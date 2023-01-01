Добавляем заголовки к субграфикам в Matplotlib: способы
Добавляем заголовки к субграфикам в Matplotlib: способы

#Python и Pandas для анализа данных  #Анализ данных  #Визуализация данных  
Быстрый ответ

Чтобы присвоить названия подграфикам в matplotlib, воспользуйтесь методом set_title для каждого экземпляра Axes. Примьем в качестве примера сетку из 2x2 подграфиков:

Python
Скопировать код
import matplotlib.pyplot as plt

fig, axs = plt.subplots(2, 2)
titles = ["Название 1", "Название 2", "Название 3", "Название 4"]
for ax, title in zip(axs.ravel(), titles):
    ax.set_title(title)

plt.tight_layout()
plt.show()
Пошаговый план для смены профессии

Не только установка названий: продвинутое редактирование подграфиков

Итерация по подграфикам для динамических названий

Нужно озаглавить множество подграфиков? Используйте цикл:

Python
Скопировать код
fig, axs = plt.subplots(nrows=3, ncols=3)
for i, ax in enumerate(axs.flat):
    ax.set_title(f'Подграфик {i+1}')
plt.show()

Альтернативные способы присвоения названий

Вернемся к другому подходу озаглавливания подграфика — title.set_text:

Python
Скопировать код
ax.title.set_text('Название моего подграфика')

Акцентируем внимание на главном названии

Это обозначение общей тематики делается через fig.suptitle:

Python
Скопировать код
fig.suptitle('Главное название моего изображения', fontsize=16)

Визуализация

Подграфики можно представить как холсты для создания ваших изображений:

Python
Скопировать код
fig, axes = plt.subplots(2, 2)

axes[0, 0].set_title('Рассвет')
axes[0, 1].set_title('Лес')
axes[1, 0].set_title('Океан')
axes[1, 1].set_title('Пустыня')

Каждому из подграфиков назначено уникальное название.

Сложные конфигурации подграфиков – со вкусом и чувством такта

Сложные компоновки подграфиков требуют осознанного присвоения названий:

Python
Скопировать код
fig, axs = plt.subplots(3, 1, gridspec_kw={'height_ratios': [1, 2, 1]})
axs[0].set_title('Вид сверху')
axs[1].set_title('Основной план')
axs[2].set_title('Вид снизу')

Усмирение макета при помощи tight_layout

Используйте tight_layout() для эстетичного расположения подграфиков:

Python
Скопировать код
fig.tight_layout(pad=3.0)

Эстетические настройки названий подграфиков

Настройте внешний вид названий, задав параметры шрифта и позиции:

Python
Скопировать код
ax.set_title('Красивый график', fontdict={'fontsize': 14, 'color': 'green'}, loc='left')

Руководство по устранению неполадок: типичные ошибки

Обеспечение уникальности названий

Избегайте повторения названий, чтобы не вызвать путаницу:

Python
Скопировать код
# НЕ ТАК: Одно и то же название для всех подграфиков
for ax in axs.flat:
    ax.set_title('Общее название')

# ТАК: Уникальное название для каждого подграфика
for index, ax in enumerate(axs.flat):
    ax.set_title(f'Подграфик-{index + 1}')

Как предотвратить наложение названий

Используйте tight_layout или constrained_layout, чтобы избежать перекрытия названий:

Python
Скопировать код
plt.tight_layout()
# Или:
fig, axs = plt.subplots(2, 2, constrained_layout=True)

Динамическое содержание названий

Внесите динамические данные в названия, используя форматирование строк:

Python
Скопировать код
ax.set_title(f'График данных {dynamic_value}')

Полезные материалы

  1. matplotlib.pyplot.subplot — Документация Matplotlib 3.8.2 — детальное описание создания подграфиков в matplotlib.
  2. Множественные подграфики — Документация Matplotlib 3.8.2 — управление размещением названий и подграфиков.
  3. python – Как добавить название каждому подграфику – Stack Overflow — дискуссия и альтернативы по отношению к методам назначения названий подграфикам.
  4. Множественные подграфики | Руководство по науке о данных в Python — примеры использования подграфиков в анализе данных.
  5. Построение графиков в Python с помощью Matplotlib (Руководство) – Real Python — обширное руководство по работе с подграфиками в Python.
  6. Анатомия фигуры — Документация Matplotlib 3.8.2 — глубокий анализ элементов изображений в Matplotlib.
  7. Учебник по Matplotlib (Часть 10): Подграфики – YouTube — Видео уроки по созданию подграфиков в Matplotlib.
Екатерина Громова

аналитик данных

