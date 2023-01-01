Eval() vs ast.literal_eval() в Python: безопасность и использование

Быстрый ответ

Для безопасной обработки пользовательских данных рекомендуется использовать функцию ast.literal_eval() . Этот метод позволяет обрабатывать исключительно литералы Python и не исполняет произвольный код. В отличие от функции eval() , использование которой может представлять угрозу безопасности. Пример безопасного использования ast.literal_eval() :

Python Скопировать код import ast safe_result = ast.literal_eval("{'key': 'value', 'list':[1, 2, 3]}") print(safe_result) # Вывод: {'key': 'value', 'list': [1, 2, 3]}

Для минимизации рисков при работе с потенциально опасными данными применяйте ast.literal_eval() .

Разбор функций eval() и ast.literal_eval()

Функции eval() и ast.literal_eval() интерпретируют строки как код Python. Однако использование eval() влечет за собой определенные риски безопасности: эта функция способна выполнить любые команды. ast.literal_eval() , в свою очередь, обрабатывает только строки, представляющие литералы, что делает его более безопасным в применении.

Преимущества использования ast.literal_eval()

Рекомендуется выбирать ast.literal_eval() для обработки строк, содержащих литералы Python. В версиях Python 3.7 и более поздних безопасность этой функции улучшена за счет ограничения некоторых выражений.

Создание безопасного аналога eval()

Если вам требуется функциональность eval() без риска, вы можете создать свою версию safe_eval() , используя ast.parse() для фильтрации допустимых типов и операций.

Осмысленное применение eval()

При использовании eval() ограничьте его функционал, используя четко определенные globals и locals , что позволит снизить риск выполнения вредоносного кода.

Установление границ

eval() и ast.literal_eval() можно аналогично сравнить с двумя персонажами:

Markdown Скопировать код Коробка с кодом: "[1, 2, {'key': 'value'}]" eval() : 🔓✨ "Я могу открыть что угодно, но это опасно 💣!" ast.literal_eval() : 🔓🛡️ "Я открываю только безопасно зашифрованные данные."

С точки зрения безопасности кода:

Markdown Скопировать код | Метод | Уровень безопасности | | ------------------- | -------------------- | | eval() | Опасный (⚠️) | | ast.literal_eval() | Безопасный (🛡️) |

eval() хоть и универсален, но опасен. ast.literal_eval() , оценивая только литералы, справедливо считается более безопасным.

Преодоление трудностей и угроз

Анализ сложных выражений с использованием ast.literal_eval() может быть затруднительным, а применение eval() влечет за собой проблемы безопасности. Как уменьшить риски?

Безопасное решение для сложных выражений

Для обработки сложных выражений используйте ast.parse() , тщательно проверяя узлы AST и разрешая только безопасные операции.

Усиление контроля безопасности

Для усиления безопасности вы можете использовать аудиторские хуки или контролировать использование eval() , заранее определяя допустимые globals и locals .

Использование надежных сторонних библиотек

При необходимости наилучшим решением может стать применение проверенных сторонних библиотек, которые предоставляют безопасные контексты для выполнения кода.

Производительность против безопасности: выбор за вами

eval() может привлекать своей производительностью. Однако быть важно уделять внимание безопасности. Никогда не рискуйте ею при работе с недоверенными данными.

