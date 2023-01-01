Доступ к HTTP-заголовкам в Flask: чтение и проверка
Быстрый ответ
Чтобы получить HTTP-заголовки в Flask, используйте
request.headers. Этот объект функционирует как словарь:
from flask import request
@app.route('/')
def get_header():
return request.headers.get('Content-Type', 'Извините, не найдено.')
Если заголовок
Content-Type присутствует, код возвращает его значение. В противном случае, выведет
'Извините, не найдено.'.
Суть работы с заголовками: безопасность, преобразование и защита
HTTP-заголовки – это мосты между клиентом и сервером. Чтобы обмен данными был успешным, необходимо следовать лучшим практикам.
Безопасный доступ к заголовкам
Для предотвращения сбоев на сервере из-за отсутствия заголовков используйте метод
request.headers.get('Название-Заголовка'), избегая тем самым ошибки
KeyError. Например, для заголовка Authorization применяем следующий подход:
auth_header = request.headers.get('Authorization')
if auth_header:
# При наличии заголовка осуществляем аутентификацию
pass
Преобразование заголовков для дальнейшего использования
Если вам нужно изменить заголовки или передать их далее, преобразуйте их в обычный словарь:
headers_dict = dict(request.headers)
# Теперь заголовки можно использовать как обычный словарь.
Безопасность заголовков
Безопасность кода – прерогатива первостепенной важности. Проверьте и отфильтруйте содержимое заголовков для защиты от, например, SQL-инъекций:
safe_header = sanitize(request.headers.get('X-Custom-Header'))
if safe_header and validate(safe_header):
# Предоставляем доступ, если проверки пройдены успешно.
pass
Визуализация
Представим HTTP-запрос в виде списка ингредиентов для рецепта с помощью
request.headers:
from flask import request
def get_flavor_essence():
headers = request.headers # Открываем "кладовую" (объект запроса)
secret_ingredient = headers.get('X-Secret-Ingredient') # Ищем секретный ингредиент!
return secret_ingredient
Управление заголовками: условия, контроль и тесты
В Flask вы как марионеточник управляете заголовками. Демонстрируем Вашу мастерственность:
Подчинение заголовков условиям
Для обеспечения гибкости серверного ответа используйте условные проверки. Они позволяют адаптировать поведение в зависимости от наличия или отсутствия определённых заголовков:
if 'X-Requested-With' in request.headers:
# Видимо, клиент хочет получить ответ в формате JSON.
return jsonify(data)
Заголовки в роли стражников порядка
Заголовки могут служить "стражниками", пропуская только прошедших проверку:
if request.headers.get('Content-Security-Policy'):
# В таком случае требуется повышенная бдительность.
pass
Моделирование заголовков
Для проверки надёжности вашего API воспользуйтесь Postman для проведения тестов:
1. Настраиваем Postman, добавляя нужные заголовки.
2. Отправляем запрос к вашему маршруту во Flask.
3. Отслеживаем результаты, предпочтительно с попкорном.
Милана Усова
разработчик бэкенда