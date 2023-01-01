Eval() vs ast.literal_eval() в Python: безопасность и использование#Основы Python #Кибербезопасность
Быстрый ответ
Для безопасной обработки пользовательских данных рекомендуется использовать функцию
ast.literal_eval(). Этот метод позволяет обрабатывать исключительно литералы Python и не исполняет произвольный код. В отличие от функции
eval(), использование которой может представлять угрозу безопасности. Пример безопасного использования
ast.literal_eval():
import ast
safe_result = ast.literal_eval("{'key': 'value', 'list':[1, 2, 3]}")
print(safe_result) # Вывод: {'key': 'value', 'list': [1, 2, 3]}
Для минимизации рисков при работе с потенциально опасными данными применяйте
ast.literal_eval().
Разбор функций eval() и ast.literal_eval()
Функции
eval() и
ast.literal_eval() интерпретируют строки как код Python. Однако использование
eval() влечет за собой определенные риски безопасности: эта функция способна выполнить любые команды.
ast.literal_eval(), в свою очередь, обрабатывает только строки, представляющие литералы, что делает его более безопасным в применении.
Преимущества использования ast.literal_eval()
Рекомендуется выбирать
ast.literal_eval() для обработки строк, содержащих литералы Python. В версиях Python 3.7 и более поздних безопасность этой функции улучшена за счет ограничения некоторых выражений.
Создание безопасного аналога eval()
Если вам требуется функциональность
eval() без риска, вы можете создать свою версию
safe_eval(), используя
ast.parse() для фильтрации допустимых типов и операций.
Осмысленное применение eval()
При использовании
eval() ограничьте его функционал, используя четко определенные
globals и
locals, что позволит снизить риск выполнения вредоносного кода.
Установление границ
eval() и
ast.literal_eval() можно аналогично сравнить с двумя персонажами:
Коробка с кодом: "[1, 2, {'key': 'value'}]"
eval() : 🔓✨ "Я могу открыть что угодно, но это опасно 💣!"
ast.literal_eval() : 🔓🛡️ "Я открываю только безопасно зашифрованные данные."
С точки зрения безопасности кода:
| Метод | Уровень безопасности |
| ------------------- | -------------------- |
| eval() | Опасный (⚠️) |
| ast.literal_eval() | Безопасный (🛡️) |
eval() хоть и универсален, но опасен.
ast.literal_eval(), оценивая только литералы, справедливо считается более безопасным.
Преодоление трудностей и угроз
Анализ сложных выражений с использованием
ast.literal_eval() может быть затруднительным, а применение
eval() влечет за собой проблемы безопасности. Как уменьшить риски?
Безопасное решение для сложных выражений
Для обработки сложных выражений используйте
ast.parse(), тщательно проверяя узлы AST и разрешая только безопасные операции.
Усиление контроля безопасности
Для усиления безопасности вы можете использовать аудиторские хуки или контролировать использование
eval(), заранее определяя допустимые
globals и
locals.
Использование надежных сторонних библиотек
При необходимости наилучшим решением может стать применение проверенных сторонних библиотек, которые предоставляют безопасные контексты для выполнения кода.
Производительность против безопасности: выбор за вами
eval() может привлекать своей производительностью. Однако быть важно уделять внимание безопасности. Никогда не рискуйте ею при работе с недоверенными данными.
Полезные материалы
- ast — Абстрактные синтаксические деревья — документация Python 3.12.2 — знакомство с
ast.literal_eval().
- Встроенные функции — документация Python 3.12.2 — подробности о функции
eval().
- PEP 578 – Аудиторские хуки времени выполнения Python — вводная информация о динамике выполнения кода и методах усиления безопасности.
- Запрос помощи/Опасные функции – Python Wiki — рекомендации по использованию
eval()и других потенциально опасных функций.
- Eval действительно опасен | Ned Batchelder — обсуждение опасности использования
eval().
Антон Крылов
Python-разработчик