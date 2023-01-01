Доступ к HTTP-заголовкам в Flask: чтение и проверка

#Веб-разработка  #Web API  #Web-разработка (Flask)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы получить HTTP-заголовки в Flask, используйте request.headers. Этот объект функционирует как словарь:

from flask import request

@app.route('/')
def get_header():
    return request.headers.get('Content-Type', 'Извините, не найдено.')

Если заголовок Content-Type присутствует, код возвращает его значение. В противном случае, выведет 'Извините, не найдено.'.

Пошаговый план для смены профессии

Суть работы с заголовками: безопасность, преобразование и защита

HTTP-заголовки – это мосты между клиентом и сервером. Чтобы обмен данными был успешным, необходимо следовать лучшим практикам.

Безопасный доступ к заголовкам

Для предотвращения сбоев на сервере из-за отсутствия заголовков используйте метод request.headers.get('Название-Заголовка'), избегая тем самым ошибки KeyError. Например, для заголовка Authorization применяем следующий подход:

auth_header = request.headers.get('Authorization')
if auth_header:
    # При наличии заголовка осуществляем аутентификацию
    pass

Преобразование заголовков для дальнейшего использования

Если вам нужно изменить заголовки или передать их далее, преобразуйте их в обычный словарь:

headers_dict = dict(request.headers)
# Теперь заголовки можно использовать как обычный словарь.

Безопасность заголовков

Безопасность кода – прерогатива первостепенной важности. Проверьте и отфильтруйте содержимое заголовков для защиты от, например, SQL-инъекций:

safe_header = sanitize(request.headers.get('X-Custom-Header'))
if safe_header and validate(safe_header):
    # Предоставляем доступ, если проверки пройдены успешно.
    pass

Визуализация

Представим HTTP-запрос в виде списка ингредиентов для рецепта с помощью request.headers:

from flask import request

def get_flavor_essence():
    headers = request.headers  # Открываем "кладовую" (объект запроса)
    secret_ingredient = headers.get('X-Secret-Ingredient')  # Ищем секретный ингредиент!
    return secret_ingredient

Правильный заголовок – это настоящий эликсир:

Компоненты запроса: [🧴 User-Agent, 🧂 Accept, 🍯 Content-Type, 🌶️ X-Secret-Ingredient]

Вуаля, вот и чудо Flask:

Бутылочка с заголовками: 🌶️ X-Secret-Ingredient

Приятного Вам аппетита!

Управление заголовками: условия, контроль и тесты

В Flask вы как марионеточник управляете заголовками. Демонстрируем Вашу мастерственность:

Подчинение заголовков условиям

Для обеспечения гибкости серверного ответа используйте условные проверки. Они позволяют адаптировать поведение в зависимости от наличия или отсутствия определённых заголовков:

if 'X-Requested-With' in request.headers:
    # Видимо, клиент хочет получить ответ в формате JSON.
    return jsonify(data)

Заголовки в роли стражников порядка

Заголовки могут служить "стражниками", пропуская только прошедших проверку:

if request.headers.get('Content-Security-Policy'):
    # В таком случае требуется повышенная бдительность.
    pass

Моделирование заголовков

Для проверки надёжности вашего API воспользуйтесь Postman для проведения тестов:

1. Настраиваем Postman, добавляя нужные заголовки.
2. Отправляем запрос к вашему маршруту во Flask.
3. Отслеживаем результаты, предпочтительно с попкорном.

Полезные материалы

  1. Quickstart — Документация Flask (2.0.x) — руководство к доступу к данным запроса в приложениях Flask.
  2. API — Документация Flask (2.0.x) — подробны о объекте Request.
  3. HTTP-заголовки – HTTP | MDN — обстоятельное руководство по HTTP-заголовкам от Mozilla.
  4. Как получить HTTP-заголовки в Flask? – Stack Overflow — обсуждения и советы сообщества по работе с заголовками в Flask.
  5. HTTP – Поля заголовков — лаконичное объяснение полей заголовков HTTP.
  6. Веб-приложения и фреймворки — Путеводитель по Python для автостопщиков — информация о Flask в контексте веб-фреймворков Python.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как получить значение заголовка 'Content-Type' в Flask?
1 / 5

Милана Усова

разработчик бэкенда

