile('[0-9]+.*\.jpg')

directory = '/path/to/directory'
filtered_files = [f for f in os.listdir(directory) if pattern.match(f)]

print(filtered_files)

В наиболее сложных случаях использование регулярных выражений представляет собой наиболее эффективный инструмент.

Сочетание Regex и glob: команда мечты?

Используя в работе glob и re вместе, можно создать мощный инструмент для поиска файлов:

import glob
import re

pattern = re.compile('[0-9]+.*\.jpg')
all_files = glob.glob('/path/to/directory/*')

filtered_files = [f for f in all_files if pattern.match(os.path.basename(f))]

print(filtered_files)

Баланс между быстродействием и ясностью кода особенно важен при работе с крупными объемами файлов.

Визуализация

Процесс фильтрации файлов можно визуализировать как отбор драгоценностей:

Содержимое гнезда: [📘, 🧲, 🖼️, 🎵, 📘, 🧲, 🎵]
Фильтр: В поисках **музыкальных нот** 🎵

В коде Python это выглядит следующим образом:

filtered_files = [f for f in directory_files if f.endswith('.mp3')]

Итог будет таким:

Найденные сокровища: [🎵, 🎵]
// Только музыкальные ноты были успешно отобраны!

Фильтрация файлов определённых типов

Для отбора файлов конкретного типа применяется функция fnmatch.filter():

import os
import fnmatch

directory = '/path/to/your/directory'
filtered_files = fnmatch.filter(os.listdir(directory), '*.py')

print(filtered_files)

Обработка больших объёмов данных

#Основы Python  #Файлы и пути  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Операции с большими объемами данных часто требуют значительных ресурсов, но Python предлагает средства для оптимизации этих процессов:

import os

def get_log_files(directory):
    with os.scandir(directory) as entries:
        for entry in entries:
            if entry.is_file() and entry.name.endswith('.log'):
                yield entry.name

directory = '/path/to/large/directory'
filtered_files = list(get_log_files(directory))
print(filtered_files)

Не забывайте

#Основы Python  #Файлы и пути  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55
  • Убедитесь в корректности указания пути к директории в вашем коде, чтобы избежать ошибок.
  • Будьте внимательны при преобразовании строк в списки, чтобы предотвратить возникновение неожиданных трудностей.
  • Особое внимание уделяйте управлению памятью при работе с большим количеством файлов.
  • Эффективно используйте встроенные возможности Python, включая модули и библиотеки, для повышения производительности вашего кода и облегчения его поддержки.

Полезные материалы

  1. glob — раскрытие паттернов путей в стиле Unix — документация Python 3
  2. python — Как использовать glob для рекурсивного поиска файлов? — Stack Overflow
  3. os — различные интерфейсы операционной системы — документация Python 3
  4. os.walk() в Python — GeeksforGeeks
  5. Чтение и запись файлов в Python — руководство Real Python
  6. pathlib — пути файловой системы в виде объектов — PyMOTW 3
  7. pathlib — объектно-ориентированные пути файловой системы — документация Python 3
Антон Крылов

Python-разработчик

