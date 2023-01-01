Фильтрация DataFrame в pandas: метод 'не содержит'

Быстрый ответ

Для исключения строк из DataFrame, которые в определенной колонке ( 'column' ) не содержат значение 'exclude_this', задействуйте следующий код:

Python Скопировать код result = df[~df['column'].str.contains('exclude_this', na=False)]

Оператор ~ указывает на противоположное условие "не содержит". Параметр na=False гарантирует, что строки со значением NaN также окажутся в результате.

Детальный разбор стратегий фильтрации

Сразу несколько попаданий: Работаем с множественными шаблонами

Если нужно исключить несколько элементов, примените регулярные выражения с оператором | (логическое ИЛИ):

Python Скопировать код patterns = 'exclude_this|also_this|and_this_too' result = df[~df['column'].str.contains(patterns, na=False)] # В результате все нежелательные строки будут исключены.

Убедитесь, что в переменной patterns все необходимые шаблоны указаны, причём они должны быть разделены | .

Без криков: Игнорируем регистр

Чтобы найти все возможные варианты написания ('EXCLUDETHIS', 'ExcludeThis', 'exclude_this'), добавьте параметр case=False :

Python Скопировать код result = df[~df['column'].str.contains('exclude_this', case=False, na=False)] # Регистр уже не играет роли.

Совершенство техники: Lambda для сложных условий

В случае, когда требуется сложная логика фильтрации, например исключение нескольких значений, вам пригодятся лямбда-функции:

Python Скопировать код result = df[df['column'].apply(lambda x: all(word not in x for word in ['word1', 'word2']))] # Максимально точная фильтрация.

Обработка NULL и TypeError

Проверьте, что в DataFrame нет 'null' или значений разного типа, которые могут вызывать TypeError, перед тем как применять отрицательную фильтрацию:

Python Скопировать код df['column'] = df['column'].fillna('default_value') # Теперь NaN заменены на 'default_value'. df['column'] = df['column'].astype(str) # Приводим все значения к строкам для единообразия. result = df[~df['column'].str.contains('exclude_this')] # И теперь всё готово для фильтрации.

Тонкости работы со сложными условиями: применяем метод loc

Метод loc будет идеальным решением для работы с комплексными условиями:

Python Скопировать код result = df.loc[~df['column'].str.contains('exclude_this', na=False) & (df['another_column'] > 50)] # Двойное условие: значение 'exclude_this' отсутствует в 'column' и значение в 'another_column' больше 50.

Визуализация

Представим, вы куратор зоопарка и вот так выглядит ваш DataFrame ('Zoo'):

Животное Количество Среда обитания Лев 5 Саванна Слон 2 Степь Змея 12 Джунгли Обезьяна 8 ✨Не существует✨

Вы хотите убрать обезьян, то есть исключить строки со значением 'Джунгли' в столбце 'Среда обитания':

Python Скопировать код result = df[~df['Habitat'].str.contains("Jungle", na=False)] # Теперь змей в зоопарке нет.

В итоге DataFrame 'Zoo' выглядит так:

Животное Количество Среда обитания Лев 5 Саванна Слон 2 Степь

В списке уже нет джунглей. 🌳❌

