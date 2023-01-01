Filter и filter_by в SQLAlchemy: выбор и правильное использование

Быстрый ответ

В SQLAlchemy filter поддерживает использование сложных SQL-выражений и стандартные операции сравнения:

Python Скопировать код # "Возраст это лишь число... но большее 30" 😆 session.query(MyModel).filter(MyModel.age > 30)

В то же время filter_by применяется для упрощённого использования ключевых аргументов, идеально подходя для проверки равенства:

Python Скопировать код # Похоже, Джону сегодня не в духе 🙃 session.query(MyModel).filter_by(age=30)

Используйте filter для выполнения сложных и тонких запросов, а filter_by – для простых и ясных.

Определяем ПРАВИЛЬНЫЙ выбор запроса

filter позволяет вам применять сложные условия с использованием логического ИЛИ, манипулировать SQL-функциями и выполнить сложные операции, недоступные в filter_by :

Python Скопировать код # Когда сложно выбрать, кто твой любимый пользователь... Эд или Венди 🤔 from sqlalchemy import or_ session.query(User).filter(or_(User.name == 'ed', User.name == 'wendy'))

filter_by лежит во значении за своим простым и лаконичным синтаксисом для запросов, которые требуют только проверки на равенство и не включают сложных SQL-выражений:

Python Скопировать код # Поищем всех тридцатилетних Джонов. Это распространенное имя. 🤷 session.query(MyModel).filter_by(age=30, name='John')

Получаем преимущество с помощью гибкости filter

filter является решением для динамически меняющихся запросов. Он незаменим при построении запросов, основанных на различных условиях:

Python Скопировать код # В поисках идеального запроса 🧐 query = session.query(MyModel) if condition1: query = query.filter(MyModel.age > 30) if condition2: query = query.filter(MyModel.name.startswith('A')) results = query.all()

filter_by не обладает такой гибкостью, поскольку предполагает использование только статически определённых ключевых аргументов.

ЛУЧШЕЕ из двух миров: Объединение filter и filter_by

Мы можем использовать в одном запросе filter и filter_by , объединяя их преимущества:

Python Скопировать код # Filter – это левое полушарие, filter_by – правое. Вместе они образуют 'идеальный мозг запроса'! from sqlalchemy import or_ session.query(MyModel).filter_by(name='John').filter(or_(MyModel.age > 20, MyModel.education == 'PhD'))

Максимально эффективное получение объектов: использование get

Для ускорения работы используйте get для получения объектов по первичному ключу. Он использует карту идентичности сессии и может вернуть объект без выполнения запроса, если он уже присутствует в данной карте:

Python Скопировать код # Чемпион по скорости среди ORM? Конечно, '.get()' my_model = session.query(MyModel).get(primary_key)

Карта идентичности также способствует эффективному использованию кэширования в filter_by , если результаты запросов уже были сохранены в сессии.

Визуализация

Представьте, что вы в библиотеке и ищете книгу по названию:

filter можно сравнить с запросом к библиотекарю найти все книги, в названии которых есть "Advanced". Это предполагает индивидуальный поиск.

📚➡️👓: ["Advanced Cooking", "Advanced Python"] ➡️ Индивидуальный поиск

В то время как filter_by похож на выбор книги на полке, где метка точно соответствует "Advanced Python", обеспечивая прямой и упрощённый поиск.

📚🏷️👓: "Advanced Python" ➡️ Ярлык книги на полке

Основное различие: filter обеспечивает гибкость и сложность, тогда как filter_by обозначает простоту и строгость.

Повышаем уровень с использованием OR в filter

Создание условий с ОР проще с использованием filter . Можно применять побитовый оператор ОР | или функцию or_() из модуля sqlalchemy :

Python Скопировать код # Эд или кто-то младше пяти лет. Какова же будет эта компания? 🤣 from sqlalchemy import or_ session.query(User).filter(or_(User.name == 'ed', User.age < 5))

И вариант с побитовым ОР:

Python Скопировать код session.query(User).filter((User.name == 'ed') | (User.age < 5))

Битва синтаксисов: filter против filter_by

Разбор синтаксических отличий важен для выбора оптимального способа формулировки запроса:

filter : применяется для выражений вида столбец == выражение

Python Скопировать код session.query(MyModel).filter(MyModel.age == 30)

filter_by : использует ключевые аргументы, равные определенному значению

Python Скопировать код # Как бы говоришь: "Алекса, найди модель с возрастом 30 лет". 🗣️🎙️ session.query(MyModel).filter_by(age=30)

Выбирайте синтаксис, который помогает формировать более эффективные и грамотные запросы.

