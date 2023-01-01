Фильтрация DataFrame в pandas: метод 'не содержит'
Быстрый ответ
Для исключения строк из DataFrame, которые в определенной колонке (
'column') не содержат значение 'exclude_this', задействуйте следующий код:
result = df[~df['column'].str.contains('exclude_this', na=False)]
Оператор
~ указывает на противоположное условие "не содержит". Параметр
na=False гарантирует, что строки со значением NaN также окажутся в результате.
Детальный разбор стратегий фильтрации
Сразу несколько попаданий: Работаем с множественными шаблонами
Если нужно исключить несколько элементов, примените регулярные выражения с оператором
| (логическое ИЛИ):
patterns = 'exclude_this|also_this|and_this_too'
result = df[~df['column'].str.contains(patterns, na=False)] # В результате все нежелательные строки будут исключены.
Убедитесь, что в переменной
patterns все необходимые шаблоны указаны, причём они должны быть разделены
|.
Без криков: Игнорируем регистр
Чтобы найти все возможные варианты написания ('EXCLUDETHIS', 'ExcludeThis', 'exclude_this'), добавьте параметр
case=False:
result = df[~df['column'].str.contains('exclude_this', case=False, na=False)] # Регистр уже не играет роли.
Совершенство техники: Lambda для сложных условий
В случае, когда требуется сложная логика фильтрации, например исключение нескольких значений, вам пригодятся лямбда-функции:
result = df[df['column'].apply(lambda x: all(word not in x for word in ['word1', 'word2']))] # Максимально точная фильтрация.
Обработка NULL и TypeError
Проверьте, что в DataFrame нет 'null' или значений разного типа, которые могут вызывать TypeError, перед тем как применять отрицательную фильтрацию:
df['column'] = df['column'].fillna('default_value') # Теперь NaN заменены на 'default_value'.
df['column'] = df['column'].astype(str) # Приводим все значения к строкам для единообразия.
result = df[~df['column'].str.contains('exclude_this')] # И теперь всё готово для фильтрации.
Тонкости работы со сложными условиями: применяем метод loc
Метод
loc будет идеальным решением для работы с комплексными условиями:
result = df.loc[~df['column'].str.contains('exclude_this', na=False) & (df['another_column'] > 50)] # Двойное условие: значение 'exclude_this' отсутствует в 'column' и значение в 'another_column' больше 50.
Визуализация
Представим, вы куратор зоопарка и вот так выглядит ваш DataFrame ('Zoo'):
|Животное
|Количество
|Среда обитания
|Лев
|5
|Саванна
|Слон
|2
|Степь
|Змея
|12
|Джунгли
|Обезьяна
|8
|✨Не существует✨
Вы хотите убрать обезьян, то есть исключить строки со значением 'Джунгли' в столбце 'Среда обитания':
result = df[~df['Habitat'].str.contains("Jungle", na=False)] # Теперь змей в зоопарке нет.
В итоге DataFrame 'Zoo' выглядит так:
|Животное
|Количество
|Среда обитания
|Лев
|5
|Саванна
|Слон
|2
|Степь
В списке уже нет джунглей. 🌳❌
Екатерина Громова
аналитик данных