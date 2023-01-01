Filter и filter_by в SQLAlchemy: выбор и правильное использование#Базы данных и ORM (SQLAlchemy)
Быстрый ответ
В SQLAlchemy
filter поддерживает использование сложных SQL-выражений и стандартные операции сравнения:
# "Возраст это лишь число... но большее 30" 😆
session.query(MyModel).filter(MyModel.age > 30)
В то же время
filter_by применяется для упрощённого использования ключевых аргументов, идеально подходя для проверки равенства:
# Похоже, Джону сегодня не в духе 🙃
session.query(MyModel).filter_by(age=30)
Используйте
filter для выполнения сложных и тонких запросов, а
filter_by – для простых и ясных.
Определяем ПРАВИЛЬНЫЙ выбор запроса
filter позволяет вам применять сложные условия с использованием логического ИЛИ, манипулировать SQL-функциями и выполнить сложные операции, недоступные в
filter_by:
# Когда сложно выбрать, кто твой любимый пользователь... Эд или Венди 🤔
from sqlalchemy import or_
session.query(User).filter(or_(User.name == 'ed', User.name == 'wendy'))
filter_by лежит во значении за своим простым и лаконичным синтаксисом для запросов, которые требуют только проверки на равенство и не включают сложных SQL-выражений:
# Поищем всех тридцатилетних Джонов. Это распространенное имя. 🤷
session.query(MyModel).filter_by(age=30, name='John')
Получаем преимущество с помощью гибкости filter
filter является решением для динамически меняющихся запросов. Он незаменим при построении запросов, основанных на различных условиях:
# В поисках идеального запроса 🧐
query = session.query(MyModel)
if condition1:
query = query.filter(MyModel.age > 30)
if condition2:
query = query.filter(MyModel.name.startswith('A'))
results = query.all()
filter_by не обладает такой гибкостью, поскольку предполагает использование только статически определённых ключевых аргументов.
ЛУЧШЕЕ из двух миров: Объединение filter и filter_by
Мы можем использовать в одном запросе
filter и
filter_by, объединяя их преимущества:
# Filter – это левое полушарие, filter_by – правое. Вместе они образуют 'идеальный мозг запроса'!
from sqlalchemy import or_
session.query(MyModel).filter_by(name='John').filter(or_(MyModel.age > 20, MyModel.education == 'PhD'))
Максимально эффективное получение объектов: использование get
Для ускорения работы используйте
get для получения объектов по первичному ключу. Он использует карту идентичности сессии и может вернуть объект без выполнения запроса, если он уже присутствует в данной карте:
# Чемпион по скорости среди ORM? Конечно, '.get()'
my_model = session.query(MyModel).get(primary_key)
Карта идентичности также способствует эффективному использованию кэширования в
filter_by, если результаты запросов уже были сохранены в сессии.
Визуализация
Представьте, что вы в библиотеке и ищете книгу по названию:
filter можно сравнить с запросом к библиотекарю найти все книги, в названии которых есть "Advanced". Это предполагает индивидуальный поиск.
📚➡️👓: ["Advanced Cooking", "Advanced Python"] ➡️ Индивидуальный поиск
В то время как
filter_by похож на выбор книги на полке, где метка точно соответствует "Advanced Python", обеспечивая прямой и упрощённый поиск.
📚🏷️👓: "Advanced Python" ➡️ Ярлык книги на полке
Основное различие:
filter обеспечивает гибкость и сложность, тогда как
filter_by обозначает простоту и строгость.
Повышаем уровень с использованием OR в filter
Создание условий с ОР проще с использованием
filter. Можно применять побитовый оператор ОР
| или функцию
or_() из модуля
sqlalchemy:
# Эд или кто-то младше пяти лет. Какова же будет эта компания? 🤣
from sqlalchemy import or_
session.query(User).filter(or_(User.name == 'ed', User.age < 5))
И вариант с побитовым ОР:
session.query(User).filter((User.name == 'ed') | (User.age < 5))
Битва синтаксисов: filter против filter_by
Разбор синтаксических отличий важен для выбора оптимального способа формулировки запроса:
filter: применяется для выражений вида
столбец == выражение
session.query(MyModel).filter(MyModel.age == 30)
filter_by: использует ключевые аргументы, равные определенному значению
# Как бы говоришь: "Алекса, найди модель с возрастом 30 лет". 🗣️🎙️
session.query(MyModel).filter_by(age=30)
Выбирайте синтаксис, который помогает формировать более эффективные и грамотные запросы.
Милана Усова
разработчик бэкенда