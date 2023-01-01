Фильтрация словаря в Python по произвольному условию

#Основы Python  #Словари  #Алгоритмы  
Быстрый ответ

Python
Python
# Фильтрация словаря с помощью генератора словарей:

filtered_dict = {k: v for k, v in original_dict.items() if condition(v)}

# Хотите оставить элементы, значения которых больше или равны 10? Вот пример:

original_dict = {'a': 5, 'b': 15, 'c': 10}
filtered_dict = {k: v for k, v in original_dict.items() if v >= 10}

# Результат: {'b': 15, 'c': 10}. Просто и элегантно!
Разбор процесса фильтрации словарей

Приготовимся к увлекательному путешествию по миру фильтрации словарей. Мы внимательно рассмотрим пары ключ-значение, проверим их в соответствии с заданными критериями, при этом обращая акцент на производительность и элегантность кода.

Генераторы словарей против циклов for

То, что генераторы словарей — наше быстрейшее оружие в фильтрации словарей, говорить не приходится. Так зачем же всё же выбирать обычные циклы for, когда они занимают больше строк кода и выглядят менее элегантно?

Python
Python
# Добрый старый цикл for — более расширенно, но менее элегантно
filtered_dict = {}
for k, v in original_dict.items():
    if condition(v):
        filtered_dict[k] = v

Работа с несколькими условиями — раз плюнуть!

Генераторы словарей с лёгкостью справляются с несколькими условиями. Как бы говоря: "Давайте приступим!"

Python
Python
# Несколько условий? Просто пустяки!
filtered_dict = {k: v for k, v in original_dict.items() if condition1(v) and condition2(k)}

Функциональный стиль: функция filter в компании с лямбда-выражениями

Приверженцам функционального подхода может понравиться комбинация функции filter и лямбда-выражений. Этот метод может быть менее интуитивным и немного медленнее, чем генераторы словарей, но он имеет свои преимущества!

Python
Python
# Функциональный стиль: filter и лямбда в действии
filtered_dict = dict(filter(lambda item: condition(item[1]), original_dict.items()))

Оптимизация производительности: работаем максимально эффективно!

Ещё продолжаете использовать Python 2? Тогда нетрудная замена .items() на .iteritems() способна увеличить производительность, создавая итератор вместо списка.

Python
Python
# Ускоряемся в Python 2 с помощью .iteritems()
filtered_dict = {k: v for k, v in original_dict.iteritems() if condition(v)}

В Python 3 нет необходимости в это замене, поскольку .items() уже и так эффективно работают.

Различные подходы к фильтрации словаря

Согласованность структур данных: важная информация для повышения эффективности

Поддержание согласованности в структурах данных способствует увеличению их эффективности, особенно при работе со сложными структурами.

Python
Python
# Соблюдаем согласованность структур данных: измеряй семь раз, режь один!
original_dict = {'a': (2, 3), 'b': (4, 9), 'c': (5, 6)}
filtered_dict = {k: v for k, v in original_dict.items() if v[0] < 5 and v[1] < 5}

Множественные условия: стремимся избежать ненужных усложнений!

Использование all() может показаться привлекательным при наличии массы условий, но его привлекательность стоит применять обдуманно, чтобы не усложнять выражение.

Python
Python
# Грамотное использование all(): с осмысленной заботой о данных!
filtered_dict = {k: v for k, v in original_dict.items() if all(condition(x) for x in v)}

Фильтрация по ключам и значениям: удивительные возможности генераторов словарей!

Отличие генераторов словарей состоит в том, что они могут фильтровать как по ключам, так и по значениям, подарив программистам мощный и гибкий инструмент.

Python
Python
# Фильтрация по ключам и значениям: всё в нашем арсенале!
filtered_dict = {k: v for k, v in original_dict.items() if k.startswith('a') and sum(v) > 10}

Визуализация

Представьте фильтрацию словарей как увлекательную игру "Оставить или Убрать"!

  • 'Оставшиеся' (True) продолжают участвовать в игре!
  • 'Убранные' (False) выбывают из неё!
Python
Python
# Начинаем игру: кто перейдет дальше?
def is_keeper(candidate): return candidate['value'] > 5

Стадии игры:

Markdown
Markdown
До: [👎, 👍, 👎, 👍, 👎]
После: [👍, 👍]

Применяя нашу функцию, мы оставляем только тех, кто перешел дальше (те значения, которые нам нужны)!

Повышаем уровень мастерства в фильтрации

Распаковывание кортежей: достигаем новых горизонтов читаемости!

Для того чтобы сделать код более читаемым, можно использовать распаковывание кортежей, обеспечивая напрямую доступ к атрибутам для фильтрации.

Python
Python
# Распаковывание кортежей: ясность на новом уровне!
filtered_dict = {(k, v): d for (k, v), d in original_dict.items() if d['score'] > 50}

Условные обновления словаря: нюансы работают не только на фильтрацию!

Генераторы словарей можно использовать и для условного обновления ключей, что придаёт коду легкости и делает процесс более приятным.

Python
Python
# Далеко не только на фильтрации сила, обновляем данные по условию!
original_dict.update({k: modify_value(v) for k, v in original_dict.items() if should_modify(k))

Вложенные словари: внимательность и аккуратность — наши надёжные союзники!

С вложенными словарями связано значительно больше тонкостей. Но не беспокойтесь, достаточно лишь действовать вдумчиво.

Python
Python
# Вложенные словари: наблюдательность превыше всего!
filtered_dict = {k: {ik: iv for ik, iv in v.items() if condition(iv)} for k, v in original_dict.items()}

Полезные материалы

  1. 5. Структуры данных – Документация Python 3.12.2 – ознакомьтесь с официальной документацией Python, чтобы узнать подробности о генераторах словарей.
  2. python – Как отфильтровать словарь по произвольной функции условия? – Stack Overflow – примеры фильтрации словарей на Stack Overflow.
  3. Как перебирать словарь в Python – Real Python – детальное руководство о переборе и фильтрации словарей с помощью генераторов.
  4. Генераторы словаря на Python – GeeksforGeeks – учебник о создании словарей с использованием синтаксиса генераторов.
  5. Словарь Python (с примерами) – объяснения и операции со словарями в Python на Programiz для более глубокого понимания процесса фильтрации.
Антон Крылов

Python-разработчик

