Эффективное перебор значений pandas dataframe: методы и советы
Быстрый ответ
При работе с DataFrame в pandas наиболее эффективные результаты позволяют достичь векторизованные операции, которые позволяют избежать медленных циклов Python. Эти операции, выполняемые с высокой скоростью на уровне C, значительно быстрее традиционных методов. Использование методов
.apply(),
.itertuples() и
.iterrows() для итераций по данным позволяет повысить производительность, причем эффективность обратно пропорциональна упоминанию методов в данном списке. Если же возможности pandas исчерпаны, можно обратиться к функциям NumPy или даже Cython для максимизации скорости обработки данных.
Векторизацию можно применить так:
df['Sum'] = df['Col1'] + df['Col2']
Метод
.apply() полезен для условных операций:
df['Processed'] = df.apply(lambda x: x['Col1'] * 2 if x['Col2'] > 0 else x['Col1'], axis=1)
Векторизация должна быть основным подходом, а итерация — запасным вариантом.
Повышение эффективности с помощью NumPy и Cython
NumPy — это оптимальный инструмент для значительного повышения производительности и оптимизации использования памяти. NumPy превосходит pandas в интенсивных численных операциях за счет эффективного использования больших массивов.
Когда применение Python достигает своих границ, на помощь приходит Cython. Переписывание алгоритмов на Cython с использованием ndarrays позволяет значительно увеличить скорость исполнения кода.
Рассмотрим подробно apply(), iterrows() и itertuples()
Если векторизация не подходит,
.itertuples() является оптимальным вариантом для итерации, так как он быстрее
.iterrows() благодаря меньшим затратам на создание именованных кортежей. Однако при сохранении индексов полезнее использовать
.iterrows().
Вычисления в области FinTech
В финансовых расчетах и аналитике часто требуются сложные вычисления. Метод pct_change в pandas, позволяющий рассчитывать процентное изменение во временных рядах, является ярким примером эффективности применения векторизации. Тут особенно важен выбор правильного метода итерации, поскольку от его скорости и точности зависит множество аспектов.
pandas без циклов
Максимально сокращайте использование циклов путем использования встроенных методов в pandas, таких как
.groupby(),
.resample() и
.rolling(). Для эффективного перебора строк, используя несколько столбцов, преобразуйте их в словарь методом
.to_dict('list'), а затем используйте zip для удобного перебора.
Визуализация
Сравнение процесса перебора данных в DataFrame разными средствами можно представить аналогией с видами поездов:
|Метод
|Тип поезда
| Циклы с использованием
iterrows()
|🚂 (Паровоз)
| Использование
apply()
|🚆 (Электричка)
|Векторизация с методами pandas
|🚄 (Скоростной поезд)
Объем данных и требуемая скорость обработки определяют выбор подхода.
Баланс скорости и простоты
Важно учитывать баланс между скоростью выполнения и простотой использования. В сложных задачах возможно неизбежно использование циклов. В это случае,
apply() может быть медленнее, но более гибким, в то время как itertuples значительно быстрее.
Тестирование производительности: подход профессионала
В профессиональной работе используйте специализированные утилиты, вроде
timeit, для проверки различных методов итерации. Оценивайте, как выбранный метод влияет на производительность и убедитесь, что с течением времени она не ухудшается.
Плюсы и минусы методов index, iterrows и itertuples
Тщательно изучите преимущества и недостатки методов
.index,
.iterrows() и
.itertuples(), чтобы выбрать наиболее подходящий, учитывая такие параметры как использование памяти, скорость работы и удобство синтаксиса.
Полезные материалы
- Основные функции — документация pandas 2.2.0 — Официальное пособие по итерационному перебору DataFrame.
- Повышение производительности — документация pandas 2.2.0 — Детальные рекомендации по ускорению работы с pandas с помощью векторизации.
- 10 минут до pandas — документация pandas 2.2.0 — Краткое введение в особенности pandas.
- Манипуляции с данными в Pandas | Руководство по науке о данных на Python — Отличное руководство по основам работы с pandas в современной науке о данных.
- Сокращение использования памяти в pandas №1: безубыточное сжатие — Рекомендации по ускорению работы с pandas с помощью оптимизации использования памяти.
Екатерина Громова
аналитик данных